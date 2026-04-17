17 de abril de 2026
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Accidente vial

Grave accidente vial en San Carlos: volcó un camión

Un camión volcó en Ruta 40 a la altura de San Carlos. Importante operativo policial tras el accidente vial.

Importante operativo por el accidente vial, ocurrido en Ruta 40.&nbsp;

Importante operativo por el accidente vial, ocurrido en Ruta 40. 

 Por Pablo Segura

Un camión que transportaba 8.000 kilos de uva protagonizó un grave accidente vial en San Carlos, donde afortunadamente el conductor del transporte sólo sufrió golpes leves y pudo salir por sus propios medios de la cabina del rodado.

El siniestro ocurrió a las 23 del jueves en Ruta 40, a la altura del cruce con San Martín, en San Carlos y por estas horas se investiga cómo se originó el accidente vial.

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Debido al vuelco, en el lugar debieron trabajar Bomberos de San Carlos para poder realizar un barrido de calzada y dejar la ruta en óptimas condiciones.

Grave accidente vial en San Carlos

Según fuentes policiales, el camión que protagonizó un accidente vial fue un Mercedes Benz modelo 1968, patente VKI175 y estaba al mando de Ariel Vélez (53), un hombre domiciliado en Tunuyán.

De acuerdo a las pericias, el camión circulaba por Ruta 40 de sur a norte y por razones que se desconocen, volcó sobre la lateral este de la calzada. Afortunadamente, Vélez pudo salir del habitáculo por sus propios medios.

En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría 41 de San Carlos, Bomberos y Científica, entre otros.

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