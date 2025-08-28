Tragedia

Accidente vial en Luján de Cuyo: una mujer murió tras ser atropellada por un auto

Una mujer de 45 años murió en un accidente vial en Luján de Cuyo tras ser atropellada. El conductor, de 35 años, dio negativo en el test de alcoholemia.

La víctima intentaba cruzar la calzada de sur a norte y fue atropellada

 Por Carla Canizzaro

Un trágico accidente vial ocurrió este jueves por la tarde en el departamento de Luján de Cuyo. Una mujer de 45 años perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo. Al conductor se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.

Investigan las causas del accidente vial

El hecho se registró cerca de las 14:53 horas en la intersección de Calle 1° de Mayo y Juan José Paso. Según informaron desde la Comisaría 47°, la víctima fue identificada como L.V.S., de Capital, quien intentaba cruzar la calzada de sur a norte cuando fue alcanzada por un Volkswagen Gol rojo, dominio JAG-968, conducido por R.A.M., de 35 años, oriundo de Maipú.

De acuerdo a los primeros datos, el rodado circulaba por Calle Juan José Paso en dirección de oeste a este, y por razones que aún se investigan, atropelló a la mujer a la altura de un semáforo que se encontraba en intermitente amarillo.

Personal policial, de tránsito y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), interno 174, acudieron de inmediato al lugar. La Dra. Barón (matrícula 10824) constató la muerte de la víctima en el lugar, pese a los intentos iniciales por asistirla.

Intervino en el caso la Oficina Fiscal de jurisdicción, que continúa con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

