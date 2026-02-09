Salvaje pelea vecinal en la Ciudad de Mendoza: dos mujeres apuñaladas

El lugar donde ocurrió la agresión, en la madrugada de este lunes.

Una riña vecinal de la que participaron varias personas, ocurrida en el oeste de la Ciudad de Mendoza , terminó con dos mujeres apuñaladas y una de ellas permanece internada en grave estado de salud, mientras que la policía intenta esclarecer cómo sucedió el hecho y detener a los agresores.

La agresión ocurrió cerca de la 1.30 en el cruce de las calles Los Paraísos y Los Fundadores, en pleno barrio La Favorita, en el oeste de Ciudad.

Según fuentes policiales, los autores de la agresión fueron identificados y serían integrantes de una familia que vive en ese barrio. Esos individuos están siendo buscados intensamente por las autoridades.

De acuerdo al testimonio de algunos testigos, la riña fue protagonizada por integrantes de dos familias que constantemente tienen discusiones en el barrio.

Esta madrugada la situación escaló a una agresión sumamente violenta. Testigos dijeron que todo comenzó con una discusión verbal y que luego hubo amenazas con cuchillos.

Ene se momento, la tensión fue escalando a tal punto que comenzaron las agresiones y dos mujeres, identificadas como Florencia Ábrego (29) y Mariel Leal (32), resultaron con heridas de arma blanca.

De estas dos, quien reviste mayor gravedad es Ábrego, quien debió ser operada de urgencia, quedando internada con un neumotórax derecho. En tanto que su amiga también fue atendida en el hospital Central, aunque su estado de salud es bueno.

Allegados a las víctimas culparon a dos mujeres de apellido Jofré, quienes serían las autoras de la agresión.

Con esta información, el caso es investigado por la justicia.