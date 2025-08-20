Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo y dónde reclamar si no cobraste el beneficio en agosto 2025

Por Juan Pablo Strappazzon







La Prestación Alimentar, antes llamado Tarjeta Alimentar, es una asistencia económica que ANSES entrega cada mes para garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. Muchos beneficiarios reclaman no haber recibido el pago de agosto. Te contamos cómo y dónde reclamar.

Tarjeta Alimentar.jpg La Tarjeta Alimentar es una asistencia económica que ANSES entrega cada mes Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo y dónde reclamar si no cobraste el beneficio en agosto 2025 Los usuarios que no hayan recibido la acreditación de la prestación deben, en primer lugar, verificar que sus datos personales y familiares estén correctamente actualizados en ANSES. Asimismo, es fundamental confirmar que no se hayan producido cambios en su situación socioeconómica, ya que esto podría afectar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el organismo.

Para consultar el cobro de la Prestación Alimentar, es necesario ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, dirigirse a la sección “Hijos” dentro del apartado “Mis Asignaciones” y revisar en detalle todas las prestaciones sociales registradas.

En caso de que, tras realizar estos pasos, la prestación no figure acreditada, el solicitante deberá solicitar un turno en ANSES y presentar el Formulario PS 2.72, el cual permite efectuar reclamos por asignaciones, modificar el lugar de cobro o registrar un apoderado para recibir los pagos.

