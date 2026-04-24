Asumieron los nuevos diputados en la Legislatura de Mendoza.

En la Legislatura de Mendoza se realizó este viernes la jura de los 24 diputados electos en las elecciones de octubre de 2025, quienes ocuparán sus bancas hasta el 2030 . El oficialismo sumó 17 bancas, entre radicales, libertarios y petristas , mientras que el peronismo otros 7.

Tras la sesión de jura de los nuevos senadores del jueves pasado, esta mañana fue el turno de la Cámara baja, con la presencia de los actuales legisladores, intendentes y diputados nacionales por la provincia. La Unión Cívica Radical (UCR) sumó aliados de La Libertad Avanza (LLA) para aumentar su mayoría dentro del recinto, que tendrá como segunda fuerza al Partido Justicialista (PJ) , fragmentado en dos bloques.

El petrismo copó bancas

El legislador nacional Luis Petri acompañó la jura de los diputados electos vinculados a su sector político, entre ellos, su hermana, Griselda Petri, quien declaró a Sitio Andino: "Somos la mayoría radicales que llegamos por Mendocinos por el Futuro, un sector dentro de la Unión Cívica Radical, nosotros pertenecemos a este sector, vamos a formar parte del bloque de Cambia Mendoza y vamos a estar dentro del interbloque".

Sobre si van a mantener la unidad con el radicalismo, el exministro nacional de Javier Milei, afirmó: "No van a haber cambios. En algún momento vi que habían noticias periodísticas que hablaban de eso. La verdad que nosotros no no lo hablamos".

Petri también se refirió al rechazo de la Justicia una denuncia en su contra por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel, lo que interpretó como un respaldo a su postura. A su vez habló del proyecto de Milei para eliminar las elecciones PASO: "Me parece que si nosotros impulsamos la eliminación de las paso a nivel nacional también hay que evaluar y debatir si es es necesario la la eliminación de las PASO a nivel provincial. Si se mantienen pero se quita la obligatoriedad se perdería el sentido".

24 de Abril de 2026, Jura Diputado Mendoza, Legislatura, Luis Petri Luis Petri, diputado nacional. Foto: Cristian Lozano

También participaron otros legisladores nacionales, como Facundo Correa Llano, Julieta Metral Asensio y Martín Aveiro. Entre los intendentes presentes estuvo el radical Marcos Calvente (Guaymallén), los peronista Matías Stevanato (Maipú), Celso Jaque (Malargue) y Fernando Ubieta (La Paz).

El peronismo, con nuevas caras y bloques

En el peronismo, volvió a la Legislatura Lucas Ilardo, quien integrará Fuerza Patria junto a Lidia Quintana. El resto de los diputados será parte del Partido Justicialista: Germán Gómez, Verónica Valverde, Matías Miguel Montes, Juana Aixa Moreno, Julio Villafañe, Alejandra Barro y Gustavo Perret. También seguirá Gabriela Lizana en el Frente Renovador Mendoza Línea Nacional.

Sobre esta ruptura dentro de los peronistas, Ilardo aseguró a Sitio Andino: "Es difícil la posición del peronismo porque no hicimos una gran elección y no entraron tantos legisladores. A eso se suma la decisión del presidente del partido, Emir Félix, de expulsar a una parte del peronismo, como es el sector de Anabel Fernández Sagasti. Es una decisión que lo respeto, pero no la comparto".

24 de Abril de 2026, Jura Diputado Mendoza, Legislatura, Griselda Petri, Lucas Ilardo, Diputado Lucas Ilardo, llegando a la Legislatura. Foto: Cristian Lozano

Los diputados electos que juraron en la Legislatura de Mendoza