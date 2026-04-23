23 de abril de 2026
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Sitio Andino
Legislatura de Mendoza

En la Legislatura de Mendoza juraron los nuevos senadores: perlitas, rupturas y cambios en el tablero político

Este jueves juraron los 19 senadores electos en la Legislatura de Mendoza. Cómo quedó conformada el nuevo Senado.

En la Legislatura de Mendoza juraron los nuevos senadores.

En la Legislatura de Mendoza juraron los nuevos senadores.

Foto: Cristian Lozano
 Por Florencia Martinez del Rio

Este jueves, en la Legislatura de Mendoza, juraron los 19 senadores electos en las pasadas elecciones de octubre, quienes ocuparán sus bancas hasta el 2030. Cómo quedó conformada la nueva Cámara Alta y todas las perlitas que dejó la sesión preparatoria a la que asistieron autoridades partidarias, intendentes y militancia.

De esta manera, el oficialismo no solo seguirá teniendo mayoría sino que será aún mayor cuando el próximo 1° de mayo asuman en sus cargos.

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El radicalismo (y aliados) mantendrá la hegemonía, pero la novedad será el rol de La Libertad Avanza que formará un bloque propio.

En el peronismo, en tanto, volvió a evidenciar sus internas, ya que tendrá dos bloques, uno vinculado a los intendentes y otro, al kirchnerismo.

23 de Abril de 2026. Jura Senadores Provinciales, legislatura de Mendoza, senadora
Martín Kerchner presidió la sesión de este jueves.

Martín Kerchner presidió la sesión de este jueves.

Los outsider de La Libertad Avanza con bloque propio en la Legislatura de Mendoza

La Libertad Avanza (LLA) busca consolidarse como espacio que responde al presidente Javier Milei con 5 nuevos senadores: Lucas Fosco (a cargo del bloque), Macarena D’Ambrogio, María Pía Fanelli, Carolina Loparco y Alejandra Gómez. El presidente del partido en Mendoza y legislador nacional, Facundo Correa Llano, acompañó la jura.

"Es una novedad que esté en LLA con nuestro propio bloque. Para nosotros es histórico desde la conformación del partido en Mendoza, tanto en la Legislatura como en los concejos deliberantes. Eso nos da la posibilidad de trasladar lo que se viene haciendo a nivel nacional a la provincia. A nivel nacional existe un acompañamiento y en la provincia va a seguir así", afirmó D’Ambrogio a Sitio Andino.

En el mismo sentido, Correa Llano declaró: "Tenemos muchas ganas de empezar esta senda nueva con gente que no viene de la política, que viene a sumar a Mendoza, que viene a hacer lo que nosotros planteamos desde un comienzo, potenciar a la provincia de Mendoza".

23 de Abril de 2026. Jura Senadores Provinciales, legislatura de Mendoza, Diputado Libertad Avanza, Facundo Correa Llano, Diputada Julieta Asensio
Los legisladores nacionales por LLA Facundo Correa Llano y Julieta Metral Asensio, presentes en la Legislatura de Mendoza.

Los legisladores nacionales por LLA Facundo Correa Llano y Julieta Metral Asensio, presentes en la Legislatura de Mendoza.

Los peronistas tendrán dos bloques en el Senado

En el peronismo cuenta con 7 bancas. Adriana Cano (presidenta del bloque), Mauricio Sat, Luis Novillo, Luz Llorens y Pedro Serra integrarán el bloque del Partido Justicialista, mientras que Félix González y Omar Parisi integrarán otro, que se llamará Fuerza Patria. Pero el PJ podría sumar un nombre, ya que Ariel Pringles analiza salirse de La Unión Mendocina.

"Tenemos diferencias que surgieron cuando se votó por los proyectos de minería, la diferencia que tuvimos con la elección de concejales. Hoy, en base al diálogo, el llamado es a quienes conducen el partido. Seguramente iremos acercando posiciones y votando en forma conjunta, cosa que hoy no se hace", declaró Parisi, quien no fue acompañado por los intendentes Matías Stevanato (Maipú) y Fernando Ubieta (La Paz) al momento de jurar.

