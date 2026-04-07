7 de abril de 2026
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Sitio Andino
Lavalle

Lavalle abre inscripciones para un seminario de preparación física con especialistas de primer nivel

El encuentro se realizará el 10 de mayo en la Villa Tulumaya de Lavalle y contará con la presencia de Horacio Anselmi y Nicolás Ferri, referentes en entrenamiento y prevención de lesiones.

Seminario de educación física en la Casa de la Cultura de Lavalle.

Seminario de educación física en la Casa de la Cultura de Lavalle.

Por Sitio Andino Departamentales

Se encuentran abiertas las inscripciones para el Seminario de Preparación Física que se llevará a cabo el próximo 10 de mayo en Tulumaya, departamento de Lavalle.

La propuesta es organizada por la Municipalidad de Lavalle junto al Proyecto Capacitar Grupo y tendrá lugar en la Casa de la Cultura, con una convocatoria destinada a profesores, entrenadores, instructores de clubes y público en general.

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El objetivo principal del encuentro es brindar herramientas para optimizar el rendimiento deportivo y fortalecer la prevención de lesiones.

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Dos especialistas de primer nivel en Lavalle

La jornada contará con la presencia de dos destacados referentes del ámbito deportivo. Por un lado, Horacio Anselmi, especialista en fuerza, potencia y velocidad, quien abordará contenidos vinculados al entrenamiento de la zona media, trabajo intermitente y pliometría.

Por otro lado, participará Nicolás Ferri, kinesiólogo del Club Atlético Boca Juniors y director de la Diplomatura en Ciencias del Ejercicio y Lesiones Deportivas, quien brindará herramientas relacionadas con la prevención de lesiones en entrenamientos con sobrecarga y evaluaciones de asimetrías de fuerza y movilidad.

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Formación para fortalecer el deporte local

Desde el Municipio destacaron que esta iniciativa busca acompañar el crecimiento del deporte en el departamento, ofreciendo capacitaciones que permitan mejorar la calidad de los entrenamientos y cuidar la salud de quienes practican actividad física.

Además, remarcaron la importancia de generar espacios de formación continua con especialistas reconocidos, promoviendo así el desarrollo deportivo a nivel local.

Cómo inscribirse al seminario en Lavalle

Quienes estén interesados en participar del seminario pueden solicitar más información e inscribirse comunicándose al 261 264 4614.

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