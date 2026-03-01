El nuevo mapa político de Mendoza: La Libertad Avanza se independiza y el sector de Petri define su estrategia

Con la nueva conformación de los Concejos Deliberantes y la Legislatura definida tras las elecciones 2025 y las elecciones 2026, el mapa legislativo tanto a nivel provincial como a nivel departamental se rearma. La irrupción de La Libertad Avanza como fuerza propia le da al partido del presidente Javier Milei un vuelo propio, que hasta ahora estaba plegado a otros partidos y lo traducirá en bloques propios. Qué hará el sector de Luis Petri,
Así, tanto en los Concejos Deliberantes como en la Legislatura Provincial, La Libertad Avanza será un espacio propio, con representación en el Senado, en Diputados y en 16 de los 18 departamentos en los que sus candidatos lograron ingresar bajo el frente LLA+CM.
Quiénes serán los concejales de La Libertad Avanza en los departamentos
Ciudad de Mendoza
Tomás Dris:
Guaymallén
Antonio Giménez:
Las Heras
Johana Caro
Godoy Cruz
Celeste Atiye
Lavalle
Carlos Groselj
San Martín
Agostina Zamarian
Junín
Carolina Parodi
Tunuyán
Mariela Endrizzi
Tupungato
Pablo Daniel García
General Alvear
Florencia Morales
Malargüe
Carla Casado
Maipú
María Ángeles De Blasis (ingresa)
Luján de Cuyo
Sergio Fiorentini
Micaela Franco
San Rafael
Valentina Sánchez (ingresa)
La Paz
Maribel Pérez
Rivadavia
Diego Jofré
Quiénes serán los legisladores de La Libertad Avanza en la Legislatura
Tras las elecciones 2025, LLA logró ingresar a varios de sus hombres y mujeres. Justamente, el acuerdo con el oficialismo de Alfredo Cornejo consistió en cederle a los libertarios -en la mayoría de los distritos- los segundos lugares, luego de que el "dominio" en las listas para diputados nacionales lo tuviese La Libertad Avanza.
Así, los representantes de LLA que llegarán a la Legislatura a partir del 1 de mayo son:
Senadores
Macarena D’Ambrogio
María Pía Fanelli
Lucas Fosco
Carolina Loparco
Alejandra Gómez
Diputados
Pablo Castro
Federico Palazzo
Nicolás De Pedro Buttini,
María Inés Ramos
María Fernanda Kaufman
Estefanía Corvalán,
Cecilia Soler
A ellos se suman los ya asumidos diputado Gustavo Cairo y senadores Beatriz Galiñares, senador Oscar Sevilla.
Qué haran los representantes del Petrismo
Si bien el diputado nacional Luis Petri se pasó a La Libertad Avanza, sigue siendo un referente de un sector del radicalismo, y quienes responden a este espacio lo hacen dentro de la UCR, como su propia hermana, Griselda Petri, que es vicepresidenta de la Unión Cívica Radical.
Lo que deberá definir este espacio es si mantiene el bloque con Cambia Mendoza, junto a los radicales cornejistas, tanto en la Legislatura como en los Concejos Deliberantes, o si arma bloque propio. Otra opción es encolumnarse detrás de LLA, aunque esta opción sería la de menos chances.
Quiénes son los concejales y diputados y senadores petristas
Entre los candidatos que responden a Petri y lograron una banca se encuentran la electa concejal Carla Ernani de la Ciudad de Mendoza; en Guaymallén asumirá Adriana Tixeira, en Las Heras Noé Rago; en Godoy Cruz Filomena de Lourdes Cornejo; en Lavalle Mariana Nadalini, en Tupungato Andrea Pelegrina, en Malargüe Laura Cecconato.
Mientras que en la Legislatura asumirán como diputados Ismael Jadur, Jorge Zingaretti, Carlos Ponce y Griselda Petri.
También son de este sector la diputada Eugenia De Marchi, los diputado Alberto López y Raúl Villach y los senadores libertarios Oscar Sevilla y Beatriz Galiñares. También esta cerca de Petri el senador Walther Marcolini.