Llorens, en tanto, habló sobre el rol del PJ en un Senado con mayoría oficialista: "Entendiendo las reglas del juego y sabiendo cuál es el escenario, es bastante complejo, pero apelamos a que haya diálogo y comunicación entre los diferentes bloques para que todos tiremos para el mismo lado, que es el bienestar de los mendocinos".

23 de Abril de 2026. Jura Senadores Provinciales, legislatura de Mendoza, senador Omar Parisi
Omar Parisi, uno de los senadores peronistas que juró este jueves.

Omar Parisi, uno de los senadores peronistas que juró este jueves.

A quiénes sumó el radicalismo

Cambia Mendoza sumó a figuras de peso dentro del radicalismo, como Néstor Majul, vinculado al cornejismo y exsubsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad. "Mi despacho va a ser uno donde voy a invitar a a mucha gente a que participe, colabore y proponga ideas nuevas", aseguró el nuevo legislador que llevó su propia hinchada a las afueras de la Legislatura.

Silvia Cornejo también juró este martes. La sancarlina, hermana del gobernador, fue delegada de la Dirección General de Escuelas en el Valle de Uco y ahora ocupará una banca en la Cámara Alta. El sector radical de Ulpiano Suarez sumó a la Legislatura a Patricia Sánchez, que viene de ser secretaria de Hacienda en ese municipio.

23 de Abril de 2026. Jura Senadores Provinciales, legislatura de Mendoza, senador Néstor Majul
Néstor Majul, nuevamente ocupando una banca por el radicalismo.

Néstor Majul, nuevamente ocupando una banca por el radicalismo.

Intendentes presentes

Entre las autoridades que asistieron a la sesión de este jueves en el Senado hubo varios intendentes, entre ellos el capitalino Ulpiano Suarez y el guaymallino Marcos Calvente, por el lado del radicalismo. También estuvieron presentes los peronistas Matías Stevanato (Maipú) y Fernando Ubieta (La Paz).

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Matías Stevanato, Ulpiano Suarez y Marcos Calvente.

Matías Stevanato, Ulpiano Suarez y Marcos Calvente.

Todos los que asumieron sus bancas en el Senado

  • Primer Distrito electoral: Patricia Sánchez (CM), Eduardo Martín (CM), Evelin Giselle Pérez (CM), Lucas Fosco (LLA), María Pía Fanelli (LLA), Adriana Cano (PJ).
  • Segundo distrito: Néstor Majul (CM), Natalia Rabite (CM), Alejandra Gómez (LLA), Luis Novillo (PJ) y María Luz Llorens (PJ).
  • Tercer distrito: Martín Kerchner (CM), Silvia Cornejo (CM), Macarena D’Ambrogio (LLA) y Omar Parisi (FP).
  • Cuarto distrito: Leonardo Yapur (CM), Jésica Laferte (CM) y Pedro Serra (PJ).

Martín Kerchner, Adriana Cano, Pedro Serra y Jésica Laferte renovaron sus mandatos. La Cámara Alta mantendrá también a los legisladores cuyos mandatos se extienden hasta 2027: Yamel Ases (CM), María Galiñares (CM), Marcelino Iglesias (CM), Walther Marcolini (CM), Sergio Marquez (CM), Natacha Eisenchlas (CM), David Saéz (CM), María Laura Sainz (CM), Oscar Sevilla (CM), Gustavo Soto (CM), Félix González (FP), Mauricio Sat (PJ), Flavia Manoni (LUM), Ariel Pringles (LUM), Marcos Quattrini (LUM), Martín Rostand (PRO), Armando Magistretti (PD), Dugar Chappel (Partido Verde) y Duilio Pezzutti (Podemos-Encuentro Peronista).

Los bloques del Senado

La renovación de las bancas configura una nueva composición del cuerpo legislativo, que desde este período estará integrado por nueve bloques: Cambia Mendoza, La Libertad Avanza, Partido Justicialista, La Unión Mendocina, PRO, Partido Demócrata, Partido Verde, Fuerza Patria y Podemos–Encuentro Peronista.

Durante la sesión, Martín Kerchner fue ratificado como presidente Provisional. La propuesta de mantener las actual autoridad fue presentada por la senadora Natacha Einsechlas y por cada presidente de bloque. Además, se fijó que las sesiones ordinarias del Senado se realizarán todos los martes, a las 10, como es actualmente.

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