El nuevo mapa político de Mendoza: La Libertad Avanza se independiza y el sector de Petri define su estrategia

Tras la alianza electoral entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, el partido de Milei decidió armar bloques propios en la Legislatura y los Concejos Deliberantes.

Con la nueva conformación de los Concejos Deliberantes y la Legislatura definida tras las elecciones 2025 y las elecciones 2026 , el mapa legislativo tanto a nivel provincial como a nivel departamental se rearma. La irrupción de La Libertad Avanza como fuerza propia le da al partido del presidente Javier Milei un vuelo propio, que hasta ahora estaba plegado a otros partidos y lo traducirá en bloques propios. Qué hará el sector de Luis Petri,

Si bien LLA conformó una alianza electoral con Cambia Mendoza, que le resultó exitosa en términos de resultados electorales, el partido presidido por Facundo Correa Llano decidió que tendrá sus propios bloques .

Así, tanto en los Concejos Deliberantes como en la Legislatura Provincial, La Libertad Avanza será un espacio propio , con representación en el Senado, en Diputados y en 16 de los 18 departamentos en los que sus candidatos lograron ingresar bajo el frente LLA+CM.

En Santa Rosa y San Carlos no habrá bloque libertario ya que no tiene nombres propios. Y en la mayoría de Concejos con representación serán monobloques. Mientras que en la Llegislatura son varios los diputados y senadores de este espacio .

Quiénes serán los concejales de La Libertad Avanza en los departamentos

Ciudad de Mendoza

Tomás Dris:

Guaymallén

Antonio Giménez:

Las Heras

Johana Caro

Godoy Cruz

Celeste Atiye

Lavalle

Carlos Groselj

San Martín

Agostina Zamarian

Junín

Carolina Parodi

Tunuyán

Mariela Endrizzi

Tupungato

Pablo Daniel García

General Alvear

Florencia Morales

Malargüe

Carla Casado

Maipú

María Ángeles De Blasis (ingresa)

Luján de Cuyo

Sergio Fiorentini

Micaela Franco

San Rafael

Valentina Sánchez (ingresa)

La Paz

Maribel Pérez

Rivadavia

Diego Jofré

Quiénes serán los legisladores de La Libertad Avanza en la Legislatura

Tras las elecciones 2025, LLA logró ingresar a varios de sus hombres y mujeres. Justamente, el acuerdo con el oficialismo de Alfredo Cornejo consistió en cederle a los libertarios -en la mayoría de los distritos- los segundos lugares, luego de que el "dominio" en las listas para diputados nacionales lo tuviese La Libertad Avanza.

Así, los representantes de LLA que llegarán a la Legislatura a partir del 1 de mayo son:

Senadores

Macarena D’Ambrogio

María Pía Fanelli

Lucas Fosco

Carolina Loparco

Alejandra Gómez

Diputados

Pablo Castro

Federico Palazzo

Nicolás De Pedro Buttini ,

, María Inés Ramos

María Fernanda Kaufman

Estefanía Corvalán ,

, Cecilia Soler

A ellos se suman los ya asumidos diputado Gustavo Cairo y senadores Beatriz Galiñares, senador Oscar Sevilla.

Qué haran los representantes del Petrismo

Si bien el diputado nacional Luis Petri se pasó a La Libertad Avanza, sigue siendo un referente de un sector del radicalismo, y quienes responden a este espacio lo hacen dentro de la UCR, como su propia hermana, Griselda Petri, que es vicepresidenta de la Unión Cívica Radical.

Lo que deberá definir este espacio es si mantiene el bloque con Cambia Mendoza, junto a los radicales cornejistas, tanto en la Legislatura como en los Concejos Deliberantes, o si arma bloque propio. Otra opción es encolumnarse detrás de LLA, aunque esta opción sería la de menos chances.

Quiénes son los concejales y diputados y senadores petristas

Entre los candidatos que responden a Petri y lograron una banca se encuentran la electa concejal Carla Ernani de la Ciudad de Mendoza; en Guaymallén asumirá Adriana Tixeira, en Las Heras Noé Rago; en Godoy Cruz Filomena de Lourdes Cornejo; en Lavalle Mariana Nadalini, en Tupungato Andrea Pelegrina, en Malargüe Laura Cecconato.

Mientras que en la Legislatura asumirán como diputados Ismael Jadur, Jorge Zingaretti, Carlos Ponce y Griselda Petri.

También son de este sector la diputada Eugenia De Marchi, los diputado Alberto López y Raúl Villach y los senadores libertarios Oscar Sevilla y Beatriz Galiñares. También esta cerca de Petri el senador Walther Marcolini.