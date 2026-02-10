Final explicado de "El abogado de Lincoln" en Netflix: cuándo se estrenará la temporada 5 Foto: web

Por Luis Calizaya







Cuando parecía que Mickey Haller había sobrevivido a su juicio más difícil, 'El abogado de Lincoln' decidió ir un paso más allá. La temporada 4 se despide con un giro sorpresivo y varias preguntas abiertas que ya apuntan directo a la próxima entrega en Netflix.

Final explicado: cómo termina 'El abogado de Lincoln' en Netflix En esta última entrega, Mickey atraviesa su experiencia más dura al ser acusado injustamente y enfrentar un juicio por asesinato. Tras lograr su exoneración, el abogado queda marcado por el proceso, consciente de las fallas del sistema judicial que siempre combatió desde el otro lado del estrado.

Netflix - serie 2026 El abogado de Lincoln volvería en 2027 a Netflix. Foto: Netflix Tudum El cierre de la temporada combina calma y tensión. Mickey comparte un momento íntimo con su hija Hayley y con Maggie, su exesposa, con quien revive una conexión emocional que queda en suspenso. Aunque Maggie admite que extraña su vida en Los Ángeles, deja en claro que su presente sigue en San Diego, manteniendo abierta la pregunta sobre el futuro de la pareja.

Pero el verdadero golpe llega en la escena final. Tras salir de una tienda, Mickey es atacado a tiros y salvado por una misteriosa mujer interpretada por Cobie Smulders. Luego de que la agente Ruth confirma que la mafia armenia aún lo persigue, la desconocida se presenta y afirma ser la hermana de Mickey. Así, la temporada concluye con un final intenso que promete expandir el universo de la serie.

Según los creadores Ted Humphrey y Dailyn Rodriguez, este nuevo personaje permitirá explorar vínculos familiares desconocidos y posibles cruces narrativos inspirados en las novelas de Michael Connelly. La gran incógnita ahora es si la mujer dice la verdad y cómo esa revelación impactará en la identidad y el pasado de Haller. ¿Qué se sabe sobre la temporada 5?: fecha de estreno y más Netflix ya confirmó que la serie tendrá una quinta temporada, compuesta por 10 episodios y basada en Resurrection Walk, el séptimo libro de la saga. Aunque aún no hay fecha oficial de estreno, se espera que llegue en 2027. La nueva entrega profundizará en las secuelas emocionales del juicio, el nuevo conflicto familiar y los enemigos que Mickey ha acumulado a lo largo de su carrera. Reparto de la última temporada Manuel Garcia-Rulfo: Mickey Haller

Mickey Haller Constance Zimmer: Dana Berg

Dana Berg Neve Campbell: Maggie McPherson

Maggie McPherson Becki Newton: Lorna Crane

Lorna Crane Jazz Raycole: Izzy Letts

Izzy Letts Angus Sampson: Cisco Wojciechowski

Cisco Wojciechowski Elliott Gould: David ‘Legal’ Siegel

David ‘Legal’ Siegel Krista Warner: Hayley Haller

Hayley Haller Sasha Alexander: Dawn Ruth

Dawn Ruth Cobie Smulders: Allison Tráiler de 'El abogado de Lincoln' - temporada 4 Embed - El abogado del Lincoln: Temporada 4 | Tráiler Oficial | Netflix España

Compartí la nota:







