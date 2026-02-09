Video: pánico en Ciudad por el incendio de una traffic

Un incendio se registró durante la tarde de este lunes, cuando un vehículo de carga se prendió fuego y generó alarma entre conductores y transeúntes. Si bien no se informaron las causas del siniestro ni la existencia de personas heridas, el tránsito debió ser desviado de manera preventiva por la presencia de llamas y humo.
El incidente ocurrió en la intersección de las calles Espejo y Perú, de Ciudad, donde un video registró el momento en que una traffic estacionada comenzó a desprender llamas y una densa columna de humo desde su interior. Ante la situación, una persona intentó sofocar el fuego con una manguera de agua mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.