Elecciones 2026 en San Rafael: Omar Félix destacó la elección de los convencionales

El intendente de San Rafael, Omar Félix, emitió su voto en estas elecciones 2026 . Y afirmó que el departamento está dando “un puntapié en la provincia en materia de autonomía”. Con el avance de este proceso, el próximo jefe comunal contará con carta orgánica propia.

Omar Félix puso el foco en la elección de convencionales municipales, un paso central hacia la autonomía del departamento.

Es que San Rafael, además de renovar bancas en el Concejo Deliberante, define a los convencionales que podrían dar forma a la futura carta orgánica del departamento , en un proceso que puede marcar un antes y un después en la historia institucional del sur mendocino.

El jefe comunal se acercó a media mañana al Colegio San Antonio, ubicado en calle Balloffet 586, donde sufragó en el marco de los comicios para concejales y convencionales.

“Es importante porque es un puntapié que damos en Mendoza en materia de autonomía, de acuerdo a lo que proclamó la Constitución Nacional en su reforma del año 1994”, expresó Félix tras emitir su voto.

Un paso hacia la carta orgánica propia

El dato saliente de esta elección en San Rafael es la votación de convencionales, quienes tendrán la responsabilidad de avanzar en la redacción de una eventual carta orgánica municipal.

En ese sentido, el intendente remarcó la trascendencia institucional del proceso: “Si todo sale bien, el próximo intendente va a contar con una carta orgánica municipal”.

La posibilidad de que San Rafael cuente con su propia norma institucional básica representa un cambio estructural en la organización del gobierno local, alineado con el principio de autonomía municipal consagrado en la Reforma Constitucional de 1994.

Seguimiento del proceso electoral

De cara al desarrollo de la jornada, Félix adelantó que permanecerá atento a la evolución de los comicios. “Vamos a estar siguiendo el desarrollo de los comicios, visitando las escuelas y acompañando a nuestros fiscales”, señaló.

Asimismo, manifestó su expectativa de que la votación transcurra sin inconvenientes. “Esperamos que todo se desarrolle con normalidad, como viene sucediendo hasta ahora y que los resultados puedan conocerse temprano”, concluyó.