24 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Legislatura de Mendoza

Asumieron los nuevos diputados en la Legislatura de Mendoza

Así fue la jura de los diputados radicales, petristas, libertarios en la Legislatura de Mendoza. El nuevo panorama político en la Cámara baja.

Asumieron los nuevos diputados en la Legislatura de Mendoza.

Asumieron los nuevos diputados en la Legislatura de Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
 Por Florencia Martinez del Rio

En la Legislatura de Mendoza se realizó este viernes la jura de los 24 diputados electos en las elecciones de octubre de 2025, quienes ocuparán sus bancas hasta el 2030. El oficialismo sumó 17 bancas, entre radicales, libertarios y petristas, mientras que el peronismo otros 7.

Tras la sesión de jura de los nuevos senadores del jueves pasado, esta mañana fue el turno de la Cámara baja, con la presencia de los actuales legisladores, intendentes y diputados nacionales por la provincia. La Unión Cívica Radical (UCR) sumó aliados de La Libertad Avanza (LLA) para aumentar su mayoría dentro del recinto, que tendrá como segunda fuerza al Partido Justicialista (PJ), fragmentado en dos bloques.

Lee además
En la Legislatura de Mendoza juraron los nuevos senadores.

En la Legislatura de Mendoza juraron los nuevos senadores: perlitas, rupturas y cambios en el tablero político
pese al pedido de suspension, la autonomia municipal avanzo en diputados con cambios video

Pese al pedido de suspensión, la autonomía municipal avanzó en Diputados con cambios
24 de Abril de 2026, Jura Diputado Mendoza, Legislatura, Diputada Griselda Petri, cámara diputados
Griselda Petri, una de las diputadas electas.

Griselda Petri, una de las diputadas electas.

El petrismo copó bancas

El legislador nacional Luis Petri acompañó la jura de los diputados electos vinculados a su sector político, entre ellos, su hermana, Griselda Petri, quien declaró a Sitio Andino: "Somos la mayoría radicales que llegamos por Mendocinos por el Futuro, un sector dentro de la Unión Cívica Radical, nosotros pertenecemos a este sector, vamos a formar parte del bloque de Cambia Mendoza y vamos a estar dentro del interbloque".

Sobre si van a mantener la unidad con el radicalismo, el exministro nacional de Javier Milei, afirmó: "No van a haber cambios. En algún momento vi que habían noticias periodísticas que hablaban de eso. La verdad que nosotros no no lo hablamos".

Petri también se refirió al rechazo de la Justicia una denuncia en su contra por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel, lo que interpretó como un respaldo a su postura. A su vez habló del proyecto de Milei para eliminar las elecciones PASO: "Me parece que si nosotros impulsamos la eliminación de las paso a nivel nacional también hay que evaluar y debatir si es es necesario la la eliminación de las PASO a nivel provincial. Si se mantienen pero se quita la obligatoriedad se perdería el sentido".

24 de Abril de 2026, Jura Diputado Mendoza, Legislatura, Luis Petri
Luis Petri, diputado nacional.

Luis Petri, diputado nacional.

También participaron otros legisladores nacionales, como Facundo Correa Llano, Julieta Metral Asensio y Martín Aveiro. Entre los intendentes presentes estuvo el radical Marcos Calvente (Guaymallén), los peronista Matías Stevanato (Maipú), Celso Jaque (Malargue) y Fernando Ubieta (La Paz).

El peronismo, con nuevas caras y bloques

En el peronismo, volvió a la Legislatura Lucas Ilardo, quien integrará Fuerza Patria junto a Lidia Quintana. El resto de los diputados será parte del Partido Justicialista: Germán Gómez, Verónica Valverde, Matías Miguel Montes, Juana Aixa Moreno, Julio Villafañe, Alejandra Barro y Gustavo Perret. También seguirá Gabriela Lizana en el Frente Renovador Mendoza Línea Nacional.

Sobre esta ruptura dentro de los peronistas, Ilardo aseguró a Sitio Andino: "Es difícil la posición del peronismo porque no hicimos una gran elección y no entraron tantos legisladores. A eso se suma la decisión del presidente del partido, Emir Félix, de expulsar a una parte del peronismo, como es el sector de Anabel Fernández Sagasti. Es una decisión que lo respeto, pero no la comparto".

24 de Abril de 2026, Jura Diputado Mendoza, Legislatura, Griselda Petri, Lucas Ilardo, Diputado
Lucas Ilardo, llegando a la Legislatura.

Lucas Ilardo, llegando a la Legislatura.

Los diputados electos que juraron en la Legislatura de Mendoza

  • Unión Cívica Radical: Julián Sadofschi, Juana Allende, Ismael Jadur, Jorge Raúl Zingaretti, Griselda Petri, Daniel Llaver, Melisa Martínez Malanca, Leo Mastrángelo, Alejandra Torti y Carlos Ponce.
  • La Libertad Avanza: María Inés Ramos, Estefanía Corvalán, Pablo Castro, Cecilia Soler, Federico Palazzo, María Fernanda Kaufman y Nicolás De Pedro.
  • Partido Justicialista: Lucas Ilardo, Lidia Quintana, Matías Miguel Montes, Juana Aixa Moreno, Julio Villafañe, Alejandra Barro y Gustavo Perret.

Temas
Seguí leyendo

En vivo: la Legislatura vota la autonomía municipal: Diputados trata hoy la enmienda constitucional

La propuesta del Partido Justicialista para evitar el posible cierre del Fondo para la Transformación

Autonomía municipal: el radicalismo sacaría despacho hoy y se trata mañana en Diputados

El radicalismo eligió autoridades en el Senado y mostró la "foto de la unidad"

El PJ le exigió respuestas al Gobierno por la problemática de los productores de membrillo

Licencias de conducir: Mendoza frente al resto del país, la región y el proyecto que busca cambios

Van por una reforma clave para la miel mendocina: qué cambia y por qué le importa al sector

Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Primer Distrito

LO QUE SE LEE AHORA
Un posible giro en la política de Estados Unidos vuelve a poner a las Islas Malvinas en el centro del escenario internacional.

EE.UU. podría retirar el apoyo a Reino Unido en las Islas Malvinas y Londres respondió

Las Más Leídas

Mendoza de luto: Murió Oscar Puebla, figura del jazz y la música cuyana

Otra pérdida que sacude a la música: falleció un referente del jazz y la guitarra mendocina

El IPV flexibiliza un requisito clave para que más familias accedan al plan Mi Casa.

¿Buscás casa? El IPV cambió un requisito y ahora es más fácil

Grave agresión en el oeste de la Ciudad de Mendoza. 

Noche de terror: le tirotearon la casa cuando estaba con su nieta

Invasión de aves en Ciudad: tordos generan problemas sanitarios en pleno microcentro video

El fenómeno que preocupa en Mendoza: bandadas de tordos generan caos en el microcentro

Conmoción por la muerte del niño que fue víctima de maltrato infantil. 

El final más triste: murió el niño internado en el Notti por maltrato infantil y la causa pasó a homicidio