Por qué se celebra hoy, 26 de agosto, el Día Internacional del Actor

Por Sitio Andino Sociedad







Como cada año, el 26 de agosto se celebra el Día Internacional del Actor. Este día fue establecido con el objetivo de rendir homenaje a hombres y mujeres del cine, la televisión y el teatro que, con su talento, entregan lo mejor de sí mismos en el mundo de las artes escénicas.

¿Por qué se conmemora el Día Internacional del Actor cada 26 de agosto? Según diversas fuentes, la efeméride recuerda a San Ginés de Roma, un actor del siglo III considerado mártir por la Iglesia Católica. Esto se debe a que, durante una de sus representaciones teatrales ante el emperador Diocleciano, realizó una parodia sobre el sacramento del bautismo cristiano.

san gines de roma San Ginés de Roma, símbolo religioso y del teatro. Foto: web Al recibir el agua bautismal en plena obra teatral, San Ginés se convirtió al catolicismo. Los gobernantes de la época consideraron su acto una blasfemia, por lo que fue torturado y decapitado. Su figura se representa con una máscara y un instrumento de cuerdas, símbolos tradicionales del teatro.

Fuente: diainternacionalde

