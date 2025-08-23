Efemérides

Por qué se celebra el Día del Internauta el 23 de agosto: origen y curiosidades

Como cada 23 de agosto, a nivel internacional se recuerda el Día del Internauta. A continuación, conocé el origen de la efeméride en la nota.

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 23 de agosto, se celebra a nivel mundial el Día del Internauta. Esta efeméride se creó para recordar el aniversario número 34 de la publicación de la primera página web a nivel mundial. A continuación, te contamos los orígenes de esta fecha.

De acuerdo con diversas fuentes, el Día del Internauta fue establecido con el objetivo de conmemorar la publicación de la primera página web (World Wide Web) en 1991.

Tim Berners-Lee
Tim Berners-Lee fue el creador de la WWW. y lo puso en funcionamiento el 20 de diciembre de 1990.

Tim Berners-Lee fue el creador de la WWW. y lo puso en funcionamiento el 20 de diciembre de 1990.

Esta efeméride es recordada como uno de los hitos más importantes de la historia, ya que representa uno de los avances tecnológicos más significativos logrados por el ser humano en las últimas décadas.

Qué es un internauta

Un internauta es toda persona que se conecta a Internet. Hoy en día, este medio se ha consolidado como la herramienta tecnológica principal utilizada por millones de personas alrededor del mundo, transformando la manera en que nos comunicamos, trabajamos y accedemos a la información.

