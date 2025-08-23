Maravilloso

La provincia de Mendoza muestra en video la mayor migración libre del planeta en el Día del Guanaco

En la provincia de Mendoza, la mayor migración libre de guanacos se muestra por primera vez en video. Mirá todos los detalles en esta nota.

Día Internacional del Guanaco: Mendoza muestra en video la mayor migración libre del planeta

Día Internacional del Guanaco: Mendoza muestra en video la mayor migración libre del planeta

Por Sitio Andino Sociedad

La provincia de Mendoza celebra cada 23 de agosto el Día Internacional del Guanaco, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de este camélido, pilar del ecosistema andino, que necesita amplios hábitats conectados para vivir, desplazarse y reproducirse. Mirá el video que compartieron para conmemorar esta fecha.

guanacos
La provincia de Mendoza es el lugar en el mundo con mayor desplazamiento migratorio en libertad de ese animal

La provincia de Mendoza es el lugar en el mundo con mayor desplazamiento migratorio en libertad de ese animal

Día Internacional del Guanaco: Mendoza muestra en video la mayor migración libre del planeta

Para Mendoza, ésta es una fecha especial ya que es el lugar en el mundo con mayor desplazamiento migratorio en libertad de ese animal. Este fenómeno natural, de enorme magnitud, se da en el Área Natural Protegida La Payunia, donde entre 25.000 y 40.000 guanacos recorren largas distancias sin barreras, ruta ni alambrados.

Lee además
Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza
Agricultura

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza
Yoga al aire libre en Mendoza: lugares para conectar con la naturaleza
Equilibrio y naturaleza

Yoga al aire libre en Mendoza: lugares para conectar con la naturaleza

Este proceso, que por primera vez logró ser captado, es clave para el ambiente andino porque contribuye al equilibrio de los pastizales, favorece la dispersión de semillas, regula la vegetación y asegura alimento a depredadores y carroñeros, como el puma y el cóndor andino.

Embed - Tropilla de Guanacos en Payunia

El Gobierno viene realizando una tarea de conservación controlando y penando la caza furtiva de guanacos. A este trabajo se sumó la Wildlife Conservation Society (WCS) con la donación de tierras al dominio público, lo que facilita el manejo y la gestión del área”, afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Esto demuestra el trabajo articulado y el compromiso por la naturaleza de este lugar, por eso hoy podemos decir que celebramos tener una de las mayores migraciones de guanacos del mundo, porque estamos haciendo los deberes para su conservación”, agregó.

El fortalecimiento de las áreas protegidas, como La Payunia, es una de las estrategias indispensables para la conservación de los guanacos. Pero también resulta necesario trabajar con las comunidades en zonas que no cuentan con esa categoría de protección. En los campos linderos a La Payunia, por ejemplo, estamos investigando y desarrollando la implementación de alambrados adaptados para no interrumpir los desplazamientos de guanacos. Lo hacemos en el marco de la promoción de un manejo regenerativo de la ganadería para favorecer la conservación de pastizales y la coexistencia de la actividad con la fauna, uno de los elementos clave para favorecer la conectividad entre áreas protegidas en la estepa y el monte patagónicos”, señaló Fernando Miñarro, gerente de Áreas Protegidas Terrestres de WCS Argentina

Sin título (3)
Mendoza y su refugio único en el planeta

Mendoza y su refugio único en el planeta

Mendoza y su refugio único en el planeta: naturaleza en estado puro

Ubicada en Malargüe, el Área Natural Protegida La Payunia constituye un escenario excepcional para la vida silvestre. Allí, los guanacos se desplazan libremente a través de grandes distancias gracias a la amplitud del paisaje y a la ausencia de alambrados rurales.

Este fenómeno fue documentado por investigadores de WCS Argentina y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), junto con crianceros locales, quienes entre 2006 y 2015 confirmaron la magnitud de este proceso migratorio, que puede extenderse hasta 150 kilómetros entre la veranada (el traslado del ganado hacia los campos más altos de la cordillera) y la invernada (cuando el ganado permanece durante el invierno en llanos, pampas o valles más accesibles).

En los últimos años, el Ministerio de Energía y Ambiente mediante un trabajo articulado entre la Subsecretaría de Ambiente, WCS Argentina y la Fundación Vida Silvestre Argentina logró extender las zonas en las que los guanacos pueden desplazarse libremente. Este esfuerzo permitió incorporar al dominio público provincial 82.000 hectáreas gracias a la compra de tierras y la recuperación de derechos de pastaje, con el apoyo y la donación de esas organizaciones.

  • En 2019 se incorporaron las primeras 42.000 hectáreas de uso y reproducción de verano.
  • En 2025, la Provincia aceptó la donación de otras 40.000 hectáreas utilizadas en invierno para asegurar la continuidad de la ruta migratoria.

Si querés estar al día con las novedades provinciales y nacionales, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 23 de agosto

El trabajo de los bomberos voluntarios de Mendoza: cómo se puede ser parte

Cómo solicitar un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en Mendoza

Tiempo bueno y leve ascenso de la temperatura: el pronóstico en Mendoza este sábado

Alergias en Mendoza: el 30% de la población padece sus síntomas con la llegada de la primavera

La nueva aventura de Agustín Neglia llega a Amazon Prime Video con "Superguide"

¡Se movió todo! fuerte temblor en La Rioja se sintió en Mendoza

Qué emblemática pizzería de Buenos Aires llegará al Mendoza Shopping

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 23 de agosto

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 23 de agosto

Qué pizzería de Buenos Aires llegará a Mendoza Shopping en septiembre.
Comercio

Qué emblemática pizzería de Buenos Aires llegará al Mendoza Shopping

El Rojo recibió la primera sanción por los disturbios del miércoles
Violencia en el fútbol

La dura sanción contra Independiente por los incidentes por Copa Sudamericana

Despliegue policial en Maipú por un incendio grave. 
operativo policial en el lugar

Importante incendio en un local de baterías en Maipú

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Te Puede Interesar

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza
Agricultura

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza

Por Sofía Pons
Alergias en Mendoza: el 30% de la población padece sus síntomas con la llegada de la primavera.
Salud

Alergias en Mendoza: el 30% de la población padece sus síntomas con la llegada de la primavera

Por Natalia Mantineo
Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Por Juan Pablo Strappazzon