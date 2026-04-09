Lavalle realizó el 3° Encuentro "Construyendo Proyectos en Territorio" con escuelas del departamento

El Municipio de Lavalle llevó adelante el 3° Encuentro “Construyendo Proyectos en Territorio” , una jornada que reunió a instituciones educativas del departamento en el Polideportivo local.

El objetivo principal fue visibilizar el trabajo articulado entre el municipio y las escuelas , f ortaleciendo el vínculo con la comunidad educativa.

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Durante el encuentro, docentes, directivos y personal municipal compartieron instancias de diálogo e intercambio de ideas orientadas a impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo educativo y comunitario.

La propuesta busca acercar las políticas públicas al ámbito escolar y promover proyectos que respondan a las necesidades específicas de cada institución.

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Actividades recreativas y trabajo colaborativo

La jornada también incluyó actividades recreativas y dinámicas grupales, generando un clima propicio para el trabajo colaborativo y la construcción colectiva.

Desde el Municipio destacaron la importancia de planificar acciones en territorio y consolidar una red de trabajo entre el Estado local y las comunidades educativas.

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Fortalecimiento del acompañamiento a las escuelas

De esta manera, el encuentro se consolidó como una instancia clave para la generación de oportunidades y el acompañamiento a las instituciones educativas de Lavalle.

La iniciativa refuerza el compromiso de seguir impulsando políticas que fortalezcan el desarrollo local a través de la educación.