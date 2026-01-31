31 de enero de 2026
Sitio Andino
Feroz incendio en una carpintería en Godoy Cruz: bomberos controlaron el fuego

Este sábado por la mañana, un importante incendio afectó un local de maderas y aluminios en Godoy Cruz. Enterate de todos los detalles del siniestro.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este sábado por la mañana, alrededor de las 09:00, se desató un feroz incendio en una carpintería del departamento de Godoy Cruz, ubicada en calle Joaquín V. González al 1000. Bomberos trabajaron para controlar las llamas y sofocar el fuego.

Como se produjo el incendio en Godoy Cruz

Según fuentes policiales, el siniestro se originó tras un llamado al 911 realizado por vecinos, quienes alertaron sobre llamas y una densa columna de humo en el establecimiento. Al llegar, el personal policial entrevistó a un familiar del propietario, quien indicó que una de las máquinas del taller habría quedado encendida durante la noche.

En el lugar trabajaron efectivos del Cuartel Central de Bomberos y Bomberos Voluntarios, desplegando dos frentes de ataque para controlar el incendio. Tras finalizar las tareas de enfriamiento, se constató la pérdida total de la parte frontal del taller, destinada a los trabajos de carpintería y aluminio.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, y las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.

