10 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
imperdible

El Circo Rodas extiende su éxito en Mendoza con más funciones y entradas 2x1

El circo más convocante del verano mendocino fue declarado de Interés Cultural y prolonga su estadía en la provincia con entradas en promoción.

El Circo Rodas extiende su éxito en Mendoza con más funciones y entradas 2x1

El Circo Rodas extiende su éxito en Mendoza con más funciones y entradas 2x1

Foto: Tino Rivas
Por Sitio Andino Sociedad

El Circo Rodas atraviesa una temporada histórica en Mendoza y, debido al gran acompañamiento del público, anunció la extensión de su estadía por ocho días más, con una promoción especial 2x1 en entradas, válida todos los días hasta el martes feriado 17 de febrero.

El éxito de la propuesta se refleja en la alta concurrencia registrada durante el verano, lo que consolida al Circo Rodas como el espectáculo con mayor asistencia de la temporada estival mendocina, reafirmando su lugar como uno de los principales atractivos culturales y recreativos de la provincia.

Lee además
Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será
El primer eclipse del 2026

Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será
Vendimia: a 90 años de su historia, el Gobierno de Mendoza reconoció a locutores y comunicadores video
Distinción Delia Larrive Escudero

Vendimia: a 90 años de su historia, el Gobierno de Mendoza reconoció a locutores y comunicadores
image

Declaración de Interés Cultural por su aporte artístico y social

En este contexto, el Circo Rodas fue declarado de Interés Cultural por el espectáculo brindado durante la temporada 2026. La distinción fue otorgada por el Departamento de Guaymallén, a través de su Dirección de Cultura, y por el Gobierno de Mendoza, mediante la Subsecretaría de Cultura.

Embed - rodas final

La declaración fue elevada a partir del pedido de Arturo Belzagui, responsable de prensa y comunicación del Circo Rodas, y destaca su aporte cultural, su trayectoria artística a nivel nacional e internacional, su propuesta pensada para toda la familia, así como sus acciones benéficas y su compromiso social con la comunidad.

TRF_9855

Horarios de funciones y venta de entradas

Las funciones se realizan martes y miércoles a las 21:30 hs, mientras que desde el jueves y hasta el martes feriado 17 de febrero el público podrá disfrutar de doble función diaria, una a las 19 hs y otra a las 21:30 hs, ampliando las opciones para que más personas puedan vivir la experiencia del Circo Rodas.

Las entradas se adquieren en la boletería del circo, que funciona de 10 a 22:30 hs. La promoción 2x1 estará vigente hasta el martes feriado 17 de febrero, inclusive.

Temas
Seguí leyendo

Vendimia Shopping: pisada de la uva, reinas y una noche a puro festejo

Los hombres le buscan salida a la crisis y ofrecen sus cuerpos: crece el trabajo sexual masculino

Cómo será la celebración del Día de la Virgen de Lourdes en Mendoza

Salas de 3, repitencia de 1° grado y ausentismo: Educación plantea tres puntos fuertes en 2026

Pantallas en pausa: una docente del sur de Mendoza impulsa los juegos al aire libre

La candidata de la Ciudad de Mendoza fue coronada reina de las personas mayores

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 10 de febrero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 10 de febrero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Crece el trabajo sexual masculino en San Juan como salida a la crisis económica. Imagen generada con IA.
difícil realidad

Los hombres le buscan salida a la crisis y ofrecen sus cuerpos: crece el trabajo sexual masculino

Las Más Leídas

Así estará el pronóstico del tiempo este martes 10 de febrero en Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, pronóstico del tiempo este martes 10 de febrero en Mendoza

Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 10 de febrero

Crece el trabajo sexual masculino en San Juan como salida a la crisis económica. Imagen generada con IA.
difícil realidad

Los hombres le buscan salida a la crisis y ofrecen sus cuerpos: crece el trabajo sexual masculino

Final explicado de El abogado de Lincoln en Netflix: cuándo se estrenará la temporada 5 video
streaming

Final explicado de "El abogado de Lincoln" en Netflix: cuándo se estrenará la temporada 5

El colectivo pertenece a la empresa Dicetours.
Qué ocurrió

Un colectivo se prendió fuego en el Acceso Este: cómo están los pasajeros