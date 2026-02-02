2 de febrero de 2026
Sitio Andino
atención

Demoras en Horcones de 4 horas por el regreso de mendocinos desde Chile

El intenso retorno desde Chile tras la reapertura del Paso Internacional Los Libertadores genera este lunes largas filas y demoras de varias horas.

Paso Internacional Los Libertadores

Paso Internacional Los Libertadores

Foto: Gentileza Gendarmería Nacional
Por Sitio Andino Sociedad

El regreso desde Chile por el Paso Internacional Los Libertadores / Cristo Redentor se siente con fuerza este lunes 2 de febrero tras permanecer interrumpida la transitabilidad en ambos sentidos desde la noche del 30 de enero.

De cuánto son las demoras este lunes 3 de febrero en el Paso a Chile

Según datos de Vialidad Nacional, la mayor espera se registra en el Complejo Roque Carranza – Horcones, del lado argentino. De acuerdo con los reportes oficiales, el tiempo de demora para quienes regresan desde Chile es de 4 horas a las 19, mientras que en el complejo Los Libertadores, para quienes viajan hacia el vecino país, la espera ronda los 90 minutos.

¿Por qué se cerró y cómo fue la reapertura?

El cierre se debió a intensas lluvias y condiciones adversas en el sector cordillerano, que afectaron la seguridad en la calzada y la transitabilidad del tramo internacional. Las autoridades de la Coordinación Argentina del Paso Internacional determinaron entonces suspender el paso desde la noche del viernes 30 de enero hasta el lunes a la mañana, para garantizar que las rutas y el túnel cumplieran con las condiciones necesarias de seguridad.

Con el cambio de las condiciones climáticas y tras las inspecciones técnicas correspondientes, se decidió habilitar nuevamente el corredor fronterizo.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

