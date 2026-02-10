10 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Por segunda vez

Mendoza se prepara para una nueva edición del Mundial de la Hamburguesa

El evento se realizará el 20 y 21 de febrero, con la participación de 19 emprendimientos locales. Conocé los detalles.

La Ciudad de Mendoza se prepara para una nueva edición del Mundial de la Hamburguesa

La Ciudad de Mendoza se prepara para una nueva edición del Mundial de la Hamburguesa

Prensa Ciudad de Mendoza
Por Sitio Andino Departamentales

La Ciudad de Mendoza recibirá nuevamente al Mundial de la Hamburguesa con destacada participación de emprendimientos locales. Se trata de un evento destinado para todo público que se realizará el 20 y 21 de febrero.

El predio de la Nave Cultural será el escenario de la nueva edición del Mundial que también tendrá competencias, música y entretenimiento infantil. El evento comenzará a las 19 y se extenderá hasta la medianoche. Además, habrá bandas en vivo, musicalización a cargo de DJs y un patio cervecero.

Lee además
El Circo Rodas extiende su éxito en Mendoza con más funciones y entradas 2x1 video
imperdible

El Circo Rodas extiende su éxito en Mendoza con más funciones y entradas 2x1
la gastronomia de mendoza brillo en madrid fusion y la boqueria con identidad regional
Proyección Internacional

La gastronomía de Mendoza brilló en Madrid Fusión y La Boquería con identidad regional
mundial de la hamburguesa
La primera edición fue un éxito y Mendoza celebrará nuevamente el Mundial de la Hamburguesa.

La primera edición fue un éxito y Mendoza celebrará nuevamente el Mundial de la Hamburguesa.

Segunda edición del Mundial de la Hamburguesa

En total, 19 locales formarán parte del evento:

  • Bairoleto Hamburguesas,
  • Buleburgers,
  • Burger Point’s,
  • Burger Shoppe,
  • Burgerhood,
  • Burgery,
  • Cacha’s Food,
  • Estilo Smash,
  • Food Fighter,
  • Jack House,
  • Mendoburger,
  • Mosh,
  • Peak Burgers,
  • Pez de Montaña,
  • Roux Street,
  • Smash Club,
  • Smoky,
  • TBT,
  • Vicios Club de Burgers.

Además de la propuesta gastronómica, el Mundial de la Hamburguesa contará con una competencia en vivo que tendrá como protagonistas a 16 de los establecimientos participantes, quienes se enfrentarán bajo un formato de eliminación directa a lo largo de ambas jornadas.

El público podrá disfrutar del espectáculo culinario mientras observa el trabajo de los cocineros y degusta las distintas opciones disponibles.

Temas
Seguí leyendo

La candidata de la Ciudad de Mendoza fue coronada reina de las personas mayores

Video: pánico en Ciudad por el incendio de una traffic

Nueva edición de senderismo y montaña en Ciudad: cuándo y cómo inscribirse

Salvaje pelea vecinal en la Ciudad de Mendoza: dos mujeres apuñaladas

Megaoperativo en el oeste de la Ciudad de Mendoza: nueve detenidos

Mujeres moteras cruzan fronteras y empoderan desde Mendoza al mundo

Transporte de cargas en Mendoza: llevar un camión a Buenos Aires ya cuesta más de 2.100 pesos por kilómetro

Ciudad celebró su Vendimia con una gran fiesta y coronó a María Celeste Sammartino como su reina

LO QUE SE LEE AHORA
(Foto gentileza). video
Para fortalecer emociones

Pantallas en pausa: una docente del sur de Mendoza impulsa los juegos al aire libre

Las Más Leídas

Así estará el pronóstico del tiempo este martes 10 de febrero en Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, pronóstico del tiempo este martes 10 de febrero en Mendoza

Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 10 de febrero

Crece el trabajo sexual masculino en San Juan como salida a la crisis económica. Imagen generada con IA.
difícil realidad

Los hombres le buscan salida a la crisis y ofrecen sus cuerpos: crece el trabajo sexual masculino

Final explicado de El abogado de Lincoln en Netflix: cuándo se estrenará la temporada 5 video
streaming

Final explicado de "El abogado de Lincoln" en Netflix: cuándo se estrenará la temporada 5

El colectivo pertenece a la empresa Dicetours.
Qué ocurrió

Un colectivo se prendió fuego en el Acceso Este: cómo están los pasajeros