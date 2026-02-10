10 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 10 de febrero

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Internacional Los Libertadores: el estado este martes 10 de febrero.

Paso Internacional Los Libertadores: el estado este martes 10 de febrero.

Foto: Gentileza

El pronóstico de este martes indica para la alta montaña y precordillera poca nubosidad. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 10º en Uspallata, 5° en Punta de Vacas, 0º en Puente del Inca y -1° en Las Cuevas.

Lee además
Por fallas en el sistema, hay demoras en el Paso Internacional Los Libertadores
Camino a Chile

Por fallas en el sistema, hay demoras en el Paso Internacional Los Libertadores
paso los libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 9 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 9 de febrero

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

paso los libertadores chile sistema cristo redentor 1
Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Internacional Los Libertadores.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información, ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 8 de febrero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 7 de febrero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 6 de febrero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 5 de febrero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 4 de febrero

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a la provincia de Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero

Demoras en Horcones de 4 horas por el regreso de mendocinos desde Chile

LO QUE SE LEE AHORA
Así estará el pronóstico del tiempo este martes 10 de febrero en Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, pronóstico del tiempo este martes 10 de febrero en Mendoza

Las Más Leídas

El accidente vial ocurrió en el ingreso al barrio Olivos del Torreón, en Maipú.
maipú

Grave accidente vial en un barrio privado: la conductora excedía el límite del alcoholímetro

Por fallas en el sistema, hay demoras en el Paso Internacional Los Libertadores
Camino a Chile

Por fallas en el sistema, hay demoras en el Paso Internacional Los Libertadores

El lugar donde ocurrió la agresión, en la madrugada de este lunes.
buscan a dos hermanas

Salvaje pelea vecinal en la Ciudad de Mendoza: dos mujeres apuñaladas

El arma que utilizaron los ladrones para el robo. 
la víctima está muy grave

Un hombre fue baleado tras un intento de robo en Guaymallén: hay tres detenidos

Video: pánico en Ciudad por el incendio de una traffic
En plena vía pública

Video: pánico en Ciudad por el incendio de una traffic