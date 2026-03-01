1 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
juntos pero no amontonados

El nuevo mapa político de Mendoza: La Libertad Avanza se independiza y el sector de Petri define su estrategia

Tras las elecciones 2025 y 2026, LLA tendrá bloques propios en la Legislatura y en 16 Concejos. El sector de Petri define su posicionamiento.

Tras la alianza electoral entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, el partido de Milei decidió armar bloques propios en la Legislatura y los Concejos Deliberantes.&nbsp;

Tras la alianza electoral entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, el partido de Milei decidió armar bloques propios en la Legislatura y los Concejos Deliberantes. 

Foto: Prensa Cambia Mendoza
 Por Cecilia Zabala

Con la nueva conformación de los Concejos Deliberantes y la Legislatura definida tras las elecciones 2025 y las elecciones 2026, el mapa legislativo tanto a nivel provincial como a nivel departamental se rearma. La irrupción de La Libertad Avanza como fuerza propia le da al partido del presidente Javier Milei un vuelo propio, que hasta ahora estaba plegado a otros partidos y lo traducirá en bloques propios. Qué hará el sector de Luis Petri,

Lee además
Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias en el Congreso.
Asamblea Legislativa

Milei encabeza hoy la apertura de sesiones ordinarias donde expondrá los ejes de su gestión
Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias en el Congreso.
Agenda cargada

Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias en el Congreso: cuándo y a qué hora

Así, tanto en los Concejos Deliberantes como en la Legislatura Provincial, La Libertad Avanza será un espacio propio, con representación en el Senado, en Diputados y en 16 de los 18 departamentos en los que sus candidatos lograron ingresar bajo el frente LLA+CM.

Quiénes serán los concejales de La Libertad Avanza en los departamentos

Ciudad de Mendoza

  • Tomás Dris:

Guaymallén

  • Antonio Giménez:

Las Heras

  • Johana Caro

Godoy Cruz

  • Celeste Atiye

Lavalle

  • Carlos Groselj

San Martín

  • Agostina Zamarian

Junín

  • Carolina Parodi

Tunuyán

  • Mariela Endrizzi

Tupungato

  • Pablo Daniel García

General Alvear

  • Florencia Morales

Malargüe

  • Carla Casado

Maipú

  • María Ángeles De Blasis (ingresa)

Luján de Cuyo

  • Sergio Fiorentini
  • Micaela Franco

San Rafael

  • Valentina Sánchez (ingresa)

La Paz

  • Maribel Pérez

Rivadavia

  • Diego Jofré

Quiénes serán los legisladores de La Libertad Avanza en la Legislatura

Tras las elecciones 2025, LLA logró ingresar a varios de sus hombres y mujeres. Justamente, el acuerdo con el oficialismo de Alfredo Cornejo consistió en cederle a los libertarios -en la mayoría de los distritos- los segundos lugares, luego de que el "dominio" en las listas para diputados nacionales lo tuviese La Libertad Avanza.

Así, los representantes de LLA que llegarán a la Legislatura a partir del 1 de mayo son:

Senadores

  • Macarena D’Ambrogio
  • María Pía Fanelli
  • Lucas Fosco
  • Carolina Loparco
  • Alejandra Gómez

Diputados

  • Pablo Castro
  • Federico Palazzo
  • Nicolás De Pedro Buttini,
  • María Inés Ramos
  • María Fernanda Kaufman
  • Estefanía Corvalán,
  • Cecilia Soler

A ellos se suman los ya asumidos diputado Gustavo Cairo y senadores Beatriz Galiñares, senador Oscar Sevilla.

Qué haran los representantes del Petrismo

Si bien el diputado nacional Luis Petri se pasó a La Libertad Avanza, sigue siendo un referente de un sector del radicalismo, y quienes responden a este espacio lo hacen dentro de la UCR, como su propia hermana, Griselda Petri, que es vicepresidenta de la Unión Cívica Radical.

Lo que deberá definir este espacio es si mantiene el bloque con Cambia Mendoza, junto a los radicales cornejistas, tanto en la Legislatura como en los Concejos Deliberantes, o si arma bloque propio. Otra opción es encolumnarse detrás de LLA, aunque esta opción sería la de menos chances.

Quiénes son los concejales y diputados y senadores petristas

Entre los candidatos que responden a Petri y lograron una banca se encuentran la electa concejal Carla Ernani de la Ciudad de Mendoza; en Guaymallén asumirá Adriana Tixeira, en Las Heras Noé Rago; en Godoy Cruz Filomena de Lourdes Cornejo; en Lavalle Mariana Nadalini, en Tupungato Andrea Pelegrina, en Malargüe Laura Cecconato.

Mientras que en la Legislatura asumirán como diputados Ismael Jadur, Jorge Zingaretti, Carlos Ponce y Griselda Petri.

También son de este sector la diputada Eugenia De Marchi, los diputado Alberto López y Raúl Villach y los senadores libertarios Oscar Sevilla y Beatriz Galiñares. También esta cerca de Petri el senador Walther Marcolini.

Temas
Seguí leyendo

La lectura de Cornejo de las elecciones: "Es un triunfo de ratificación del rumbo del Gobierno"

Luis Petri celebró los resultados de la LLA en las elecciones de este domingo en Mendoza

Correa Llano, conforme con los resultados de las elecciones 2026: "Han sido excelentes"

Cornejo tras los comicios en Mendoza: "Ganamos 15 de las 18 elecciones a concejales en la provincia"

Ganadores y perdedores de una elección que el mendocino ignoró, pero dejó señales políticas fuertes

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza festeja: ganó en tres de los seis municipios

Griselda Petri fiscalizó en San Rafael: "Somos muy optimistas"

Reforma laboral: Diputados debate el proyecto y apunta a su sanción definitiva antes del 27

LO QUE SE LEE AHORA
Ahmad Vahidi, el militar nombraso por Irán al frente de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Escalada militar

Irán puso al frente de su Guardia Revolucionaria a un acusado el atentado a la AMIA: quién es

Las Más Leídas

Allanamientos en el barrio 8 de Abril: 17 detenidos y casi 500 municiones secuestradas
Seguridad

Allanamientos en el barrio 8 de Abril: 17 detenidos y casi 500 municiones secuestradas

Quini 6 y sus millones en juego: de cuánto es el pozo y el horario del sorteo del domingo 1 de marzo
Juegos de azar

Quini 6 y sus millones en juego: de cuánto es el pozo y el horario del sorteo del domingo 1 de marzo

Gimnasia logró un importante empate ante a Boca en la Bombonera.
Torneo Apertura

Gimnasia logró un importante empate ante a Boca en la Bombonera

Seguí en vivo la Quiniela de Mendoza. EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 28 de febrero

La experiencia de cuatro médicas residentes de España en centros de salud del Valle de Uco.
Historias de vida

La experiencia de cuatro médicas residentes de España en centros de salud del Valle de Uco