Los Preventores de la Ciudad de Mendoza ya están habilitados a usar pistolas Taser

La norma, aprobada con diez votos a favor y dos en contra –de Gustavo Gutiérrez (Coalición Cívica) y Lucas Carosio (PRO)–, establece el marco legal para que estos agentes puedan incorporar armas no letales a sus tareas de prevención y disuasión, siempre bajo protocolos estrictos y capacitación específica, en línea con la Ley Provincial N° 9637.
Las Taser se sumarán a un sistema de seguridad que ya cuenta con más de 500 preventores, 700 cámaras de videovigilancia, móviles, motos, alarmas comunitarias, el programa Ojos en Alerta y el Anillo Digital.
Según explicó el intendente, la incorporación de esta herramienta “es una formalidad necesaria” y forma parte de una estrategia integral para mantener la capital como “un entorno seguro y ordenado”.
El programa también le otorga al municipio la facultad de definir funciones, uniformes, protocolos de actuación, planes de capacitación y convenios con otros organismos. Además, adhiere a las leyes provinciales 6721 y 9637, lo que garantiza un respaldo normativo para el uso de armas no letales.
Con esta medida, "la Ciudad refuerza su política de prevención, combinando presencia en las calles, tecnología de última generación y participación ciudadana para resguardar la integridad de vecinos y visitantes", explicaron desde el Municipio.
Entrega de moviles preventores capital, ulpiano suarez - 515018
Foto: Yemel Fil
Cuántas pistolas Taser tendrán los Preventores
Cabe recordar que tras la sanción de la ley que habilitó a los cuerpos de Preventores a utilizar estos dispositivos, que fue pedida por el propio Suarez, el Ministerio de Seguridad realizó una licitación para adquirir 130 Taser 7, de las cuales 30 serán para el Cuerpo de Preventores de la Ciudad de Mendoza.
Qué dice la ley sobre el uso de pistolas Taser para Preventores
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que regula la conformación de cuerpos de seguridad ciudadana a nivel municipal, autoriza a los municipios a implementar estos equipos con funciones preventivas, siempre que adhieran voluntariamente, y habilita el uso de armas de electrochoque como las pistolas Taser, bajo condiciones específicas.
Cada municipio deberá contar con una estructura jerárquica propia, personal capacitado y formación continua, especialmente en resolución de conflictos, primeros auxilios y defensa personal.
28 de mayo, policia de mendoza, pistolas taser, base condor, armas no letales.jpg
Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Características técnicas y operativas de las nuevas Taser
Las Taser 7 presentan mejoras tecnológicas que las diferencian notablemente de los dispositivos actuales. A diferencia de los 18 dispositivos Taser con los que cuenta la fuerza policial, que disparan un solo cartucho por vez y no permiten advertencias previas, estas nuevas pistolas pueden almacenar dos cartuchos simultáneamente —uno de corto alcance y otro de largo alcance—, lo que facilita procedimientos escalonados de advertencia y control.
Además, cuentan con sistemas disuasivos sonoros y visuales para evitar la necesidad de uso de la descarga eléctrica. En cuanto a sus especificaciones, emiten una corriente entre 1,2 y 1,5 miliamperios y una descarga efectiva de 5 segundos para inmovilización neuromuscular. La descarga inicial del cartucho puede alcanzar 50.000 voltios. La gran mayoría de esa energía es utilizada para la activación de la carga de nitrógeno inerte comprimido que expulsa las sondas. La tensión que finalmente entrega a la zona corporal es de solamente 1.000 a 2.000 voltios.
Embed - Ministerio de Seguridad y Justicia on Instagram: "¿Sabés qué es una pistola Taser y para qué sirve? Quedate que en menos de 1 minuto te mostramos cómo actúan sin causar daño. La incorporación de 130 nuevas Taser para la Policía de Mendoza, significa un salto histórico en la seguridad pública de la provincia."