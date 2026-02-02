Demoras en Horcones de 4 horas por el regreso de mendocinos desde Chile

El regreso desde Chile por el Paso Internacional Los Libertadores / Cristo Redentor se siente con fuerza este lunes 2 de febrero tras permanecer interrumpida la transitabilidad en ambos sentidos desde la noche del 30 de enero.
El intenso retorno desde Chile tras la reapertura del Paso Internacional Los Libertadores genera este lunes largas filas y demoras de varias horas.
Según datos de Vialidad Nacional, la mayor espera se registra en el Complejo Roque Carranza – Horcones, del lado argentino. De acuerdo con los reportes oficiales, el tiempo de demora para quienes regresan desde Chile es de 4 horas a las 19, mientras que en el complejo Los Libertadores, para quienes viajan hacia el vecino país, la espera ronda los 90 minutos.
El cierre se debió a intensas lluvias y condiciones adversas en el sector cordillerano, que afectaron la seguridad en la calzada y la transitabilidad del tramo internacional. Las autoridades de la Coordinación Argentina del Paso Internacional determinaron entonces suspender el paso desde la noche del viernes 30 de enero hasta el lunes a la mañana, para garantizar que las rutas y el túnel cumplieran con las condiciones necesarias de seguridad.
Con el cambio de las condiciones climáticas y tras las inspecciones técnicas correspondientes, se decidió habilitar nuevamente el corredor fronterizo.
Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.
Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.
Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.
Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.