15 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Comicios municipales

¿Sabés que votás en San Rafael? Qué se elige y cómo es la boleta de las elecciones 2026

El 22 de febrero se votará la renovación de la mitad de concejales. Si vivís en San Rafael, conocé todos los detalles de las elecciones en esta nota.

¿Sabés que votás en San Rafael? Qué se elige y cómo es la boleta de las elecciones 2026.

¿Sabés que votás en San Rafael? Qué se elige y cómo es la boleta de las elecciones 2026.

Marcelo Piaser
Por Sitio Andino Política

El próximo 22 de febrero serán las elecciones 2026 en 6 de los 18 departamentos de la provincia de Mendoza para renovar bancas en el Concejo Deliberante, además en el municipio sureño se elegirán 24 convencionales constituyentes. Qué se vota en San Rafael y cuál será la Boleta Única de Papel que se encontrarán los votantes.

El intendente sanrafaelino, Omar Félix, decidió que se vote la categoría departamental separado a las elecciones nacionales y provinciales, por lo que los ciudadanos de ese municipio deberán ir a las urnas este mes, al igual que en Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Lee además
La provincia de Mendoza entra en la recta final hacia las elecciones 2026: quiénes votan.
Comicios municipales

La provincia de Mendoza entra en la recta final hacia las elecciones 2026
Desde Chivilcoy llegó el flamente ganador del día en la Vuelta de Mendoza en el sur.
polideportivo

Vuelta de Mendoza: Román Mastrángelo marcó el ritmo de la segunda etapa en San Rafael

En esta oportunidad, se votará por la renovación de la mitad de los concejales, es decir, seis nuevos ediles para los próximos cuatro años. Además, se elegirán los convencionales constituyentes que deberán redactar la nueva Carta Magna, luego de que se aprobara la Autonomía Municipal.

La Boleta Única de Papel para las elecciones 2026 en San Rafael

El sistema de votación en febrero será el de Boleta Única Papel (BUP), que contendrá dos categorías: una con los concejales, en la parte superior, y otra con los convencionales municipales, en la inferior.

San Rafael

Quiénes encabezan las listas en San Rafael

Candidatos a concejales

Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)

  • Cecilia Olivera
  • Wilson Córdoba

San Rafael Futuro

  • Marcos Martínez
  • Daniela Chinellato

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Juan Pablo Vignoni
  • Valentina Sánchez

Frente Libertario Demócrata

  • Evelina Martos
  • Carlos Daniel Pérez

Frente Verde

  • Fabiola Carrión
  • Daniel Díaz

San Rafael En Marcha

  • Francisco Perdigues
  • Sol Indiveri
concejo deliberante san rafael.jpeg
Concejo Deliberante de San Rafael.

Concejo Deliberante de San Rafael.

Candidatos a convencionales

San Rafael Futuro

  • Nadir Yasuff
  • Mariela Herrera

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Nicolás De Pedro Buttini
  • Viviana Vergani

Frente Libertario Demócrata

  • Martín Marcianesi
  • Giuliana Ulloa

Frente Verde

  • Ángel Gargiulo
  • Ana Pereyra

San Rafael En Marcha

  • Emir Félix
  • Cristina Da Dalt

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de San Rafael

El concejo sanrafaelino tiene 12 bancas: 6 del Partido Justicialista (PJ), 5 de Cambia Mendoza (CM) y 1 del Partido Libertario. De estas, en las elecciones se renovarán 3 bancas de CM (la de Romina Giraudo, Adriana Napolitano, Leonardo Yapur) y 3 del PJ (Mariano Cámara,Pamela Torres, Samuel Barcudi).

Mientras que seguirán en sus cargos Adrián Reche (Cambia Mendoza), Romina Giordano (Cambia Mendoza), Nahuel Arscone (Partido Justicialista), Antonela Cristofanelli (Partido Justicialista), Néstor Ojeda (Partido Justicialista) y Martín Antolín (Partido Libertario).

Documentos habilitados para votar

Se podrá votar con: Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, Tarjeta del DNI libreta celeste con leyenda «No válido para votar» y DNI Tarjeta siempre que estén en buen estado. Se deberá presentar el documento que figura en el padrón o uno más actualizado. No podés votar si llevás un DNI anterior al que figura registrado.

Temas
Seguí leyendo

Aseguran que la calidad del agua del embalse El Nihuil se encuentra en "valores normales"

Qué hacer en San Rafael durante el Carnaval 2026: programación y espectáculos

San Rafael tendrá una nueva obra para mitigar crecidas aluvionales

Largas filas en San Rafael: celebró sus 10.000 seguidores con 600 hamburguesas gratis

Operativo en San Rafael: la Policía detuvo a dos sospechosos de robo

Solidaridad en San Rafael: vecinos de Los Coroneles avanzan en la recuperación tras la inundación

La Pulpera en San Rafael: una industria que aprovecha al máximo la fruta

Elecciones 2026: ¿Por qué se vota en la provincia de Mendoza?

LO QUE SE LEE AHORA
La provincia de Mendoza entra en la recta final hacia las elecciones 2026: quiénes votan.
Comicios municipales

La provincia de Mendoza entra en la recta final hacia las elecciones 2026

Las Más Leídas

La escuela técnica donde ocurrió el hecho que terminó con una condena a la Dirección General de Escuelas. 
sentencia

Accidente escolar en Mendoza: fallo obliga a pagar $48 millones a un estudiante

El fenómeno therian desde la psicología: la construcción de identidad en un mundo caótico
¿Una Moda pasajera?

El fenómeno therian desde la psicología: la construcción de identidad en un mundo caótico

¿Cuánto cuesta hoy una se las soluciones habitacionales del IPV?
Soñar con la casa propia

Cuánto cuestan hoy las viviendas que entrega el IPV en Mendoza

Un homicidio ocurrido cerca de la medianoche conmocionó al barrio La Gloria, en Godoy Cruz.
Investigación en marcha

Godoy Cruz: balearon a un joven en el cuello y murió en su casa ante su hermano

Atención trabajadores mendocinos: qué pasará con las indemnizaciones y despidos tras la reforma laboral
PROYECTO CON MEDIA SANCIÓN

Atención trabajadores mendocinos: qué pasará con los despidos e indemnizaciones si avanza la reforma laboral