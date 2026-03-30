Ulpiano Suarez le puso fecha al uso de las Taser en la Ciudad y volvió a desmarcarse de Milei

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , abrió el período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante entre anuncios de gestión y un mensaje político claramente direccionado al Gobierno nacional , del que volvió a mostrarse alejado ideológicamente.

"Yayo", quien ya ha dejado asentado que buscará competir por la gobernación en 2027 , defendió el rol del Estado para contener los efectos del ajuste y repitió el reclamo por una distribución equitativa de los recursos coparticipalbes , frente al contexto económico recesivo, que impacta directamente en la recaudación municipal (menos actividad, menores ingresos por percepción tributaria).

Un intendente radical le respondió a la vicegobernadora sobre la cifra de desaparecidos: "Es gravísimo"

Uno de los ejes centrales del discurso del funcionario capitalino fue la seguridad. Suarez ratificó que el municipio avanzará con la incorporación de pistolas Taser para su cuerpo de preventores , como un aspecto dentro de la estrategia de mayor intervención territorial e involucramiento comunal en una competencia que corresponde naturalmente a la Provincia.

En la apertura de sesiones ordinarias del 2025, planteaba objetivos y metas claras y concretas en diferentes ejes de gestión. pic.twitter.com/Y6WzWLI8gy

" Durante el mes de abril nuestros agentes ya comenzarán a portar dichos dispositivos en sus labores territoriales ", adelantó el dirigente radical, quien informó que el Municipio invirtió 107 millones de pesos para ese equipamiento.

Durante el mes de abril nuestros agentes ya comenzarán a portar las pistolas Taser Durante el mes de abril nuestros agentes ya comenzarán a portar las pistolas Taser

En ese sentido, remarcó que la Ciudad destina casi el 14% de su presupuesto a seguridad. Sostuvo que el municipio decidió “hacerse cargo” de la situación ante la demanda creciente de los vecinos y defendió la inversión en tecnología, equipamiento y prevención.

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Los "dardos" de Ulpiano Suarez a javier Milei

Sin mencionarlo directamente, el intendente dejó definiciones que marcan una diferenciación con el rumbo adoptado por Javier Milei a nivel nacional. No es una actitud novedosa del jefe comunal capitalino, quien ya ha confrontado con el presidente en el pasado. Tal es así que en la última visita del libertario a la Provincia (específicamente a la Ciudad de Mendoza), Suarez decidió evitarlo y no lo acompañó en la actividad que encabezó en el centro.

Apuntó contra el mensaje anti casta del mileímo y el desprestigio de la función pública. "No somos todos iguales, como algún funcionario nacional pretende hacernos creer. En la Ciudad de Mendoza recaudamos tasas razonables, sin desalentar la actividad económica y garantizando una contraprestación real por los servicios prestados", lanzó, sin lugar a interpretaciones ambiguas.

No somos todos iguales, como algún funcionario nacional pretende hacernos creer No somos todos iguales, como algún funcionario nacional pretende hacernos creer

Cuestionó el retiro del Estado en áreas sensibles, advirtió sobre el impacto del freno a la obra pública y reclamó por recursos que —según planteó— le corresponden a los municipios. “No nos resignamos a un Estado que se retira”, afirmó. Y aseguró que la Ciudad continuará interviniendo para sostener servicios, infraestructura y políticas sociales.

También hizo referencia a la necesidad de discutir una nueva distribución de recursos, incluyendo fondos derivados de impuestos a los combustibles y aportes del Tesoro Nacional. Un planteo que el radicalismo ya ha elevado a Casa Rosada, pero que no ha tenido rebote (con un veto a una ley incluido).

Ulpiano Suarez, apertura de sesiones 30-03-26 (02) La militancia radical acompañó al intendente Ulpiano Suarez en su discurso anual. Foto: Prensa Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

El barrio San Agustín y el "cierre de una cicatriz urbana"

Suarez repasó distintas iniciativas en marcha y volvió a poner en agenda el desarrollo urbanístico en el predio de la explaya San Agustín. Se trata del proyecto que contempla la construcción de un nuevo barrio, con el objetivo de reordenar la zona y generar soluciones habitacionales.

Definió el plan como "un desafío enorme, histórico, que cerrará la cicatriz urbana que implicaba la playa San Agustín, para devolverle la dignidad a los vecinos y el respeto que se merecen".

En ese marco, anticipó que en el predio ubicado en el oeste de la Ciudad ya comenzaron los trabajos preliminares para la urbanización del nuevo barrio y que en diciembre de este año se entregarán las primeras 50 llaves a las familias que residirán en el conglomerado habitacional que se construirá junto con el IPV.

Playa San Agustín policía vehículos La playa San Agustín se reconvertirá en un barrio. En diciembre se entregan las primeras viviendas. Ciudad de Mendoza

El futuro político de Ulpiano Suarez

Sin confirmar su candidatura a la gobernación para 2027 (ni en el discurso ni en la conferencia posterior), Suarez sentó posición respecto a la discusión política electoral que se viene en la Provincia. Planteó que la sucesión de Alfredo Cornejo debe basarse en un modelo "a la mendocina", que le dé continuidad al proceso iniciado por Cambia Mendoza en 2015, y que no sea "digitado ni condicionado desde Buenos Aires".

Manifestó que en esa ecuación no entran "los que fundieron la provincia (en relación al peronismo) ni los improvisados (¿mensaje para Luis Petri?)". Y, desde lo personal, reveló que aportará a la construcción de un modelo desde "la preparación, el diálogo, con valores, humildad y convicción".

Para cerrar, repitió un slogan que adoptó en el último tiempo, que surge como una continuidad de aquella "revolución de lo sencillo" que llevó a Cornejo a la primera gobernación. "Lo que viene es la revolución del progreso y el crecimiento. No se espera, se construye junto a todos los mendocinos que comprenden que este es el camino".

