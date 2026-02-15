¿Sabés que votás en San Rafael? Qué se elige y cómo es la boleta de las elecciones 2026.

El próximo 22 de febrero serán las elecciones 2026 en 6 de los 18 departamentos de la provincia de Mendoza para renovar bancas en el Concejo Deliberante , además en el municipio sureño se elegirán 24 convencionales constituyentes . Qué se vota en San Rafael y cuál será la Boleta Única de Papel que se encontrarán los votantes.

El intendente sanrafaelino, Omar Félix , decidió que se vote la categoría departamental separado a las elecciones nacionales y provinciales, por lo que los ciudadanos de ese municipio deberán ir a las urnas este mes, al igual que en Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz .

En esta oportunidad, se votará por la renovación de la mitad de los concejales , es decir, seis nuevos ediles para los próximos cuatro años. Además, se elegirán los convencionales constituyentes que deberán redactar la nueva Carta Magna , luego de que se aprobara la Autonomía Municipal.

El sistema de votación en febrero será el de Boleta Única Papel (BUP) , que contendrá dos categorías : una con los concejales , en la parte superior, y otra con los convencionales municipales , en la inferior.

San Rafael

Quiénes encabezan las listas en San Rafael

Candidatos a concejales

Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)

Cecilia Olivera

Wilson Córdoba

San Rafael Futuro

Marcos Martínez

Daniela Chinellato

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Juan Pablo Vignoni

Valentina Sánchez

Frente Libertario Demócrata

Evelina Martos

Carlos Daniel Pérez

Frente Verde

Fabiola Carrión

Daniel Díaz

San Rafael En Marcha

Francisco Perdigues

Sol Indiveri

concejo deliberante san rafael.jpeg Concejo Deliberante de San Rafael.

Candidatos a convencionales

San Rafael Futuro

Nadir Yasuff

Mariela Herrera

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Nicolás De Pedro Buttini

Viviana Vergani

Frente Libertario Demócrata

Martín Marcianesi

Giuliana Ulloa

Frente Verde

Ángel Gargiulo

Ana Pereyra

San Rafael En Marcha

Emir Félix

Cristina Da Dalt

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de San Rafael

El concejo sanrafaelino tiene 12 bancas: 6 del Partido Justicialista (PJ), 5 de Cambia Mendoza (CM) y 1 del Partido Libertario. De estas, en las elecciones se renovarán 3 bancas de CM (la de Romina Giraudo, Adriana Napolitano, Leonardo Yapur) y 3 del PJ (Mariano Cámara,Pamela Torres, Samuel Barcudi).

Mientras que seguirán en sus cargos Adrián Reche (Cambia Mendoza), Romina Giordano (Cambia Mendoza), Nahuel Arscone (Partido Justicialista), Antonela Cristofanelli (Partido Justicialista), Néstor Ojeda (Partido Justicialista) y Martín Antolín (Partido Libertario).

Documentos habilitados para votar

Se podrá votar con: Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, Tarjeta del DNI libreta celeste con leyenda «No válido para votar» y DNI Tarjeta siempre que estén en buen estado. Se deberá presentar el documento que figura en el padrón o uno más actualizado. No podés votar si llevás un DNI anterior al que figura registrado.