10 de abril de 2026
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Sitio Andino
Lavalle

Lavalle finalizó la obra de calle Santa Fe y mejora la circulación en Tulumaya

La intervención incluye asfalto, puentes e iluminación, y apunta a descomprimir el tránsito céntrico en el departamento de Lavalle.

Mejora en la circulación del tránsito en la Villa Tulumaya.

Mejora en la circulación del tránsito en la Villa Tulumaya.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Lavalle informó que quedaron finalizados los trabajos correspondientes a la obra de la calle Santa Fe en Tulumaya. La prolongación de la arteria ya está habilitada para el uso público y permitirá mejorar la fluidez vehicular en la zona céntrica.

Las tareas incluyeron la ejecución de 650 metros de carpeta asfáltica, lo que garantiza una superficie adecuada para el tránsito, y 380 metros de enripiado en sectores de transición de la traza.

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Puentes y obras clave para la conectividad

Entre las intervenciones más importantes se destaca la construcción de un puente, una pieza fundamental para dar continuidad a la calle y asegurar condiciones seguras de circulación. La estructura cuenta con defensas metálicas galvanizadas y un sector destinado a peatones, separado mediante vallas de protección.

Además, se ejecutaron dos puentes complementarios: uno en el ingreso por Ruta 24 y otro en la intersección con calle Villegas, lo que mejora significativamente la conectividad vial en el sector.

Iluminación y señalización para mayor seguridad

En materia de iluminación, se instalaron 780 metros de alumbrado público, con la colocación de columnas, luminarias LED y tendido eléctrico, lo que permitirá optimizar la visibilidad durante la noche.

La obra se completó con señalización vertical y horizontal con material retrorreflectante, aportando mayor seguridad a quienes circulen por la zona.

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Impacto en el tránsito y el desarrollo urbano

Estos avances en la infraestructura vial contribuyen a la descongestión del tránsito en el centro de Tulumaya. En ese sentido, la prolongación de calle Santa Fe se presenta como una intervención estratégica que fortalece las vías de comunicación existentes y promueve un desarrollo urbano más ordenado, seguro y eficiente.

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