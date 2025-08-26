Abandonó su casa de Lavalle por cuatro horas y ladrones se la saquearon

Personal de la Comisaría 17 de Lavalle trabajó en la escena del robo.

Un hombre denunció un importante robo en su casa de Lavalle luego de abandonar el hogar por apenas cuatro horas, tiempo en el que un grupo de delincuentes se las ingenió para forzar una puerta, revisar varios rincones del hogar y robar dinero en efectivo, como así también electrodomésticos y herramientas.

El robo ocurrió este lunes en una casa ubicada sobre Ruta 24 a la altura municipal 1300, de Lavalle, de donde los delincuentes sustrajeron cerca de un millón de pesos, un televisor 43 pulgadas y herramientas varias, según contaron fuentes policiales.

Los delincuentes, no identificados aún , forzaron una puerta para poder ingresar al hogar y en cuestión de minutos perpetraron el robo sin ser detenidos.

Según fuentes policiales, el dueño del hogar, un comerciante de 56 años, salió de su casa en horas de la mañana y al regresar, a las cuatro horas, advirtió el robo.

Explicó que los delincuentes dañaron una puerta trasera que da al patio del hogar, por donde ingresaron a la casa y sustrajeron los objetos mencionados.

Tras la denuncia del robo, trabajó en el lugar personal de Policía Científica y también efectivos de investigaciones, dependientes de la Policía de Mendoza.

Los detectives analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los autores del hecho, los cuales por ahora no han sido detenidos.