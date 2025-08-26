Abandonó su casa de Lavalle por cuatro horas y ladrones se la saquearon

Un hombre denunció un importante robo en su casa de Lavalle luego de abandonar el hogar por apenas cuatro horas, tiempo en el que un grupo de delincuentes se las ingenió para forzar una puerta, revisar varios rincones del hogar y robar dinero en efectivo, como así también electrodomésticos y herramientas.
El robo ocurrió este lunes en una casa ubicada sobre Ruta 24 a la altura municipal 1300, de Lavalle, de donde los delincuentes sustrajeron cerca de un millón de pesos, un televisor 43 pulgadas y herramientas varias, según contaron fuentes policiales.