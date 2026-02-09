9 de febrero de 2026
{}
Megaoperativo en el oeste de la Ciudad de Mendoza: nueve detenidos

La Policía de Mendoza realizó un megaoperativo en el oeste de Ciudad tras una serie de robos a ciclistas y vecinos de la zona. El saldo que dejó.

Los allanamientos dejaron a 9 aprehendidos. 

 Por Pablo Segura

Efectivos de distintas divisiones de la Policía de Mendoza realizaron este lunes un megaoperativo en el oeste de la Ciudad de Mendoza, concretando allanamientos y decenas de requisas en las calles de los barrios Olivares y Flores, en cercanías a la Universidad Nacional de Cuyo.

Los procedimientos se iniciaron a las 5.30 de este lunes y se extendieron durante horas, dejando como resultado la aprehensión de al menos 9 personas, y el secuestro de bicicletas, autopartes, armas y municiones, entre otros objetos de dudosa procedencia.

allanamiento secuestro armas municiones

Desde el Ministerio de Seguridad celebraron el resultado de las medidas y afirmaron que fueron realizadas en el marco de una serie de hechos delictivos ocurridos en la zona, sobre todo, con ciclistas que eran víctimas de asaltos en la vía pública.

Según fuentes policiales, durante los allanamientos realizados en los barrios mencionados, los efectivos incautados varias bicicletas, algunas de estas de alta gama, señaladas en los robos mencionados.

Además, encontraron motores de vehículos y autopartes, como así también droga, al menos tres armas de fuego y municiones.

“Este mega operativo tiene que ver, justamente, con ir a buscar a los delincuentes a sus lugares, que molestan y perturban a los vecinos de bien de esta zona”, explicó la ministra de Seguridad, María Mercedes Rus.

Cada uno de los sospechosos fue trasladado a distintas comisarías de la Ciudad de Mendoza, quedando a disposición de la fiscalía de robos y hurtos.

allanamiento policia de mendoza
Uno de los allanamientos realizados por la policía en el oeste de la Ciudad de Mendoza

