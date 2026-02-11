Largas filas en San Rafael: celebró sus 10.000 seguidores con 600 hamburguesas gratis Foto: captura

Un local de hamburguesas de San Rafael sorprendió a sus clientes al regalar más de 600 hamburguesas tras alcanzar los 10.000 seguidores en redes sociales. La convocatoria tuvo lugar desde temprano, caracterizado por una larga fila que copó más de una cuadra y media en pleno centro, con jóvenes y familias dispuestos a esperar por su premio.

Cientos de jovenes coparon un local de hamburguesas en San Rafael: los detalles La escena se vio sobre calle Pueyrredón, con la fila extendiéndose hasta Day. El responsable fue Trip Burger, un local de comidas rápidas que celebraba un nuevo hito digital. Su titular, un emprendedor de apenas 17 años, decidió agradecer el apoyo con una jornada especial abierta a clientes habituales y nuevos curiosos.

“Regalamos 600 hamburguesas. Apuntamos sobre todo al público joven”, contó el encargado. El proyecto, explicó, comenzó en el garage de su casa cuando tenía 16 años. “Arranqué a pocas cuadras de acá y de a poco fuimos creciendo. Con el equipo que tenemos, en una hora sacamos las 600 ”, aseguró.

Del otro lado del mostrador, la expectativa era evidente. Algunos jóvenes esperaron más de una hora para probarlas por primera vez. “Son muy buenas, riquísimas ”, repetían quienes ya habían tenido la oportunidad.

Mirá la entrevista completa: Embed - LLEGÓ A LOS 10.000 SEGUIDORES Y REGALÓ 600 HAMBURGUESAS