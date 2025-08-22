Estas serán las nuevas paradas de taxis en el Gran Mendoza

La Subsecretaría de Transporte dispuso la reorganización de las paradas de taxis en el Área Metropolitana. Foto: Yemel Fil

La Subsecretaría de Transporte de Mendoza dispuso la reorganización de las paradas de taxis en el Área Metropolitana de la provincia. Te contamos cuáles son los nuevos lugares habilitados que "busca mejorar la eficiencia del servicio y la movilidad urbana".

Según explica la Resolución 1143 de la Subsecretaría de Transporte, la medida deja sin efecto las resoluciones anteriores (N° 0016/2021 y 0027/2021), habilitando un nuevo esquema de paradas operativas para los taxis (ver abajo el listado). Esta reorganización surge tras el nuevo Concurso Público para el otorgamiento de permisos para taxis, con el objetivo de ampliar la flota y modernizar el servicio.

Según la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Mendoza, la reorganización se acordó en reuniones con la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (APROTAM) y personal técnico del área, con el fin de garantizar una mejor adecuación espacial del servicio y un uso más eficiente de las paradas.

La resolución establece la obligatoriedad del cumplimiento de las nuevas paradas por parte de los conductores, quienes deberán respetar la capacidad y las normas de tránsito vigentes.

Además, establece que los municipios serán responsables de controlar el uso correcto de estas paradas, mientras que el Ente de la Movilidad Provincial (E.Mo.P.) fiscalizará el cumplimiento y aplicará sanciones en caso de infracciones.