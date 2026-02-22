Elecciones 2026: hasta el momento, hay baja participación en los seis departamentos en los que se vota

Las elecciones 2026 en seis departamentos de Mendoza dejaron postales que reflejan una mañana de domingo distinta, aunque el caudal de votantes al mediodía marca una escasa afluencia.
Con un promedio del 22% hasta las 12.30, la afluencia es menor a otras elecciones. La tormenta demoró la apertura en varias escuelas.
Los vecinos de San Rafael, Luján de Cuyo, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia y Maipú, deben elegir hoy a la mitad de sus concejales de cara a los próximos cuatro años, y en San Rafael se suma la elección de convencionales. Sin embargo, hasta este mediodía, la cantidad de gente que se acercó a emitir su voto, era poca.
La lluvia intensa de la noche anterior en algunos puntos (Maipú, Luján de Cuyo, La Paz y Santa Rosa, entre otros) obligó a realizar tareas de limpieza en algunos establecimientos educativos y retrasó la apertura de mesas.
Durante la mañana se observó una baja concurrencia de votantes en comparación con otras jornadas electorales. Las imágenes tomadas en distintos departamentos donde se desarrollaron los comicios municipales, dan cuenta de que los vecinos van acercándose de manera pausada a emitir su voto.
La Junta Electoral Mendoza informó los porcentajes de electores que asistieron a emitir su voto en los seis departamentos en los que se llevan a cabo los comicios, con el corte de registro realizado a las 12.30:
• Santa Rosa: 28%
• San Rafael: 21%
• Rivadavia: 23%
• Maipú: 19%
• Luján: 20%
• La Paz: 28%
En varias escuelas, el inicio de la jornada estuvo atravesado por la necesidad de acondicionar aulas y patios tras la fuerte tormenta del sábado.
Uno de los rasgos distintivos de este domingo fue la escasa presencia de ciudadanos durante la mañana. Las imágenes reflejan escuelas con pasillos despejados, filas cortas y momentos de calma en los ingresos.
La cobertura también registró el paso de intendentes, funcionarios y dirigentes políticos por los establecimientos donde emitieron su voto.
En cada departamento, la escena se repitió: boletas en mano, sobres en la urna y el tradicional saludo a fiscales y autoridades de mesa.