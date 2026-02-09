Video: pánico en Ciudad por el incendio de una traffic Foto: Captura

Por Luis Calizaya







Un incendio se registró durante la tarde de este lunes, cuando un vehículo de carga se prendió fuego y generó alarma entre conductores y transeúntes. Si bien no se informaron las causas del siniestro ni la existencia de personas heridas, el tránsito debió ser desviado de manera preventiva por la presencia de llamas y humo.

Embed #AHORA | Un vehículo de carga se prendió fuego en la intersección de calles Espejo y Perú, en pleno centro mendocino. pic.twitter.com/vi8B9lWAgE — Sitio Andino (@sitioandinomza) February 9, 2026 Una traffic se incendió en pleno microcentro El incidente ocurrió en la intersección de las calles Espejo y Perú, de Ciudad, donde un video registró el momento en que una traffic estacionada comenzó a desprender llamas y una densa columna de humo desde su interior. Ante la situación, una persona intentó sofocar el fuego con una manguera de agua mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.

Además, el tránsito en la zona fue interrumpido de forma momentánea ante el riesgo de una posible explosión, lo que obligó a varios vehículos a detener su marcha y tomar desvíos.

Hasta el momento, se desconoce el origen del incendio y si hubo personas afectadas.

Compartí la nota:







