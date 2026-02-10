El Circo Rodas extiende su éxito en Mendoza con más funciones y entradas 2x1 Foto: Tino Rivas

El Circo Rodas atraviesa una temporada histórica en Mendoza y, debido al gran acompañamiento del público, anunció la extensión de su estadía por ocho días más, con una promoción especial 2x1 en entradas, válida todos los días hasta el martes feriado 17 de febrero.

El éxito de la propuesta se refleja en la alta concurrencia registrada durante el verano, lo que consolida al Circo Rodas como el espectáculo con mayor asistencia de la temporada estival mendocina, reafirmando su lugar como uno de los principales atractivos culturales y recreativos de la provincia.

image Declaración de Interés Cultural por su aporte artístico y social En este contexto, el Circo Rodas fue declarado de Interés Cultural por el espectáculo brindado durante la temporada 2026. La distinción fue otorgada por el Departamento de Guaymallén, a través de su Dirección de Cultura, y por el Gobierno de Mendoza, mediante la Subsecretaría de Cultura.

Embed - rodas final La declaración fue elevada a partir del pedido de Arturo Belzagui, responsable de prensa y comunicación del Circo Rodas, y destaca su aporte cultural, su trayectoria artística a nivel nacional e internacional, su propuesta pensada para toda la familia, así como sus acciones benéficas y su compromiso social con la comunidad.

TRF_9855 Horarios de funciones y venta de entradas Las funciones se realizan martes y miércoles a las 21:30 hs, mientras que desde el jueves y hasta el martes feriado 17 de febrero el público podrá disfrutar de doble función diaria, una a las 19 hs y otra a las 21:30 hs, ampliando las opciones para que más personas puedan vivir la experiencia del Circo Rodas. Las entradas se adquieren en la boletería del circo, que funciona de 10 a 22:30 hs. La promoción 2x1 estará vigente hasta el martes feriado 17 de febrero, inclusive.

