De qué trata el nuevo programa de beneficios de ANSES para jubilados

Sandra Pettovello anunció en las últimas horas un nuevo programa de Anses que alcanzará a jubilados y pensionados en todo el país. Mirá de qué se trata.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció en las últimas horas un nuevo programa de Anses que alcanzará a jubilados y pensionados en todo el país. La medida busca ampliar beneficios y generar mayor respaldo económico. Te contamos los detalles.

urante el Council of the Americas, realizado en el Hotel Alvear de Recoleta y que reunió a referentes del Gobierno, la política y el sector privado, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció el lanzamiento de Beneficios ANSES.

El programa ofrece descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en cadenas de supermercados y diversos comercios, siempre que las compras se realicen con la tarjeta de débito asociada a la cuenta de haberes.

Pettovello destacó que la iniciativa busca fortalecer el poder adquisitivo de quienes cobran jubilaciones y pensiones, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni intermediaciones. Las devoluciones se acreditarán de forma automática en las cuentas de los beneficiarios.

