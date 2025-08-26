Conmoción

Femicidio en San Rafael: hallaron sin vida a una docente y su pareja es el principal sospechoso

La víctima del femicidio fue identificada como Rocío Collado. Su cuerpo apareció dentro de una camioneta San Rafael y la investigación apunta a su pareja.

 Por Carla Canizzaro

Durante el mediodía de este martes, la Policía de Mendoza llevó adelante un importante despliegue policial, ya que una mujer se encontraba desaparecida en San Rafael. La víctima es Rocío Maricel Collado, una docente de 31 años. Se trata del séptimo femicidio en lo que va del 2025.

Toda la investigación apunta hacia su pareja, quien fue identificado como Yunes Yamil. El hombre fue hallado con manchas de sangre en la ropa y aseguran que era un paciente psiquiátrico. La joven fue encontrada sin vida dentro de una camioneta Fiat Fiorino blanca.

Según la información que trascendió, la camioneta en la que encontraron a la víctima alrededor de las 13:40 horas, estaba estacionada en calle Izuel al 800 desde la medianoche del lunes.

El hecho comenzó en calle Independencia al 1.600 de San Rafael, donde el hombre fue encontrado, al parecer, bajo efectos de estupefacientes y declaró que su mujer "había desaparecido".

El fiscal de violencia de género, Iván Ábalos, ya interviene en el caso y dispuso que la Policía de Investigaciones y la Policía Científica realizaran las tareas pertinentes en el lugar. Durante el procedimiento, la Policía detuvo al hombre y fue trasladado al hospital por un cuadro psicótico, mientras que la camioneta fue secuestrada.

En primera instancia Yunes fue trasladado al hospital para recibir asistencia médica, ya que presentaba un cuadro de alteración psicótica producto del consumo de estupefacientes.

Violencia de género sin freno en Mendoza

En lo que va del 2025, ya se registraron seis crímenes por violencia de género, superando el total contabilizado durante todo el año anterior. Con el conocimiento de este hecho, ya son siete los femicidios en la provincia de Mendoza.

El aumento sostenido de femicidios en Mendoza refleja una realidad alarmante que exige respuestas urgentes. Cada caso no solo representa una vida arrebatada, sino también una falla del sistema en prevenir y proteger. Mientras las cifras crecen, el pedido de justicia y políticas efectivas se vuelve cada vez más urgente.

