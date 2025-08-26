no hay detenidos

Abandonó su casa de Lavalle por cuatro horas y ladrones se la saquearon

Un hombre denunció un importante robo en su casa de Lavalle, durante este lunes. La Policía de Mendoza busca a los ladrones.

Personal de la Comisaría 17 de Lavalle trabajó en la escena del robo.&nbsp;

Personal de la Comisaría 17 de Lavalle trabajó en la escena del robo. 

 Por Pablo Segura

Un hombre denunció un importante robo en su casa de Lavalle luego de abandonar el hogar por apenas cuatro horas, tiempo en el que un grupo de delincuentes se las ingenió para forzar una puerta, revisar varios rincones del hogar y robar dinero en efectivo, como así también electrodomésticos y herramientas.

El robo ocurrió este lunes en una casa ubicada sobre Ruta 24 a la altura municipal 1300, de Lavalle, de donde los delincuentes sustrajeron cerca de un millón de pesos, un televisor 43 pulgadas y herramientas varias, según contaron fuentes policiales.

Lee además
Expo Apícola de Lavalle.
Fortalecimiento del sector apícola

La Expo Apícola de Lavalle pondrá en valor la miel y sus productores
Nutrida agenda cultural por el 24 de agosto en Mendoza
¿Qué hacer hoy?

Las actividades en Mendoza por el Día del Padre Sanmartiniano

Los delincuentes, no identificados aún, forzaron una puerta para poder ingresar al hogar y en cuestión de minutos perpetraron el robo sin ser detenidos.

Abandonó su casa de Lavalle por cuatro horas y ladrones se la saquearon

Según fuentes policiales, el dueño del hogar, un comerciante de 56 años, salió de su casa en horas de la mañana y al regresar, a las cuatro horas, advirtió el robo.

Explicó que los delincuentes dañaron una puerta trasera que da al patio del hogar, por donde ingresaron a la casa y sustrajeron los objetos mencionados.

Tras la denuncia del robo, trabajó en el lugar personal de Policía Científica y también efectivos de investigaciones, dependientes de la Policía de Mendoza.

Los detectives analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los autores del hecho, los cuales por ahora no han sido detenidos.

Temas
Seguí leyendo

Pérdidas totales tras un incendio en una carpintería de Lavalle

¿Qué vas a estudiar? Lavalle te mostró todas las opciones en la Expo Educativa 2025

Suspenden las clases presenciales por viento Zonda en varios departamentos de Mendoza

Milagroso choque y vuelco en una ruta de Lavalle

Elecciones 2025: estos son los candidatos en el Primer Distrito Electoral

Lavalle celebró en comunidad la festividad de Asunción con más de 30 mil visitantes

Dolor en la política por la muerte de Danilo Da Rold, histórico dirigente peronista de Mendoza

El inesperado giro en una causa por homicidio tras un juicio por jurado estancado

LO QUE SE LEE AHORA
Cristian Olguín logró viajar a Panamá, antes de que se libre el pedido de captura por estafa. 
Viajó junto a su hermana

El dueño de Megatecnología acusado de estafa logró fugarse del país

Las Más Leídas

Las lesiones que constató el Cuerpo Médico Forense tras la agresión en el Desert de Luján de Cuyo. 
investigación judicial

Qué dijo el patovica acusado por la agresión a un menor en el Desert

Corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas

El joven permanece internado en el hospital Central tras recibir un disparo en la cabeza video
Investigación judicial

Damián Gauna sigue grave y la Justicia investiga ataques previos vinculados al "Oso" Nievas en San Carlos

Cristian Olguín logró viajar a Panamá, antes de que se libre el pedido de captura por estafa. 
Viajó junto a su hermana

El dueño de Megatecnología acusado de estafa logró fugarse del país

Por qué se celebra hoy, 26 de agosto, el Día Internacional del Actor
Efemérides

Por qué se celebra hoy, 26 de agosto, el Día Internacional del Actor

Te Puede Interesar

La Legislatura de la provincia de Mendoza aprobó la denominada Ley Hojarasca.
Ley Hojarasca

Barrido legislativo en la provincia de Mendoza: las decenas de normas derogadas por "obsoletas"

Por Florencia Martinez del Rio
El Fachi Alcaraz, condenado a 20 años de cárcel por homicidio y otros delitos. 
caso pablo cataldo

El inesperado giro en una causa por homicidio tras un juicio por jurado estancado

Por Pablo Segura
De implementarse, los argentinos deberían atrasar sus relojes en el periodo invernal
Efectos

Cómo el cambio de huso horario mejora la salud y la capacidad de atención en las personas

Por Carla Canizzaro