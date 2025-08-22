Conflicto salarial

Cómo afecta en la provincia de Mendoza el paro de controladores aéreos

Así se encuentran la situación en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo de la provincia de Mendoza en medio de la huelga.

Cómo afecta en la provincia de Mendoza el paro de controladores aéreos.

Cómo afecta en la provincia de Mendoza el paro de controladores aéreos.

Foto: Cristian Lozano
Partidas en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

Partidas en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

Partidas en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

Partidas en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

Partidas en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

Partidas en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

Arribos en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

Arribos en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

Arribos en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

Arribos en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

Arribos en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

Arribos en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

 Por Florencia Martinez del Rio

El gremio de controladores aéreos, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de la Aeronavegación (Atepsa) comenzó una huelga este viernes que se extenderá hasta fin de mes. En la provincia de Mendoza hay vuelos demorados y otros cancelados en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

Lee además
La Subsecretaría de Transporte dispuso la reorganización de las paradas de taxis en el Área Metropolitana.
Atención pasajeros

Estas serán las nuevas paradas de taxis en el Gran Mendoza
Tres viajes cautivadores de la Argentina minera que sigue viva: los destinos que no te podés perder
Experiencias únicas

Tres viajes cautivadores de la Argentina minera que sigue viva: los destinos que no te podés perder

Actualmente, más de 1.200 vuelos semanales atraviesan el espacio aéreo argentino, por lo que la aplicación del plan de lucha podría generar fuertes demoras y reprogramaciones en vuelos de cabotaje e internacionales, especialmente en las franjas de mayor movimiento.

Cómo afecta en Mendoza el paro de controladores aéreos

En el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo” de Mendoza, la huelga afecta los vuelos de la siguiente manera, según la página web.

Partidas

  • Demorados: AR 1569, AR 1403, GOL 7487, AR 1413, AR 1421, AR 1417, FO 5055.
  • Cancelados: FO 5053.

Arribos

  • Demorados: FO 5050, AR 1401, AR 1406, AR 1568, G3 7486, AR 1431, AR 1420, AR 1570, FO 5054.
  • Cancelados: FO 5052.

El conflicto que derivó en huelga

La decisión gremial surgió ante la falta de acuerdo en la negociación paritaria con Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), luego de múltiples audiencias sin avances. En julio pasado, ante el riesgo de paros durante las vacaciones de invierno, la Secretaría de Trabajo había dictado una conciliación obligatoria por 15 días, pero la última mediación fracasó. El Gobierno había ofrecido una pauta salarial en torno al 1% mensual, en línea con el resto del sector público.

La EANA reconoció que el conflicto viene de larga data y remarcó que se hicieron “propuestas concretas”, pero que por motivos no aclarados no hubo acuerdo, aunque seguían negociando. "Se sigue trabajando frente a un conflicto gremial que viene desde hace un tiempo, con distintas amenazas del sindicato", indicó.

aerolineas argentinas, aeropuerto, avion, pasajeros
La huelga surgió ante la falta de acuerdo en la negociación paritaria.

La huelga surgió ante la falta de acuerdo en la negociación paritaria.

No obstante, aclararon que “en caso de que no se llegue a un acuerdo, los vuelos afectados por estas acciones en esas franjas podrán ser reprogramados por las líneas aéreas” y confirmaron que las medidas “no afectan a los vuelos sanitarios ni al servicio de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAR)”.

Cómo será el cronograma de la huelga

El esquema de medidas de fuerza prevé cinco jornadas de paro parcial desde este viernes 22 hasta el sábado 30, entre las 13 y las 16 y entre las 19 y las 22, y afectarán exclusivamente los despegues de aeronaves al suspenderse las autorizaciones y la gestión de planes de vuelo en esos lapsos.

  • Viernes 22 de agosto, con restricciones: de 13 a 16 y de 19 a 22.
  • Domingo 24: de 13 a 16 y de 19 a 22.
  • Martes 26: de 7 a 10 y de 14 a 17.
  • Jueves 28: de 13 a 16.
  • Sábado 30: de 13 a 16 y de 19 a 22.

El conflicto pone presión sobre el sistema aéreo en plena temporada alta de viajes al exterior y con un mercado interno que se recupera tras años de altibajos.

Temas
Seguí leyendo

Salud confirmó la presencia de sarna en una escuela de Uspallata: la respuesta de la DGE

Más vuelos internacionales: Mendoza suma conexión aérea directa con Brasil

Por el Zonda, se registraron daños en varios departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 22 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 22 de agosto

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 22 de agosto en Mendoza

Elecciones 2025: estos son los candidatos en el Cuarto Distrito Electoral

Dónde comprar jeans más baratos: supermercados ofrecen hasta 50% de descuento

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo está hoy el Paso Los Libertadores este viernes 22 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 22 de agosto

Las Más Leídas

Cómo está hoy el Paso Los Libertadores este viernes 22 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 22 de agosto

Se recuperaron más de $95 millones a favor de los vecinos de San Rafael. video
Promedio de 120 denuncias mensuales

San Rafael: más de 900 vecinos recuperaron su dinero tras reclamos en Defensa del Consumidor

Las ráfagas de viento Zonda comenzaron alrededor de las 14:30
Atención

Fuertes ráfagas de viento Zonda llegaron al llano en Mendoza

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 21 de agosto de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 21 de agosto de 2025

 El procedimiento incluyó allanamientos simultáneos y reveló un entramado de desarme y venta ilegal 
Venta ilegal

La Policía de Mendoza realizó un megaoperativo y desbarataron una banda dedicada al robo

Te Puede Interesar

Salud confirmó la presencia de sarna en una escuela de Uspallata: la respuesta de la DGE.
Alerta

Salud confirmó la presencia de sarna en una escuela de Uspallata: la respuesta de la DGE

Por Natalia Mantineo
Actividad económica en caída: riesgo de recesión y la presión de las importaciones desde China.
Industria

Importaciones desde China golpean la actividad económica y crece el riesgo de recesión

Por Marcelo López Álvarez
La Subsecretaría de Transporte dispuso la reorganización de las paradas de taxis en el Área Metropolitana.
Atención pasajeros

Estas serán las nuevas paradas de taxis en el Gran Mendoza

Por Cecilia Zabala