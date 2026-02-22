Griselda Petri fiscalizó en San Rafael: "Somos muy optimistas"

La “madre de todas las batallas” de las elecciones 2026 que se celebran este domingo en seis departamentos de Mendoza seguramente sea San Rafael , donde La Libertad Avanza + Cambia Mendoza guarda expectativas de imponerse en un territorio comandado por el peronismo, tal como ocurrió en las legislativas de 2025 .

Hasta allí viajó la diputada provincial electa y presidenta del think tank petrista “Mendocinos por el Futuro”, Griselda Petri , quien fiscalizó en la escuela José Villanueva , adonde llegó acompañada por el referente del espacio en el Sur, el exdiputado nacional Federizo Zamarbide .

En diálogo con Medios Andinos, la exvicepresidenta de la UCR Mendoza calificó la jornada como “muy importante en la vida democrática de la provincia y especialmente del departamento de San Rafael” y explicó que decidió estar presente en el sur mendocino para acompañar a los candidatos del espacio en uno de los distritos clave. “Son seis departamentos que hoy eligen concejales y me pareció muy importante estar en el Sur”, señaló.

Consultada por las expectativas electorales, evitó anticipar resultados, aunque dejó en claro el clima interno del frente: “Es muy pronto como para aventurarnos en un resultado, pero somos muy optimistas” , aseguró.

Griselda Petri y el banque a Javier Milei

La dirigente de extracción radical también se refirió al presente de La Libertad Avanza en Mendoza y consideró que el espacio “cada vez se está consolidando mucho más”.

Según afirmó, ese crecimiento responde al acompañamiento social a las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei, principalmente en Mendoza. “La gente está viendo una respuesta a necesidades que se venían planteando y está viendo que se están llevando a cabo las cuestiones que se prometieron en campaña. Eso no pasaba en la Argentina”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que el respaldo al mandatario nacional es clave para el futuro político del espacio en la provincia. No es ningún misterio que su hermano, el diputado nacional Luis Petri, es uno de los anotados para la sucesión de Alfredo Cornejo en la gobernación. “Si al Gobierno nacional le va bien, a todos los mendocinos nos va a ir mejor aún”, expresó, al ser consultada por las perspectivas hacia la elección de gobernador dentro de dos años.

Reforma laboral y baja de la edad de imputabilidad

Petri también se pronunció sobre la agenda legislativa nacional de la última semana, que incluyó debates sobre reformas estructurales. “Había deudas pendientes que tenía la Argentina, especialmente con la baja en la edad de imputabilidad”, manifestó, y sostuvo que el sistema judicial debía dar una mejor respuesta a las víctimas.

Además, defendió la modernización del régimen laboral al considerar que la normativa vigente responde a una etapa económica fabril que ya no refleja la realidad actual.

“El primer empleo antes era en una fábrica. Hoy puede ser en una pyme de servicios, en un emprendimiento o en una plataforma. Era necesario aggiornarnos”, argumentó.