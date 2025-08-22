Cómo afecta en la provincia de Mendoza el paro de controladores aéreos.

El gremio de controladores aéreos, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de la Aeronavegación (Atepsa) comenzó una huelga este viernes que se extenderá hasta fin de mes. En la provincia de Mendoza hay vuelos demorados y otros cancelados en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo .

Tras el vencimiento de la conciliación obligatoria que había dictado la Secretaría de Trabajo , la entidad gremial anunció un cronograma de medidas de fuerza que se implementará durante cinco jornadas en distintas franjas horarias, de 3 a 6 horas diarias.

Experiencias únicas Tres viajes cautivadores de la Argentina minera que sigue viva: los destinos que no te podés perder

Actualmente, más de 1.200 vuelos semanales atraviesan el espacio aéreo argentino, por lo que la aplicación del plan de lucha podría generar fuertes demoras y reprogramaciones en vuelos de cabotaje e internacionales, especialmente en las franjas de mayor movimiento.

En el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo” de Mendoza, la huelga afecta los vuelos de la siguiente manera, según la página web .

Partidas

Demorados : AR 1569, AR 1403, GOL 7487, AR 1413, AR 1421, AR 1417, FO 5055.

: AR 1569, AR 1403, GOL 7487, AR 1413, AR 1421, AR 1417, FO 5055. Cancelados: FO 5053.

Arribos

Demorados : FO 5050, AR 1401, AR 1406, AR 1568, G3 7486, AR 1431, AR 1420, AR 1570, FO 5054.

: FO 5050, AR 1401, AR 1406, AR 1568, G3 7486, AR 1431, AR 1420, AR 1570, FO 5054. Cancelados: FO 5052.

El conflicto que derivó en huelga

La decisión gremial surgió ante la falta de acuerdo en la negociación paritaria con Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), luego de múltiples audiencias sin avances. En julio pasado, ante el riesgo de paros durante las vacaciones de invierno, la Secretaría de Trabajo había dictado una conciliación obligatoria por 15 días, pero la última mediación fracasó. El Gobierno había ofrecido una pauta salarial en torno al 1% mensual, en línea con el resto del sector público.

La EANA reconoció que el conflicto viene de larga data y remarcó que se hicieron “propuestas concretas”, pero que por motivos no aclarados no hubo acuerdo, aunque seguían negociando. "Se sigue trabajando frente a un conflicto gremial que viene desde hace un tiempo, con distintas amenazas del sindicato", indicó.

aerolineas argentinas, aeropuerto, avion, pasajeros La huelga surgió ante la falta de acuerdo en la negociación paritaria. Foto: NA

No obstante, aclararon que “en caso de que no se llegue a un acuerdo, los vuelos afectados por estas acciones en esas franjas podrán ser reprogramados por las líneas aéreas” y confirmaron que las medidas “no afectan a los vuelos sanitarios ni al servicio de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAR)”.

Cómo será el cronograma de la huelga

El esquema de medidas de fuerza prevé cinco jornadas de paro parcial desde este viernes 22 hasta el sábado 30, entre las 13 y las 16 y entre las 19 y las 22, y afectarán exclusivamente los despegues de aeronaves al suspenderse las autorizaciones y la gestión de planes de vuelo en esos lapsos.

Viernes 22 de agosto, con restricciones: de 13 a 16 y de 19 a 22.

de agosto, con restricciones: de 13 a 16 y de 19 a 22. Domingo 24 : de 13 a 16 y de 19 a 22.

: de 13 a 16 y de 19 a 22. Martes 26 : de 7 a 10 y de 14 a 17.

: de 7 a 10 y de 14 a 17. Jueves 28 : de 13 a 16.

: de 13 a 16. Sábado 30: de 13 a 16 y de 19 a 22.

El conflicto pone presión sobre el sistema aéreo en plena temporada alta de viajes al exterior y con un mercado interno que se recupera tras años de altibajos.