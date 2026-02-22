22 de febrero de 2026
Sitio Andino
Elecciones 2026: hasta el momento, hay baja participación en los seis departamentos en los que se vota

Con un promedio del 22% hasta las 12.30, la afluencia es menor a otras elecciones. La tormenta demoró la apertura en varias escuelas.

Durante la mañana se observó una baja concurrencia de votantes en estas elecciones 2026.

Durante la mañana se observó una baja concurrencia de votantes en estas elecciones 2026.

Durante la mañana se observó una baja concurrencia de votantes en estas elecciones 2026.

Durante la mañana se observó una baja concurrencia de votantes en estas elecciones 2026.

 Por Cecilia Zabala

Las elecciones 2026 en seis departamentos de Mendoza dejaron postales que reflejan una mañana de domingo distinta, aunque el caudal de votantes al mediodía marca una escasa afluencia.

La lluvia intensa de la noche anterior en algunos puntos (Maipú, Luján de Cuyo, La Paz y Santa Rosa, entre otros) obligó a realizar tareas de limpieza en algunos establecimientos educativos y retrasó la apertura de mesas.

Durante la mañana se observó una baja concurrencia de votantes en comparación con otras jornadas electorales. Las imágenes tomadas en distintos departamentos donde se desarrollaron los comicios municipales, dan cuenta de que los vecinos van acercándose de manera pausada a emitir su voto.

Qué cantidad de votantes concurrieron a las urnas durante la mañana

La Junta Electoral Mendoza informó los porcentajes de electores que asistieron a emitir su voto en los seis departamentos en los que se llevan a cabo los comicios, con el corte de registro realizado a las 12.30:

• Santa Rosa: 28%

• San Rafael: 21%

• Rivadavia: 23%

• Maipú: 19%

• Luján: 20%

• La Paz: 28%

Promedio: 22%

Escuelas abiertas tras la tormenta

En varias escuelas, el inicio de la jornada estuvo atravesado por la necesidad de acondicionar aulas y patios tras la fuerte tormenta del sábado.

image
Elecciones 2026 en San Rafael. Colegio Normal.

Escuela San Rafael
Elecciones 2026 en San Rafael. Colegio Normal.

Escuela Lujan, elecciones 2026
Elecciones 2026 en Luján de Cuyo. Escuela Virgen de La Carrodilla.

elecciones 2026, San Rafael
Elecciones 2026 en San Rafael.

Escuela Luján de Cuyo, elecciones 2026
Elecciones 2026 en Luján de Cuyo. Escuela Virgen de La Carrodilla.

ELECCIONES 2026 EN MAIPU, ESCUELA MARTINEZ LEANEZ
Elecciones 2026 en Maipú. Escuela Leanez.

ELECCIONES 2026 MAIPU
Elecciones 2026 en Maipú. Escuela Leanez.

ELECCIONES 2026 SANTA ROSA, ESCUELA VENTURA SEGURA
Elecciones 2026 en Santa Rosa. Escuela Ventura Segura.

Escuela Pablo Neruda, Luján de Cuyo, elecciones 2026
Elecciones 2026 en Maipú. Escuela Pablo Neruda.

Elecciones 2026 Santa Rosa, escuela Ventura Segura
Elecciones 2026 en Santa Rosa. Escuela Ventura Segura.

Escuela Virgen de la Carrodilla, Luján de Cuyo, elecciones 2026
Elecciones 2026 en Luján de Cuyo. Escuela Virgen de La Carrodilla.

Elecciones 2026, Luján de Cuyo
Elecciones 2026 en Luján de Cuyo.

Elecciones 2026, Escuela San Rafael
Elecciones 2026 en San Rafael.

Elecciones 2026, Escuela San Rafael
Elecciones 2026 en San Rafael.

Elecciones 2026, Escuela San Rafael
Elecciones 2026 en San Rafael.

Elecciones 2026, Escuela San Rafael
Elecciones 2026 en San Rafael. Colegio Normal.

Elecciones 2026. Escuela José Alberto de Ozamis
Elecciones 2026 en Maipú. Escuela José Alberto de Ozamis.

Elecciones 2026. Escuela José Alberto de Ozamis
Elecciones 2026 en Maipú. Escuela José Alberto de Ozamis.

Elecciones 2026. Escuela José Alberto de Ozamis
Elecciones 2026 en Maipú. Escuela José Alberto de Ozamis.

Elecciones 2026. Escuela José Alberto de Ozamis
Elecciones 2026 en Maipú. Escuela José Alberto de Ozamis.

Uno de los rasgos distintivos de este domingo fue la escasa presencia de ciudadanos durante la mañana. Las imágenes reflejan escuelas con pasillos despejados, filas cortas y momentos de calma en los ingresos.

Autoridades y referentes en las urnas

La cobertura también registró el paso de intendentes, funcionarios y dirigentes políticos por los establecimientos donde emitieron su voto.

En cada departamento, la escena se repitió: boletas en mano, sobres en la urna y el tradicional saludo a fiscales y autoridades de mesa.

Matías Stevanato, elecciones 2026
El intendente de Maipú, Matías Stevanato, emitió su voto cerca del mediodía.

DIE_9264
La vicegobernadora Hebe Casado votó en San Rafael.

FLOR DESTEFANIS DIEGO FOCO SANTA ROSA
La intendenta de Santa Rosa, Flor Destefánis, llegó a votar junto a su marido.

elecciones lujan de cuyo, esteban allasino
El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, uno de los primeros en ir a votar.

