¿Sabés que votás en San Rafael? Qué se elige y cómo es la boleta de las elecciones 2026.

El próximo 22 de febrero serán laselecciones 2026 en 6 de los 18 departamentos de la provincia de Mendoza para renovar bancas en el Concejo Deliberante, además en el municipio sureño se elegirán 24 convencionales constituyentes. Qué se vota en San Rafael y cuál será la Boleta Única de Papel que se encontrarán los votantes.
El intendente sanrafaelino, Omar Félix, decidió que se vote la categoría departamental separado a las elecciones nacionales y provinciales, por lo que los ciudadanos de ese municipio deberán ir a las urnas este mes, al igual que en Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
En esta oportunidad, se votará por la renovación de la mitad de los concejales, es decir, seis nuevos ediles para los próximos cuatro años. Además, se elegirán los convencionales constituyentes que deberán redactar la nueva Carta Magna, luego de que se aprobara la Autonomía Municipal.
La Boleta Única de Papel para las elecciones 2026 en San Rafael
El sistema de votación en febrero será el de Boleta Única Papel (BUP), que contendrá doscategorías: una con los concejales, en la parte superior, y otra con los convencionales municipales, en la inferior.
Quiénes encabezan las listas en San Rafael
Candidatos a concejales
Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)
Cecilia Olivera
Wilson Córdoba
San Rafael Futuro
Marcos Martínez
Daniela Chinellato
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
Juan Pablo Vignoni
Valentina Sánchez
Frente Libertario Demócrata
Evelina Martos
Carlos Daniel Pérez
Frente Verde
Fabiola Carrión
Daniel Díaz
San Rafael En Marcha
Francisco Perdigues
Sol Indiveri
Candidatos a convencionales
San Rafael Futuro
Nadir Yasuff
Mariela Herrera
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
Nicolás De Pedro Buttini
Viviana Vergani
Frente Libertario Demócrata
Martín Marcianesi
Giuliana Ulloa
Frente Verde
Ángel Gargiulo
Ana Pereyra
San Rafael En Marcha
Emir Félix
Cristina Da Dalt
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de San Rafael
El concejo sanrafaelino tiene 12 bancas: 6 del Partido Justicialista (PJ), 5 de Cambia Mendoza (CM) y 1 del Partido Libertario. De estas, en las elecciones se renovarán 3 bancas de CM (la de Romina Giraudo, Adriana Napolitano, Leonardo Yapur) y 3 del PJ (Mariano Cámara,Pamela Torres, Samuel Barcudi).
Mientras que seguirán en sus cargos Adrián Reche (Cambia Mendoza), Romina Giordano (Cambia Mendoza), Nahuel Arscone (Partido Justicialista), Antonela Cristofanelli (Partido Justicialista), Néstor Ojeda (Partido Justicialista) y Martín Antolín (Partido Libertario).
Documentos habilitados para votar
Se podrá votar con: Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, Tarjeta del DNI libreta celeste con leyenda «No válido para votar» y DNI Tarjeta siempre que estén en buen estado. Se deberá presentar el documento que figura en el padrón o uno más actualizado. No podés votar si llevás un DNI anterior al que figura registrado.