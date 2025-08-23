Por qué se celebra el Día del Internauta el 23 de agosto: origen y curiosidades

Cada 23 de agosto, se celebra a nivel mundial el Día del Internauta. Esta efeméride se creó para recordar el aniversario número 34 de la publicación de la primera página web a nivel mundial. A continuación, te contamos los orígenes de esta fecha.
Cada 23 de agosto, se celebra a nivel mundial el Día del Internauta. Esta efeméride se creó para recordar el aniversario número 34 de la publicación de la primera página web a nivel mundial. A continuación, te contamos los orígenes de esta fecha.
De acuerdo con diversas fuentes, el Día del Internauta fue establecido con el objetivo de conmemorar la publicación de la primera página web (World Wide Web) en 1991.
Esta efeméride es recordada como uno de los hitos más importantes de la historia, ya que representa uno de los avances tecnológicos más significativos logrados por el ser humano en las últimas décadas.
Un internauta es toda persona que se conecta a Internet. Hoy en día, este medio se ha consolidado como la herramienta tecnológica principal utilizada por millones de personas alrededor del mundo, transformando la manera en que nos comunicamos, trabajamos y accedemos a la información.
