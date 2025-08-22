Comercio

Qué emblemática pizzería de Buenos Aires llegará al Mendoza Shopping

Una cadena gastronómica eligió el centro comercial de Guaymallén para desembarcar en la provincia. Conocé cuál es la nueva propuesta de Mendoza Shopping.

Qué pizzería de Buenos Aires llegará a Mendoza Shopping en septiembre.

Qué pizzería de Buenos Aires llegará a Mendoza Shopping en septiembre.

Foto: Cristian Lozano
 Por Sofía Pons

En muchos casos, la crisis económica obliga a reinventarse, abrir mercados y explorar otras estrategias. Es por esto, que los vecinos del Gran Mendoza tendrán la oportunidad de degustar un nuevo producto en Mendoza Shopping, de la mano de una empresa de larga trayectoria en Buenos Aires.

La pizzería Kentucky desembarcará en la provincia, tras abrir sucursales en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Tucumán y Uruguay. El patio de comidas del centro comercial de Guaymallén contará con esta nueva propuesta para ampliar la oferta.

"Está muy afianzada en Buenos Aires, hace bastante tiempo, pero ahora están realizando un plan de expansión y eligieron Mendoza", explicó la gerente general de Mendoza Shopping, Jesica Lois.

La cadena de pizzerías funciona desde 1942 y la sucursal mendocina abrirá sus puertas en los primeros días de septiembre. "Es una propuesta que está buena, es descontracturada, tiene esa idea de que podés pasar a comer algo de parado y rápido o tomarte el tiempo y sentarte", indicó la gerente.

Además, agregó: "Creo que la decisión de venir al centro comercial tiene que ver con que tenemos una propuesta amplia, y abarcamos todos los públicos. Entonces, en ese sentido está bueno, como oportunidad, para la marca arribar acá".

Amplia oferta gastronómica en Mendoza Shopping

El centro comercial tiene una variedad de propuestas gastronómicas para todos los gustos, aunque lo que más predomina son las hamburgueserías, dado que es lo más pedido por el público.

Actualmente, el shopping cuenta con unos treinta emprendimientos gastronómicos. "En el patio de comidas hay 20 locales y después tenemos algunas propuestas en el exterior, como también cafecitos dentro del recorrido del centro comercial", detalló Lois.

A su vez, recientemente abrió una nueva cafetería de especialidad que cuenta con un espacio de coworking, donde se puede trabajar o mantener reuniones. La gerenta explicó que los negocios gastronómicos se complementan dado que en el interior del shopping hay opciones relacionadas a la comida rápida, mientras que en el exterior se ubican locales que proponen platos más elaborados.

