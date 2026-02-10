10 de febrero de 2026
Solidaridad en San Rafael: vecinos de Los Coroneles avanzan en la recuperación tras la inundación

Municipio, Provincia y la Cruz Roja asisten a 11 familias de Los Coroneles que se vieron afectados por las intensas lluvias del pasado 24 de enero.

Foto: Cruz Roja filial San Rafael
Por Sitio Andino Departamentales

Las intensas lluvias del 24 de enero dejaron a varias familias del paraje Los Coroneles, en San Rafael, con pérdidas totales en sus viviendas. A casi dos semanas del temporal, y tras días alojadas en la Escuela Amoroso, las familias comienzan a recuperar parte de su rutina gracias a la asistencia estatal y al trabajo solidario sostenido de la Cruz Roja.

Familias de Los Coroneles se recuperan tras la tormenta

El agua y el barro ingresaron en cuestión de minutos a las casas del sector conocido como calle La Falda. “Ver cómo quedaron nuestras cosas fue muy duro. A todos se nos metió el agua, el barro, y la mayoría perdió prácticamente todo ”, relató una vecina de la zona, aún conmovida por lo ocurrido.

La situación obligó a unas 11 familias a evacuar sus hogares y permanecer durante varios días en la Escuela Amoroso, donde funcionó un albergue de emergencia. Allí recibieron contención, alimentos y abrigo, en un operativo conjunto entre el Municipio, el Gobierno provincial y la Cruz Roja Argentina Filial San Rafael.

Es una tristeza muy grande porque hemos perdido todo, pero también es una ayuda enorme la que hemos recibido. La gente que vino nos dio cosas para nuestros chicos, útiles, elementos de limpieza. Eso nos da fuerzas para seguir ”, expresó otro vecino afectado.

Inundación 2026 - San Rafael
Casas inundadas y barro: lo que dejó el paso de la tormenta del 24 enero.

Casas inundadas y barro: lo que dejó el paso de la tormenta del 24 enero.

Desde la Cruz Roja, destacaron la rápida respuesta ante la emergencia. Antonio Attala, jefe del área de Gestión de Riesgo, explicó que el operativo ya se encuentra en su etapa final. “Esta vez llegamos rápido. El mismo domingo ya estábamos en el lugar con los voluntarios. Fue clave la confianza que depositaron el Municipio y la Provincia en la Cruz Roja para manejar el albergue y coordinar la asistencia ”, señaló.

El pasado viernes, voluntarios regresaron a Los Coroneles con nuevos elementos de ayuda, entre ellos kits de limpieza y útiles escolares, en vísperas del inicio del ciclo lectivo. “Tratamos de acompañar no solo en la emergencia, sino también en el proceso de recuperación ”, agregaron desde la institución.

Fabio, voluntario de la filial, remarcó la importancia del trabajo previo y la capacitación. “Desde la noche del viernes ya estábamos enviando alertas y activando a la filial. Contar con voluntarios formados y comprometidos es fundamental, y por suerte eso lo tenemos ”, afirmó.

Mientras las familias intentan reconstruir lo perdido, el acompañamiento continúa. De a poco, Los Coroneles empieza a ponerse de pie tras uno de los temporales más duros de los últimos tiempos.

Mirá la entrevista completa:

Embed - AYUDA Y SITUACIÓN FAMILIAS DE LOS CORONELES AFECTADOS POR LA INUNDACIÓN

