La decisión de la justicia con el acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael

El fiscal de San Rafael, Iván Ábalos , decidió hoy la imputación contra Yamil Yunes, el acusado por el brutal femicidio de Rocío Collado (31), la docente asesinada en San Rafael y por cuyo crimen hay aún una fuerte conmoción en todo el sur provincial.

El sospechoso fue formalmente imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio) .

En las próximas horas, Yunes será trasladado al Penal, donde permanecerá detenido mientras se avanza con el pedido de prisión preventiva y se aguardan los resultados de la necropsia realizada por el Cuerpo Médico Forense y las evidencias recolectadas por Policía Científica.

La imputación se formalizó este jueves luego de que el acusado recibiera el alta médica. Cabe recordar que fue detenido, en un estado avanzado de intoxicación de estupefacientes que provocaba que el individuo estuviera “sedado”.

Este miércoles, cientos de personas pidieron justicia por el femicidio de Rocío.

Reiterando que el estado de salud del sujeto “no altera su responsabilidad penal”, hoy se hizo el acto oficial de imputación. Yunes fue asistido por un abogado oficial y prefirió no declarar.

La brutalidad del femicidio ocurrido en San Rafael sorprendió a los propios investigadores. Es que el cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca y también había sido decapitado.

Sin embargo, desde un primer momento se sospechaba que esas heridas, posiblemente, eran post mortem y ahora, el informe preliminar de la necropsia, lo confirmó.

La docente fue asfixiada hasta morir, en tanto que luego del fallecimiento, el hombre se “ensañó” con el cuerpo.

Yunes se presentó en la Policía el martes pasado para denunciar que su exmujer “había desaparecido”. Sin embargo, fue aprehendido de inmediato, ya que presentaba manchas de sangre en su ropa. Tras la detención, el fiscal Iván Ábalos ordenó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, ubicada en calle Independencia al 1.600.

En el lugar, se encontraron otras manchas hemáticas, lo que derivó en una investigación más profunda sobre el hombre y en la búsqueda de la camioneta. Horas más tarde, el vehículo fue hallado y en su interior estaba el cuerpo de la víctima, envuelto en una sábana.