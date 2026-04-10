Lavalle finalizó la obra de calle Santa Fe y mejora la circulación en Tulumaya

El Municipio de Lavalle informó que quedaron finalizados los trabajos correspondientes a la obra de la calle Santa Fe en Tulumaya. La prolongación de la arteria ya está habilitada para el uso público y permitirá mejorar la fluidez vehicular en la zona céntrica.
Las tareas incluyeron la ejecución de 650 metros de carpeta asfáltica, lo que garantiza una superficie adecuada para el tránsito, y 380 metros de enripiado en sectores de transición de la traza.
Entre las intervenciones más importantes se destaca la construcción de un puente, una pieza fundamental para dar continuidad a la calle y asegurar condiciones seguras de circulación. La estructura cuenta con defensas metálicas galvanizadas y un sector destinado a peatones, separado mediante vallas de protección.
Además, se ejecutaron dos puentes complementarios: uno en el ingreso por Ruta 24 y otro en la intersección con calle Villegas, lo que mejora significativamente la conectividad vial en el sector.
Iluminación y señalización para mayor seguridad
En materia de iluminación, se instalaron 780 metros de alumbrado público, con la colocación de columnas, luminarias LED y tendido eléctrico, lo que permitirá optimizar la visibilidad durante la noche.
La obra se completó con señalización vertical y horizontal con material retrorreflectante, aportando mayor seguridad a quienes circulen por la zona.
Impacto en el tránsito y el desarrollo urbano
Estos avances en la infraestructura vial contribuyen a la descongestión del tránsito en el centro de Tulumaya. En ese sentido, la prolongación de calle Santa Fe se presenta como una intervención estratégica que fortalece las vías de comunicación existentes y promueve un desarrollo urbano más ordenado, seguro y eficiente.