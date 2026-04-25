Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.
Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
La semana comenzó muy fresco por las mañanas, el Otoño comienza a traer los primeros fríos a Mendoza. (Ir a la nota)
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Mendoza reclama contra un ajuste en discapacidad que amenaza las prestaciones esenciales ante el avance de la ley. (Ir a la nota)
Tras registrarse cuatro nuevas amenazas en Ciudad, Las Heras y el Este, la medida de la DGE de prohibir las mochilas genera un fuerte rechazo de los padres. (Ir a la nota)
Este jueves juraron los 19 senadores electos en la Legislatura de Mendoza. Cómo quedó conformada el nuevo Senado. (Ir a la nota)
En la Legislatura de Mendoza se realizó este viernes la jura de los 24 diputados electos en las elecciones de octubre de 2025, quienes ocuparán sus bancas hasta el 2030. El oficialismo sumó 17 bancas, entre radicales, libertarios y petristas, mientras que el peronismo otros 7. (Ir a la nota)