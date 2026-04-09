Lavalle realizó el 3° Encuentro "Construyendo Proyectos en Territorio" con escuelas del departamento

El Municipio de Lavalle llevó adelante el 3° Encuentro “Construyendo Proyectos en Territorio”, una jornada que reunió a instituciones educativas del departamento en el Polideportivo local.
La jornada reunió a instituciones educativas de Lavalle para fortalecer el trabajo conjunto con el municipio y promover proyectos comunitarios.
El Municipio de Lavalle llevó adelante el 3° Encuentro “Construyendo Proyectos en Territorio”, una jornada que reunió a instituciones educativas del departamento en el Polideportivo local.
El objetivo principal fue visibilizar el trabajo articulado entre el municipio y las escuelas, fortaleciendo el vínculo con la comunidad educativa.
Durante el encuentro, docentes, directivos y personal municipal compartieron instancias de diálogo e intercambio de ideas orientadas a impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo educativo y comunitario.
La propuesta busca acercar las políticas públicas al ámbito escolar y promover proyectos que respondan a las necesidades específicas de cada institución.
La jornada también incluyó actividades recreativas y dinámicas grupales, generando un clima propicio para el trabajo colaborativo y la construcción colectiva.
Desde el Municipio destacaron la importancia de planificar acciones en territorio y consolidar una red de trabajo entre el Estado local y las comunidades educativas.
De esta manera, el encuentro se consolidó como una instancia clave para la generación de oportunidades y el acompañamiento a las instituciones educativas de Lavalle.
La iniciativa refuerza el compromiso de seguir impulsando políticas que fortalezcan el desarrollo local a través de la educación.