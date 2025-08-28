Accidente vial en Luján de Cuyo: una mujer murió tras ser atropellada por un auto

La víctima intentaba cruzar la calzada de sur a norte y fue atropellada

Investigan las causas del accidente vial El hecho se registró cerca de las 14:53 horas en la intersección de Calle 1° de Mayo y Juan José Paso. Según informaron desde la Comisaría 47°, la víctima fue identificada como L.V.S., de Capital, quien intentaba cruzar la calzada de sur a norte cuando fue alcanzada por un Volkswagen Gol rojo, dominio JAG-968, conducido por R.A.M., de 35 años, oriundo de Maipú.

accidente vial, luján de cuyo El accidente vial ocurrió este jueves por la tarde en el departamento de Luján de Cuyo De acuerdo a los primeros datos, el rodado circulaba por Calle Juan José Paso en dirección de oeste a este, y por razones que aún se investigan, atropelló a la mujer a la altura de un semáforo que se encontraba en intermitente amarillo.

Personal policial, de tránsito y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), interno 174, acudieron de inmediato al lugar. La Dra. Barón (matrícula 10824) constató la muerte de la víctima en el lugar, pese a los intentos iniciales por asistirla.

Intervino en el caso la Oficina Fiscal de jurisdicción, que continúa con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.