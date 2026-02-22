22 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
El Este elige concejales

Elecciones 2026: Flor Destéfanis votó en Santa Rosa y celebró una jornada democrática "tranquila" y "en orden"

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, emitió su voto en La Dormida esta mañana y destacó un alto nivel de participación del padrón electoral. Sus palabras.

Con posteos en redes sociales, Flor Destéfanis contó cómo se desenvuelve la jornada electoral en Santa Rosa.

Con posteos en redes sociales, Flor Destéfanis contó cómo se desenvuelve la jornada electoral en Santa Rosa.

 Por Celeste Funes

Seis departamentos de la provincia de Mendoza eligen a sus representantes municipales la jornada de este domingo 22 de febrero. En Santa Rosa, la intendenta Flor Destéfanis ya emitió su voto para las elecciones 2026 y celebró una jornada democrática que se desenvuelve sin inconvenientes y con notable tranquilidad.

Santa Rosa: la jefa comunal emitió su voto y destacó la "fiesta de la democracia"

Esta mañana, Destéfanis cruzó la entrada de la Escuela Ventura Segura N° 1-068, en La Dormida, con una gran sonrisa. Aquella institución que la ve votar cada periodo electoral desde los 18 años, fue una vez más la que la recibió para elegir a los representantes del Concejo Deliberante de Santa Rosa.

Lee además
Durante la mañana se observó una baja concurrencia de votantes en estas elecciones 2026.
mirá las fotos

Elecciones 2026: hasta el momento, hay baja participación en los seis departamentos en los que se vota
Matías Stevanato tras emitir su voto: Es una jornada muy importante para todo Maipú
Elecciones 2026

Stevanato tras emitir su voto: "Es una jornada muy importante para todo Maipú"
flor destéfanis elecciones municipales 2026 santa rosa1
Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa, participó de las elecciones municipales 2026.

Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa, participó de las elecciones municipales 2026.

"Con mucha alegría como cada domingo de elecciones, [estoy] celebrando la democracia, el tener el derecho a elegir a nuestros representantes al Concejo Deliberante de Santa Rosa", manifestó la abogada.

Además, expresó que la jornada se desarrolla con tranquilidad, tanto en La dormida como en el resto de los distritos y escuelas habilitadas de la comuna. “Hemos estado en comunicación con los distintos encargados de escuelas, fiscales generales de nuestro partido y está todo en orden. El sistema es bastante ágil y práctico en esta ocasión”, sumó.

Alta participación electoral en Santa Rosa:

Hacia las 11 de la mañana, la jefa comunal subrayó que ya había votado alrededor de un 30% y un 40% del padrón. “Creo que es un buen número. Ojalá siga así toda la jornada, completó”.

Espero que sea una gran fiesta de la democracia, que es uno de los derechos más lindos que tenemos: poder ir, votar, elegir e involucrarnos en lo que queremos para el presente y el futuro de Santa Rosa.

La votación se extenderá hasta las 18, cuando las escuelas cerrarán sus puertas y no permitirán el ingreso de más personas. Los ciudadanos que se encuentren dentro del establecimiento al momento del cierre, podrán ejercer su derecho fuera de horario. Cuando no haya más electores para una mesa, se cerrarán las urnas y comenzará el escrutinio con las autoridades y fiscales, que será enviado posteriormente a la junta electoral.

ELECCIONES 2026 FLOR DESTEFANIS SANTA ROSA
Destéfanis espera que la cifra de votantes siga en aumento durante la jornada electoral de este domingo 22 de febrero.

Destéfanis espera que la cifra de votantes siga en aumento durante la jornada electoral de este domingo 22 de febrero.

¿Cuáles son los documentos habilitantes para votar?

Los documentos válidos para votar en las elecciones 2026 son:

  • DNI libreta verde y libreta celeste
  • DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”)
  • DNI Electrónico Nuevo (vigente desde febrero de 2026)
  • Libreta de enrolamiento
  • Libreta cívica

Quiénes son los candidatos en las elecciones 2026 en Santa Rosa

Frente Santa Rosa Gana

  • Magdalena Ascurra
  • Leonardo Saile
  • Hernán Dubé
  • Soledad Navarro
  • Cintia González

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Leandro Barrera
  • Soledad Garciandia
  • Gabriel Palermo
  • Liliana Castillo
  • Alberto Serrano

Ahora Santarrosinos

  • Débora Quiroga
  • José Peláez
  • Mariela Angélico
  • Julio Leguizamón
  • Zahira Álvarez

Frente Verde

  • Richard Cobo
  • Laura Guiñe
  • Fiona Rocha
  • Joaquín Gil
  • Maricel Ojeda

Frente Libertario Demócrata

  • Nora San Sebastián
  • Ricardo Ruiz
  • Érica González
  • José Antonio Visaguirre
  • Lucía San Sebastián
Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2026 en San Rafael: Hebe Casado votó en Cuadro Benegas y llamó a participar

Elecciones 2026 en Luján: Esteban Allasino llamó a votar "con compromiso y responsabilidad"

Demorados por lo que dejó la tormenta y con poca afluencia de votantes, ya se vota en seis departamentos

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral

Abrieron los comicios en seis departamentos de Mendoza: ¿Qué se vota este domingo en las elecciones 2026?

Autonomía municipal: hubo acuerdo y las elecciones a constituyentes en San Rafael serán el domingo

Más de 550 mil mendocinos van a las urnas este domingo: los detalles y recomendaciones de la Junta Electoral

A días de las elecciones, peligra la elección de convencionales en San Rafael: qué pasó

LO QUE SE LEE AHORA
donde voto en mendoza este domingo 22 de febrero: consulta el padron electoral
Elecciones 2026

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral

Las Más Leídas

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral
Elecciones 2026

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral

Lluvias y tormentas en Mendoza: cuáles fueron las zonas más afectadas
relevamiento

Lluvias y tormentas en Mendoza: cuáles fueron las zonas más afectadas

Mercado inmobiliario en transición: más viviendas en venta y un crédito hipotecario que reaparece
PARA TENER EN CUENTA

Mercado inmobiliario en transición: más viviendas en venta y un crédito hipotecario que reaparece

Cráter del volcán Peteroa ahora (Gentileza). video
Se instalan nuevas estaciones de monitoreo

Mirá las imágenes inéditas del cráter del volcán Peteroa en Malargüe

Un rescate de emergencia y el rápido accionar de UMAR evitó una tragedia en el Dique Frías.
Emergencia por lluvias

Rescate contrarreloj: tres conductores quedaron atrapados por la crecida del río en el Dique Frías