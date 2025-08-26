caso pablo cataldo

El inesperado giro en una causa por homicidio tras un juicio por jurado estancado

La causa por el homicidio de Pablo Cataldo, ocurrido en un contexto de narcotráfico, derivó en un sorpresivo juicio abreviado.

 Por Pablo Segura

El juicio por el homicidio de Pablo Cataldo (21), ocurrido en Luján de Cuyo en un contexto de narcotráfico, tuvo una derivación inesperada luego de que el principal acusado, Andrés Alexis Alcaraz (26), alias “Fachi”, decidiera confesar y acceder a un juicio abreviado, donde recibió una condena a 20 años de cárcel (con unificación por otras sentencias que tenía).

El rol del jurado popular

En ese entonces, la fiscalía insistió con la acusación, por lo que hubo una discusión judicial para determinar si se debía realizar un nuevo juicio, y la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de Mendoza avaló el pedido de los fiscales.

Entonces, en la previa del nuevo debate, el “Fachi” decidió confesar su autoría y acceder a un abreviado, donde recibió una pena más cercana al mínimo posible (arriesgaba más de 30 años).

El “Fachi” es un sujeto conocido en el mundo policial y judicial. Cuenta con múltiples antecedentes penales por varios delitos. Justamente a fines del año pasado fue sometido a un juicio por jurado por el homicidio de Cataldo, un crimen ocurrido en el barrio Virgen de Guadalupe de Luján de Cuyo, en una pelea entre narcos por el control de la venta de estupefacientes.

Juicio por Jurado Melody, Andrea Lazo, fiscal de Homicidios
En el mismo debate se sumaron otras dos causas por abuso de armas y coacciones. En estas sí fue declarado culpable y recibió una pena de 12 años de cárcel.

Ahora bien, tras el estancamiento del jurado, comenzó una etapa de “batalla” judicial, en la que la defensa aseguraba que era inconstitucional realizar un nuevo debate.

El planteo lo hicieron las abogadas Verónica Chaves y María Belén Idemi, pero la semana pasada la Suprema Corte de Justicia le dio la razón a la fiscal Andrea Lazo y ordenó un nuevo juicio.

Entonces, al estar acorralado con las pruebas en su contra y sabiendo que podía recibir una pena mayor, Alcaraz decidió confesar.

Este martes por la mañana se realizó la audiencia de juicio por jurado y se firmó una pena unificada a 20 años de cárcel por todos los delitos mencionados. El cumplimiento será efectivo y, difícilmente, el “Fachi” acceda a beneficios.

