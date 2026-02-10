10 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
streaming

Final explicado de "El abogado de Lincoln" en Netflix: cuándo se estrenará la temporada 5

La cuarta temporada fue una de las más vistas y cerró con un final abierto. Ahora crece la expectativa por la llegada de la nueva entrega.

Final explicado de El abogado de Lincoln en Netflix: cuándo se estrenará la temporada 5

Final explicado de "El abogado de Lincoln" en Netflix: cuándo se estrenará la temporada 5

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Cuando parecía que Mickey Haller había sobrevivido a su juicio más difícil, 'El abogado de Lincoln' decidió ir un paso más allá. La temporada 4 se despide con un giro sorpresivo y varias preguntas abiertas que ya apuntan directo a la próxima entrega en Netflix.

Final explicado: cómo termina 'El abogado de Lincoln' en Netflix

En esta última entrega, Mickey atraviesa su experiencia más dura al ser acusado injustamente y enfrentar un juicio por asesinato. Tras lograr su exoneración, el abogado queda marcado por el proceso, consciente de las fallas del sistema judicial que siempre combatió desde el otro lado del estrado.

Lee además
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 10 de febrero video
Streaming

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 10 de febrero
Agenda Netflix: los estrenos del 9 al 13 de febrero video
streaming

Agenda Netflix: los estrenos del 9 al 13 de febrero
Netflix - serie 2026
El abogado de Lincoln volver&iacute;a en 2027 a Netflix.

El abogado de Lincoln volvería en 2027 a Netflix.

El cierre de la temporada combina calma y tensión. Mickey comparte un momento íntimo con su hija Hayley y con Maggie, su exesposa, con quien revive una conexión emocional que queda en suspenso. Aunque Maggie admite que extraña su vida en Los Ángeles, deja en claro que su presente sigue en San Diego, manteniendo abierta la pregunta sobre el futuro de la pareja.

Pero el verdadero golpe llega en la escena final. Tras salir de una tienda, Mickey es atacado a tiros y salvado por una misteriosa mujer interpretada por Cobie Smulders. Luego de que la agente Ruth confirma que la mafia armenia aún lo persigue, la desconocida se presenta y afirma ser la hermana de Mickey. Así, la temporada concluye con un final intenso que promete expandir el universo de la serie.

Según los creadores Ted Humphrey y Dailyn Rodriguez, este nuevo personaje permitirá explorar vínculos familiares desconocidos y posibles cruces narrativos inspirados en las novelas de Michael Connelly. La gran incógnita ahora es si la mujer dice la verdad y cómo esa revelación impactará en la identidad y el pasado de Haller.

¿Qué se sabe sobre la temporada 5?: fecha de estreno y más

Netflix ya confirmó que la serie tendrá una quinta temporada, compuesta por 10 episodios y basada en Resurrection Walk, el séptimo libro de la saga. Aunque aún no hay fecha oficial de estreno, se espera que llegue en 2027. La nueva entrega profundizará en las secuelas emocionales del juicio, el nuevo conflicto familiar y los enemigos que Mickey ha acumulado a lo largo de su carrera.

Reparto de la última temporada

  • Manuel Garcia-Rulfo: Mickey Haller
  • Constance Zimmer: Dana Berg
  • Neve Campbell: Maggie McPherson
  • Becki Newton: Lorna Crane
  • Jazz Raycole: Izzy Letts
  • Angus Sampson: Cisco Wojciechowski
  • Elliott Gould: David ‘Legal’ Siegel
  • Krista Warner: Hayley Haller
  • Sasha Alexander: Dawn Ruth
  • Cobie Smulders: Allison

Tráiler de 'El abogado de Lincoln' - temporada 4

Embed - El abogado del Lincoln: Temporada 4 | Tráiler Oficial | Netflix España

Temas
Seguí leyendo

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 8 de febrero

Netflix reveló un adelanto inquietante de una de sus series más vistas: de qué se trata

Así es 'Salvador', la serie española de Netflix que combina crimen y venganza

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 6 de febrero

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 5 de febrero

Habrá serie de 'La masacre de Texas': A24 avanza con una nueva adaptación

'Bailando sobre hielo' vuelve a Netflix con una segunda temporada confirmada

Agenda Netflix: los estrenos del 2 al 6 de febrero

LO QUE SE LEE AHORA
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 10 de febrero video
Streaming

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 10 de febrero

Las Más Leídas

Por fallas en el sistema, hay demoras en el Paso Internacional Los Libertadores
Camino a Chile

Por fallas en el sistema, hay demoras en el Paso Internacional Los Libertadores

El lugar donde ocurrió la agresión, en la madrugada de este lunes.
buscan a dos hermanas

Salvaje pelea vecinal en la Ciudad de Mendoza: dos mujeres apuñaladas

El arma que utilizaron los ladrones para el robo. 
la víctima está muy grave

Un hombre fue baleado tras un intento de robo en Guaymallén: hay tres detenidos

Video: pánico en Ciudad por el incendio de una traffic
En plena vía pública

Video: pánico en Ciudad por el incendio de una traffic

Así estará el pronóstico del tiempo este martes 10 de febrero en Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, pronóstico del tiempo este martes 10 de febrero en Mendoza