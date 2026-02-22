22 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Elecciones 2026

Griselda Petri fiscalizó en San Rafael: "Somos muy optimistas"

La diputada provincial electa acompañó a la dirigencia de su espacio en el Sur y se mostró confiada con los resultados de las elecciones 2026. Qué dijo sobre la reforma laboral.

La dirigente de Mendocinos por el Futuro fiscalizó en San Rafael.

La dirigente de Mendocinos por el Futuro fiscalizó en San Rafael.

Foto: Medios Andinos

Hasta allí viajó la diputada provincial electa y presidenta del think tank petrista “Mendocinos por el Futuro”, Griselda Petri, quien fiscalizó en la escuela José Villanueva, adonde llegó acompañada por el referente del espacio en el Sur, el exdiputado nacional Federizo Zamarbide.

Lee además
Cornejo y Allasino festejaron en las elecciones 2026.
Elecciones 2026

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza festeja: ganó en tres de los seis municipios
Solo votó el 47% de la ciudadanía habilitada en las elecciones 2026 en Mendoza.
Comicios municipales

Elecciones 2026 en Mendoza: qué pasa si no voté, cuál es la multa y qué debo hacer
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/griselda_petri/status/2025626628957638976&partner=&hide_thread=false

En diálogo con Medios Andinos, la exvicepresidenta de la UCR Mendoza calificó la jornada como “muy importante en la vida democrática de la provincia y especialmente del departamento de San Rafael” y explicó que decidió estar presente en el sur mendocino para acompañar a los candidatos del espacio en uno de los distritos clave. “Son seis departamentos que hoy eligen concejales y me pareció muy importante estar en el Sur”, señaló.

Consultada por las expectativas electorales, evitó anticipar resultados, aunque dejó en claro el clima interno del frente: “Es muy pronto como para aventurarnos en un resultado, pero somos muy optimistas”, aseguró.

Embed

Griselda Petri y el banque a Javier Milei

La dirigente de extracción radical también se refirió al presente de La Libertad Avanza en Mendoza y consideró que el espacio “cada vez se está consolidando mucho más”.

Según afirmó, ese crecimiento responde al acompañamiento social a las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei, principalmente en Mendoza. “La gente está viendo una respuesta a necesidades que se venían planteando y está viendo que se están llevando a cabo las cuestiones que se prometieron en campaña. Eso no pasaba en la Argentina”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que el respaldo al mandatario nacional es clave para el futuro político del espacio en la provincia. No es ningún misterio que su hermano, el diputado nacional Luis Petri, es uno de los anotados para la sucesión de Alfredo Cornejo en la gobernación. “Si al Gobierno nacional le va bien, a todos los mendocinos nos va a ir mejor aún”, expresó, al ser consultada por las perspectivas hacia la elección de gobernador dentro de dos años.

Embed - Griselda Petri en Instagram: "Hoy 22 de febrero vinimos a acompañar el proceso electoral del departamento de San Rafael . Es muy importante tu voto !!!"
View this post on Instagram

Reforma laboral y baja de la edad de imputabilidad

Petri también se pronunció sobre la agenda legislativa nacional de la última semana, que incluyó debates sobre reformas estructurales. “Había deudas pendientes que tenía la Argentina, especialmente con la baja en la edad de imputabilidad”, manifestó, y sostuvo que el sistema judicial debía dar una mejor respuesta a las víctimas.

Además, defendió la modernización del régimen laboral al considerar que la normativa vigente responde a una etapa económica fabril que ya no refleja la realidad actual.

El primer empleo antes era en una fábrica. Hoy puede ser en una pyme de servicios, en un emprendimiento o en una plataforma. Era necesario aggiornarnos”, argumentó.

Temas
Seguí leyendo

Las elecciones 2026 fueron las menos convocantes en Mendoza desde el regreso de la democracia

Nahuel Gallo se sumó a una huelga de hambre en Venezuela junto a más de 200 presos políticos

Emir Félix: "Espero que este proceso empiece a abrir una agenda provincial de autonomías municipales"

Elecciones 2026 en San Rafael: Omar Félix destacó la elección de los convencionales

Elecciones 2026 en Rivadavia: Ricardo Mansur fue a votar, con reclamos a la provincia

Elecciones 2026: hasta el momento, hay baja participación en los seis departamentos en los que se vota

Stevanato tras emitir su voto: "Es una jornada muy importante para todo Maipú"

Elecciones 2026: Flor Destéfanis votó en Santa Rosa y celebró una jornada democrática "tranquila" y "en orden"

LO QUE SE LEE AHORA
Cornejo y Allasino festejaron en las elecciones 2026.
Elecciones 2026

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza festeja: ganó en tres de los seis municipios

Las Más Leídas

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral
Elecciones 2026

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral

Lluvias y tormentas en Mendoza: cuáles fueron las zonas más afectadas
relevamiento

Lluvias y tormentas en Mendoza: cuáles fueron las zonas más afectadas

Telekino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2416 y números ganadores del domingo 22 de febrero

Un rescate de emergencia y el rápido accionar de UMAR evitó una tragedia en el Dique Frías.
Emergencia por lluvias

Rescate contrarreloj: tres conductores quedaron atrapados por la crecida del río en el Dique Frías

Cornejo y Allasino festejaron en las elecciones 2026.
Elecciones 2026

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza festeja: ganó en tres de los seis municipios