La provincia de Mendoza es sede del World Peanut Meeting 2026, que se realiza en el Hotel Hilton. El agro atraviesa un fuerte proceso de tecnologización y el evento dio cuenta de ello.

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

Beatriz Barbera recibió la Stella D’Italia y revive la historia migratoria de su familia, pionera de la gastronomía italiana en Mendoza. ( Ir a la nota )

Actualidad Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

La Universidad Nacional de Cuyo distinguió al cantautor español Joan Manuel Serrat con el Doctorado Honoris Causa, la máxima distinción académica de la casa de estudios. ( ir a la nota )

13 de marzo de 2026, Honoris causa a Joan Manuel Serrat, universidad nacional de cuyo, reconocimiento, diploma, galería

Cada 21 de marzo, el Día Mundial del Síndrome de Down recuerda que la diversidad genética es parte de la condición humana, no una enfermedad. (Ir a la nota)

17 de Marzo, entrevista Silvia Micheletti, miembro de ADOM, mamá de Lucia, síndrome de down, Claudia Olguín, tesorera, GALERÍA

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

17 de Marzo de 2026, entrevista FUESMEN, centro de estudio radiológico, escuela medicina nuclear, acceso al ciclotrón,GALERÍA Foto: Cristian Lozano

18 de Marzo de 2026, intento de robo seguido accidente en Las Heras, científica, GALERÍA Foto: Cristian Lozano

Un intento de robo derivó en una persecución y un grave accidente vial en Las Heras. Una de las víctimas sufrió heridas. (ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

18 de Marzo de 2026, World peanut meeting, Hotel Hilton, maní, GALERÍA Foto: Cristian Lozano

La provincia de Mendoza es sede del World Peanut Meeting 2026, que reúne referentes del maní y expone oportunidades económicas para la provincia. (Ir a la nota)

playa secuestros moviles

En el Gran Mendoza, por una empresa tercerizada pero bajo la órbita de la Policía de Mendoza, cuenta con una nueva playa de secuestros viales. (Ir a la nota)