El dueño de Megatecnología acusado de estafa logró fugarse del país

La justicia y Policía de Mendoza confirmaron en las últimas horas que Cristian Olguín, el dueño de la empresa Megatecnología, investigada por estafa contra cerca de 100 personas por un ardid millonario, logró fugarse del país, presuntamente, antes de solicitarse oficialmente su captura por lo que ahora se encuentra prófugo.

Así lo indicaron fuentes judiciales ligadas a la causa, quienes ratificaron que Olguín se fugó junto a su hermana, también buscada en el marco de la causa que salió a la luz el fin de semana.

Los investigadores indicaron que el sospechoso habría viajado el lunes, antes de que se librara el pedido de captura para el acusado. En principio, Olguín habría viajado a Panamá, aunque ahora se investiga si desde ese país realizó algún otro viaje, posiblemente, aprovechando que, en el aeropuerto de ese país, existen múltiples conexiones a todo el mundo.

El fin de semana, la Policía de Mendoza allanó el local ubicado en calle Catamarca, en plena Ciudad de Mendoza y secuestró cerca de 70 equipos informáticos, entre computadoras, procesadores, discos duros, notebooks, placas y memorias RAM, entre otros.

Días antes de que se concretara la medida, el sospechoso realizó un video y lo publicó en las redes sociales. Explicó cuál es la situación actual del lugar y "asumió su error".

Olguín comentó que a partir de 2019 su local tuvo una gran repercusión y abrió 2 sucursales más, dos en Mendoza y una en Buenos Aires, con aproximadamente 40 personas trabajando. "Hubo un punto donde comenzamos a tener cada día menos ganancia. Se complicó mucho en los últimos 2 años, han sido años realmente difíciles y me costó mucho reducir esa estructura", comentó Olguín en el video.

"Ese fue uno de mis de mis grandes errores porque esa estructura tan pesada que se formó hizo que el negocio fuera inviable y es mi responsabilidad", agregó.

A lo largo del video, el hombre expresó que cada vez le costaba más administrar el local comercial debido a que fallaba en pagos importantes, intentos de robos y la situación económica actual "no acompañaba mucho".

"Soy una persona que se equivocó, que falló en los números, que falló en la forma de trabajar, pero yo no soy un estafador porque yo nunca planeé hacer esto, yo nunca planeé llegar a este punto, pero llegué a este punto y debo asumir las consecuencias y debo asumir mi responsabilidad", manifestó.

