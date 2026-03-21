Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.
Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Beatriz Barbera recibió la Stella D’Italia y revive la historia migratoria de su familia, pionera de la gastronomía italiana en Mendoza. (Ir a la nota)
La Universidad Nacional de Cuyo distinguió al cantautor español Joan Manuel Serrat con el Doctorado Honoris Causa, la máxima distinción académica de la casa de estudios. (ir a la nota)
Cada 21 de marzo, el Día Mundial del Síndrome de Down recuerda que la diversidad genética es parte de la condición humana, no una enfermedad. (Ir a la nota)
Un intento de robo derivó en una persecución y un grave accidente vial en Las Heras. Una de las víctimas sufrió heridas. (ir a la nota)
La provincia de Mendoza es sede del World Peanut Meeting 2026, que reúne referentes del maní y expone oportunidades económicas para la provincia. (Ir a la nota)
En el Gran Mendoza, por una empresa tercerizada pero bajo la órbita de la Policía de Mendoza, cuenta con una nueva playa de secuestros viales. (Ir a la nota)