La Ciudad de Mendoza se prepara para una nueva edición del Mundial de la Hamburguesa

La Ciudad de Mendoza recibirá nuevamente al Mundial de la Hamburguesa con destacada participación de emprendimientos locales. Se trata de un evento destinado para todo público que se realizará el 20 y 21 de febrero.

El predio de la Nave Cultural será el escenario de la nueva edición del Mundial que también tendrá competencias, música y entretenimiento infantil. El evento comenzará a las 19 y se extenderá hasta la medianoche. Además, habrá bandas en vivo, musicalización a cargo de DJs y un patio cervecero.

En total, 19 locales formarán parte del evento:

Bairoleto Hamburguesas,

Buleburgers,

Burger Point’s,

Burger Shoppe,

Burgerhood,

Burgery,

Cacha’s Food,

Estilo Smash,

Food Fighter,

Jack House,

Mendoburger,

Mosh,

Peak Burgers,

Pez de Montaña,

Roux Street,

Smash Club,

Smoky,

TBT,

Vicios Club de Burgers. Además de la propuesta gastronómica, el Mundial de la Hamburguesa contará con una competencia en vivo que tendrá como protagonistas a 16 de los establecimientos participantes, quienes se enfrentarán bajo un formato de eliminación directa a lo largo de ambas jornadas.

El público podrá disfrutar del espectáculo culinario mientras observa el trabajo de los cocineros y degusta las distintas opciones disponibles.