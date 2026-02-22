Elecciones 2026: Flor Destéfanis votó en Santa Rosa y celebró una jornada democrática "tranquila" y "en orden"

Seis departamentos de la provincia de Mendoza eligen a sus representantes municipales la jornada de este domingo 22 de febrero. En Santa Rosa, la intendenta Flor Destéfanis ya emitió su voto para las elecciones 2026 y celebró una jornada democrática que se desenvuelve sin inconvenientes y con notable tranquilidad.

Esta mañana, Destéfanis cruzó la entrada de la Escuela Ventura Segura N° 1-068, en La Dormida , con una gran sonrisa. Aquella institución que la ve votar cada periodo electoral desde los 18 años, fue una vez más la que la recibió para elegir a los representantes del Concejo Deliberante de Santa Rosa .

"Con mucha alegría como cada domingo de elecciones, [estoy] celebrando la democracia , el tener el derecho a elegir a nuestros representantes al Concejo Deliberante de Santa Rosa ", manifestó la abogada.

Además, expresó que la jornada se desarrolla con tranquilidad, tanto en La dormida como en el resto de los distritos y escuelas habilitadas de la comuna. “Hemos estado en comunicación con los distintos encargados de escuelas, fiscales generales de nuestro partido y está todo en orden. El sistema es bastante ágil y práctico en esta ocasión”, sumó.

Alta participación electoral en Santa Rosa:

Hacia las 11 de la mañana, la jefa comunal subrayó que ya había votado alrededor de un 30% y un 40% del padrón. “Creo que es un buen número. Ojalá siga así toda la jornada, completó”.

Espero que sea una gran fiesta de la democracia, que es uno de los derechos más lindos que tenemos: poder ir, votar, elegir e involucrarnos en lo que queremos para el presente y el futuro de Santa Rosa.

La votación se extenderá hasta las 18, cuando las escuelas cerrarán sus puertas y no permitirán el ingreso de más personas. Los ciudadanos que se encuentren dentro del establecimiento al momento del cierre, podrán ejercer su derecho fuera de horario. Cuando no haya más electores para una mesa, se cerrarán las urnas y comenzará el escrutinio con las autoridades y fiscales, que será enviado posteriormente a la junta electoral.

¿Cuáles son los documentos habilitantes para votar?

Los documentos válidos para votar en las elecciones 2026 son:

DNI libreta verde y libreta celeste

y DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”)

(incluso el que dice “no válido para votar”) DNI Electrónico Nuevo (vigente desde febrero de 2026)

(vigente desde febrero de 2026) Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

Quiénes son los candidatos en las elecciones 2026 en Santa Rosa

Frente Santa Rosa Gana

Magdalena Ascurra

Leonardo Saile

Hernán Dubé

Soledad Navarro

Cintia González

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Leandro Barrera

Soledad Garciandia

Gabriel Palermo

Liliana Castillo

Alberto Serrano

Ahora Santarrosinos

Débora Quiroga

José Peláez

Mariela Angélico

Julio Leguizamón

Zahira Álvarez

Frente Verde

Richard Cobo

Laura Guiñe

Fiona Rocha

Joaquín Gil

Maricel Ojeda

Frente Libertario Demócrata