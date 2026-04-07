Lavalle abre inscripciones para un seminario de preparación física con especialistas de primer nivel

Se encuentran abiertas las inscripciones para el Seminario de Preparación Física que se llevará a cabo el próximo 10 de mayo en Tulumaya, departamento de Lavalle.
El encuentro se realizará el 10 de mayo en la Villa Tulumaya de Lavalle y contará con la presencia de Horacio Anselmi y Nicolás Ferri, referentes en entrenamiento y prevención de lesiones.
Se encuentran abiertas las inscripciones para el Seminario de Preparación Física que se llevará a cabo el próximo 10 de mayo en Tulumaya, departamento de Lavalle.
La propuesta es organizada por la Municipalidad de Lavalle junto al Proyecto Capacitar Grupo y tendrá lugar en la Casa de la Cultura, con una convocatoria destinada a profesores, entrenadores, instructores de clubes y público en general.
El objetivo principal del encuentro es brindar herramientas para optimizar el rendimiento deportivo y fortalecer la prevención de lesiones.
La jornada contará con la presencia de dos destacados referentes del ámbito deportivo. Por un lado, Horacio Anselmi, especialista en fuerza, potencia y velocidad, quien abordará contenidos vinculados al entrenamiento de la zona media, trabajo intermitente y pliometría.
Por otro lado, participará Nicolás Ferri, kinesiólogo del Club Atlético Boca Juniors y director de la Diplomatura en Ciencias del Ejercicio y Lesiones Deportivas, quien brindará herramientas relacionadas con la prevención de lesiones en entrenamientos con sobrecarga y evaluaciones de asimetrías de fuerza y movilidad.
Desde el Municipio destacaron que esta iniciativa busca acompañar el crecimiento del deporte en el departamento, ofreciendo capacitaciones que permitan mejorar la calidad de los entrenamientos y cuidar la salud de quienes practican actividad física.
Además, remarcaron la importancia de generar espacios de formación continua con especialistas reconocidos, promoviendo así el desarrollo deportivo a nivel local.
Quienes estén interesados en participar del seminario pueden solicitar más información e inscribirse comunicándose al 261 264 4614.