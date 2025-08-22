Impactante

Fotos y videos: las espectaculares postales de la nevada en Las Leñas al cierre de temporada

Se acumuló casi medio metro de nieve y desde el Centro de Esquí celebraron la copiosa precipitación en un año de bajo registro. Mirá las hipnóticas imágenes.

El fenómeno tiñó de blanco la ruta provincial 222

Foto: Gentileza
Una “inesperada” nevada sorprendió este viernes a los residentes y turistas del Valle de Las Leñas en el cierra de una temporada de invierno con pocas precipitaciones, que afectó al funcionamiento del reconocido centro de esquí local.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#AHORA | Ruta hacia Las Leñas se encuentra repleta de nieve La ruta hacia Las Leñas presenta una gran acumulación de nieve, lo que refleja la intensidad de las precipitaciones en la zona. En el video se puede notar claramente la cantidad de nieve que ha caído, dificultando la circulación y resaltando el impresionante paisaje invernal. Se recomienda precaución a quienes transiten y seguir las indicaciones de las autoridades locales y de Vialidad. #LasLeñas #Nieve #Invierno #RutaNevada #Precaución #TurismoInvernal"

En la zona de la localidad de Malargüe se registró una acumulación de 40 centímetros de nieve, que alcanzó los 80 centímetros en las regiones más altas.

Asimismo, la ruta provincial 222, que conecta Los Molles con Las Leñas, exhibía buena cantidad de nieve y personal de Vialidad Nacional trabaja para el despeje. Cabe destacar que es obligatorio el uso de cadenas para transitar.

Las autoridades recomiendan circular con precaución y seguir las indicaciones de los organismos viales locales y nacionales.

La nieve, protagonista este viernes en el Valle de Las Leñas.

Nieve en Las Leñas: qué dice el pronóstico del tiempo para el sábado

El pronóstico para el sábado 23 de agosto anticipa una jornada con cielo despejado, incluso en la alta montaña. Sin embargo, las precipitaciones níveas se mantendrán durante la madrugada en la zona de Las Leñas.

Copiosas nevadas este viernes 22 de agosto en Las Leñas

