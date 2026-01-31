Incendios en la Patagonia: Cazzu y otros famosos impulsaron una colecta solidaria

En medio de la emergencia por los incendios en la Patagonia , Cazzu encabezó una colecta solidaria junto a otros artistas argentinos para reunir dinero y equipamiento esencial destinado a los brigadistas . La iniciativa de la cantante surgió tras la viralización de un video de una escritora de Chubut , en el que expresó su preocupación por el avance del fuego en amplias zonas afectadas .

La campaña comenzó a partir del testimonio de la escritora y poeta chubutense Marianela Saavedra , quien publicó un video en redes sociales para visibilizar la crítica situación que atraviesan las brigadas comunitarias . El mensaje se viralizó rápidamente y llegó a Cazzu , quien se contactó de inmediato para ofrecer su apoyo .

Raíces y vanguardia De la calle a la peña: cómo Cazzu integró el folklore tradicional en su show de trap

Según relató la propia Saavedra , el gesto de la artista fue mucho más allá de una donación económica. “ Esto se desmadró para bien. Anoche me manda un mensaje Cazzu a raíz de un video mío que estuvo circulando ”, contó emocionada. Desde ese primer contacto, la cantante se involucró de forma activa en la organización de la ayuda.

El objetivo central de la iniciativa fue reunir fondos y equipamiento indispensable para sostener el trabajo diario de los brigadistas que enfrentan los incendios . Saavedra detalló que las necesidades son constantes y urgentes en relación con la alimentación, atención médica, ropa adecuada, reposición de mangueras y motobombas , además de otros insumos básicos.

En conjunto, se propusieron una meta concreta para adquirir 10 motobombas con mangueras y accesorios, y 20 mochilas forestales de agua, fundamentales para extraer agua de arroyos y lagos y combatir los focos ígneos en terrenos de difícil acceso.

¿Qué artistas colaboraron?

Además de Cazzu, numerosos artistas y figuras del ambiente musical se sumaron a la colecta. Entre ellos se encuentran María Becerra, La Joaqui, Luck Ra, Emilia Mernes, Khea y el productor Nico Cotton. Una de las donaciones que trascendió públicamente fue la de Khea, quien aportó 4 millones de pesos para la compra de equipamiento.

La propia Saavedra compartió imágenes de Cazzu adquiriendo motobombas y mochilas de agua que serán enviadas a Chubut. La acción consolidó a la cantante no solo como una referente musical, sino también como una figura comprometida con las urgencias sociales y ambientales del país.

Fuente: LV.