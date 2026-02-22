22 de febrero de 2026
Emir Félix: "Espero que este proceso empiece a abrir una agenda provincial de autonomías municipales"

El diputado nacional y primer candidato a convencional por la Lista 504 “San Rafael en Marcha” destacó la importancia de estos comicios y para avanzar hacia la autonomía municipal.

Emir Félix votó y calificó de "histórica" la elección de convencionales en San Rafael.

Emir Félix votó y calificó de “histórica” la elección de convencionales en San Rafael. 

Por Sitio Andino Política

En una jornada marcada por la elección de convencionales municipales en San Rafael, el diputado nacional y primer candidato por la Lista 504 “San Rafael en Marcha”, Emir Félix, emitió su voto pasadas las 11 de la mañana en el Colegio San Antonio. En estas elecciones 2026, son seis los municipios que eligen.

“Es una elección diferente pero los sanrafaelinos siempre tienen una gran conducta cívica. Estamos viviendo una jornada histórica porque se eligen los convencionales para la autonomía departamental”, afirmó tras sufragar.

En ese sentido, Félix remarcó la trascendencia del proceso y se mostró confiado en el respaldo ciudadano. “Estamos esperanzados que los vecinos hayan entendido lo que planteamos durante este tiempo y podamos avanzar en la autonomía”, señaló.

El ex intendente vinculó su experiencia en la gestión municipal con la necesidad de dotar al departamento de mayores herramientas institucionales. “Cuando me tocó ser intendente me faltaron algunas herramientas para gestionar y me gustaría que los intendentes del futuro las puedan tener”, expresó.

Críticas al centralismo

Durante sus declaraciones, el candidato puso el foco en las limitaciones que, a su entender, impone el esquema actual.

“Hay situaciones del centralismo que no nos permiten actuar, y son muchos los temas que muchas veces tenemos que decir, no es parte de mi jurisdicción, y eso es muy incómodo porque los vecinos necesitan soluciones”, planteó.

Para Félix, el avance hacia una carta orgánica propia permitiría fortalecer la capacidad de decisión local y dar respuestas más directas a las demandas de la comunidad.

Finalmente, el primer candidato a convencional por el peronismo amplió el debate y lo vinculó al contexto provincial. “Espero que este proceso empiece a abrir una agenda provincial de autonomías municipales, porque lo determina la Constitución Nacional y Mendoza es una de las pocas provincias que todavía no cumplió con eso”, sostuvo.

La elección de convencionales en San Rafael representa así un hito institucional que podría marcar un antes y un después en la organización política del departamento, en línea con el principio de autonomía municipal establecido en la Reforma Constitucional de 1994.

