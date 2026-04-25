Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

La semana comenzó muy fresco por las mañanas, el Otoño comienza a traer los primeros fríos a Mendoza. ( Ir a la nota )

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

21 de Abril de 2026, ANDEAN CAPITAL FORUM, foro de minería en el Bustelo, foto grupal, galería Foto: Cristian Lozano

El Gobierno busca convertir a la provincia de Mendoza en un nodo estratégico para articular proyectos mineros y mercados internacionales. (Ir a la nota)

personas con discapacidad Discapacidad: Mendoza se puso de pie contra el ajuste y la ley que anula derechos. Foto: Cristian Lozano

Mendoza reclama contra un ajuste en discapacidad que amenaza las prestaciones esenciales ante el avance de la ley. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

21 de abril de 2026, estudiantes, carpetas, prohibición uso de mochilas en los colegios, alumnos, seguridad Amenazas en escuelas: 6 imputados, 400 llamadas al 911 y 800 policías por día en Mendoza. Foto: Daniel Cano

Tras registrarse cuatro nuevas amenazas en Ciudad, Las Heras y el Este, la medida de la DGE de prohibir las mochilas genera un fuerte rechazo de los padres. (Ir a la nota)

23 de Abril de 2026. Jura Senadores Provinciales, legislatura de Mendoza, senadora Cornejo Foto: Cristian Lozano

Este jueves juraron los 19 senadores electos en la Legislatura de Mendoza. Cómo quedó conformada el nuevo Senado. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

24 de Abril de 2026, Jura Diputado Mendoza, Legislatura Foto: Cristian Lozano

En la Legislatura de Mendoza se realizó este viernes la jura de los 24 diputados electos en las elecciones de octubre de 2025, quienes ocuparán sus bancas hasta el 2030. El oficialismo sumó 17 bancas, entre radicales, libertarios y petristas, mientras que el peronismo otros 7. (Ir a la nota)