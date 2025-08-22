Fotos y videos: las espectaculares postales de la nevada en Las Leñas al cierre de temporada

El fenómeno tiñó de blanco la ruta provincial 222 Foto: Gentileza

Una “inesperada” nevada sorprendió este viernes a los residentes y turistas del Valle de Las Leñas en el cierra de una temporada de invierno con pocas precipitaciones, que afectó al funcionamiento del reconocido centro de esquí local.

Asimismo, la ruta provincial 222, que conecta Los Molles con Las Leñas, exhibía buena cantidad de nieve y personal de Vialidad Nacional trabaja para el despeje. Cabe destacar que es obligatorio el uso de cadenas para transitar.

Las autoridades recomiendan circular con precaución y seguir las indicaciones de los organismos viales locales y nacionales.

Nieve, nevada, Ruta Las Leñas 22-08-25 (01) La nieve, protagonista este viernes en el Valle de Las Leñas. Foto: Gentileza Nieve en Las Leñas: qué dice el pronóstico del tiempo para el sábado El pronóstico para el sábado 23 de agosto anticipa una jornada con cielo despejado, incluso en la alta montaña. Sin embargo, las precipitaciones níveas se mantendrán durante la madrugada en la zona de Las Leñas. Nieve, nevada, Ruta Las Leñas 22-08-25 (02) Copiosas nevadas este viernes 22 de agosto en Las Leñas Foto: Gentileza