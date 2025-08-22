Fotos y videos: las espectaculares postales de la nevada en Las Leñas al cierre de temporada

Una “inesperada” nevada sorprendió este viernes a los residentes y turistas del Valle de Las Leñas en el cierra de una temporada de invierno con pocas precipitaciones, que afectó al funcionamiento del reconocido centro de esquí local.
Se acumuló casi medio metro de nieve y desde el Centro de Esquí celebraron la copiosa precipitación en un año de bajo registro. Mirá las hipnóticas imágenes.
Una “inesperada” nevada sorprendió este viernes a los residentes y turistas del Valle de Las Leñas en el cierra de una temporada de invierno con pocas precipitaciones, que afectó al funcionamiento del reconocido centro de esquí local.
En la zona de la localidad de Malargüe se registró una acumulación de 40 centímetros de nieve, que alcanzó los 80 centímetros en las regiones más altas.
Asimismo, la ruta provincial 222, que conecta Los Molles con Las Leñas, exhibía buena cantidad de nieve y personal de Vialidad Nacional trabaja para el despeje. Cabe destacar que es obligatorio el uso de cadenas para transitar.
Las autoridades recomiendan circular con precaución y seguir las indicaciones de los organismos viales locales y nacionales.
El pronóstico para el sábado 23 de agosto anticipa una jornada con cielo despejado, incluso en la alta montaña. Sin embargo, las precipitaciones níveas se mantendrán durante la madrugada en la zona de Las Leñas.