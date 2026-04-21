Autonomía municipal: el radicalismo sacaría despacho hoy y se trata mañana en Diputados

Todo listo para tratar la enmienda constitucional el miércoles en la Legislatura.

El oficialismo en la Cámara de Diputados avanza este martes en comisiones con el proyecto del Ejecutivo de enmienda constitucional para consagrar la autonomía municipal en los 18 departamentos de Mendoza. El objetivo de la UCR es que el expediente obtenga despacho hoy mismo y sea tratado —y votado— el miércoles en la sesión de tablas en el recinto.

A las 10.30 está convocada la reunión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, que la semana pasada recibió a funcionarios del Gobierno para conocer de primera mano los aspectos centrales de la iniciativa. En aquel encuentro, el peronismo pidió postergar el debate hasta que se resuelva el recurso presentado en la Corte por presunto conflicto de poderes por el avance en San Rafael en la creación de su propia Carta Orgánica. Ante la negativa oficialista, los representantes de la principal fuerza opositora se levantaron y abandonaron el salón .

¿A favor o en contra? La postura de los intendentes del Valle de Uco sobre la autonomía municipal

A partir de ese desencuentro, es probable que el PJ vuelva a pegar faltazo este martes , por lo que el oficialismo sacaría dictamen del proyecto con votos propios . La bancada peronista incluso convocó a una conferencia de prensa a la misma hora en la que se ha previsto la reunión de LAC, en la cual presentará una propuesta para fortalecer el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, en articulación público-privada.

El radicalismo ha apurado el debate, ya que el objetivo de su presidente — Andrés "Peti" Lombardi — es que la enmienda obtenga media sanción antes del recambio legislativo , que se producirá en la sesión del miércoles 6 de mayo.

26 de noviembre, camara de diputados, proyecto minero san jorge, mineria, ley, Andrés Lombardi teléfono Lombardi pretende aprobar este miércoles en Diputados la enmienda constitucional que consagra la autonomía municipal. Foto: Yemel Fil

Esta movida incluso ignoraría el pedido de algunos intendentes —entre ellos el radical Ulpiano Suarez (Ciudad de Mendoza)— de implementar cambios a la redacción original del proyecto, principalmente a la ratificación legislativa de las futuras Cartas Orgánicas municipales que sancionen los Concejos Deliberantes una vez consagrda la autonomía. Los jefes comunales consideran innecesario ese paso.

Si bien el propio Lombardi dijo que están abiertos a modificaciones, estas deberían incorporarse este mismo martes en comisiones (difícil, ya que no hay tiempo para analizar las propuestas de las comunas), o el oficialismo tendría que postergar el dictamen para la otra semana. Otra alternativa que manejan en el radicalismo es que tales modificaciones se apliquen durante el tratamiento en el Senado, lo que provocaría que el expediente retorne a Diputados para ratificar tales cambios.

Autonomía municipal: qué dice el proyecto de enmienda constitucional del Gobierno

La iniciativa consta de una enmienda del artículo 197 de la Carta Magna, para incorporar la autonomía municipal en los 18 departamentos. Aquellas comunas que decidan no hacerlo continuarán regidas por la Ley Orgánica de Municipalidades.

El texto establece que, en el ejercicio de su autonomía, los municipios organizarán sus instituciones, competencias y procedimientos dentro de las materias propias del orden local, sin invadir atribuciones provinciales o nacionales. A su vez, se deja explícito que la Provincia garantizará la participación comunal en el régimen de coparticipación.

La enmienda tiene los siguientes ejes: