9 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Vivienda social

Ulpiano Suarez supervisó los avances del proyecto habitacional en la ex playa San Agustín

El intendente Ulpiano Suarez recorrió la ex playa de secuestro donde se desarrollará un nuevo barrio con infraestructura, servicios básicos y más de 200 soluciones habitacionales.

Ulpiano Suarez recorrió la ex playa San Agustín.

Ulpiano Suarez recorrió la ex playa San Agustín.

“Recorrimos un lugar que durante años fue la playa de secuestro San Agustín, una montaña de vehículos y chatarra que, incluso derivó en el incendio de 2023 y afectó a familias de la zona. Hoy estamos dando vuelta esa historia: logramos el cierre definitivo del predio, avanzamos con la remediación ambiental y ahora concretamos un proyecto de urbanización que permitirá desarrollar viviendas, infraestructura y servicios, mejorando de manera real las condiciones de hábitat y el futuro del barrio”, expresó el jefe comunal.

Lee además
La Ciudad de Mendoza ya intervino 80 cuadras y alcanzó el 57% del Plan de Mejoramiento de Calles.
Infraestructura vial

La Ciudad de Mendoza ya intervino 80 cuadras y alcanzó el 57% del Plan de Mejoramiento de Calles
Plan de Obras Urbanas de la Municipalidad de Mendoza.
Recursos públicos

La Municipalidad de Mendoza moderniza veredas y fachadas en escuelas y edificios municipales
image

Etapa 1 de urbanización del barrio San Agustín

La iniciativa corresponde a la Etapa I del proyecto de urbanización del barrio San Agustín, que contempla la preparación del terreno, la ejecución de obras de infraestructura y la construcción de 56 viviendas (luego serán más de 200). Todo ello se realizará en un sector que fue afectado por un incendio en septiembre de 2023 y que desde entonces es objeto de un proceso integral de saneamiento y recuperación urbana.

Durante la recorrida, se pudo constatar el montaje del obrador, el cierre perimetral del predio, la limpieza de la superficie vegetal y el avance en las tareas de compactación del terreno, pasos fundamentales para el desarrollo de las manzanas donde se emplazarán las futuras viviendas.

“Se trata de un desarrollo urbano de vivienda social destinado a los habitantes del conglomerado, que se va a ir haciendo en etapas. La primera etapa de esta urbanización son 2 hectáreas y media y son 56 unidades habitacionales, de las 250 estimadas. Serán viviendas básicas de alrededor de 50 metros cuadrados, con sus respectivos espacios de recreación y de equipamiento”, describió Mariana Osorio, directora de Vivienda y Hábitat. Y agregó: “Ahora el proceso está en etapa licitatora, con el objetivo de comenzar las tareas en marzo y que el desarrollo se concrete a lo largo de este 2026”.

image

El proyecto es resultado de una planificación territorial estratégica, desarrollada de manera articulada entre la Ciudad de Mendoza, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y distintas reparticiones provinciales. El mismo está enfocado en mejorar las condiciones de hábitat, dar respuesta a la demanda habitacional de la zona y evitar nuevos asentamientos informales.

En esta primera etapa, el IPV lleva adelante la licitación para la preparación del terreno y la construcción de las viviendas, mientras que el municipio tiene a su cargo el movimiento de suelos y la ejecución de la infraestructura urbana, que incluirá red vial y peatonal, desagües pluviales, red cloacal y de agua potable. En paralelo, se avanzará con las obras de alumbrado público y suministro eléctrico mediante un convenio con Edemsa.

La inversión total del proyecto combina aportes provinciales y municipales, y permitirá no sólo la construcción de viviendas, sino también la incorporación de servicios y equipamiento urbano que consolidarán el desarrollo del sector.

Temas
Seguí leyendo

La Ciudad iluminó la Plaza Independencia con los colores de la bandera de Venezuela

Ulpiano Suárez visitó Plan Bee y destacó su labor inclusiva

Mercedes Rus y Ulpiano Suarez repudiaron el incendio del árbol de Navidad en la Peatonal Sarmiento

Ulpiano Suarez limita la contratación de personal y establece reducción de gastos en Ciudad

Guaymallén investiga a los responsables de la combi que circuló por la vereda: evalúan sanciones económicas y penales

Casi 27 mm de lluvia en General Alvear: el municipio asegura que todo funcionó correctamente

Iscamen libera mosquitos machos estériles en Guaymallén para combatir el dengue

Fiesta de la Vendimia 2026: todo lo que San Rafael tiene preparado

LO QUE SE LEE AHORA
Investigan a los responsables de la conducción peligrosa en Guaymallén. video
Conducción peligrosa

Guaymallén investiga a los responsables de la combi que circuló por la vereda: evalúan sanciones económicas y penales

Las Más Leídas

 El Gobierno de Mendoza pagará un adicional salarial a empleados estatales: de cuánto será y quiénes lo cobrarán.
Entra en vigencia

El Gobierno de Mendoza pagará un adicional salarial a empleados estatales: a quiénes beneficia

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026

Dónde ver el Festival de Jesús María 2026 en vivo: canales de TV y streaming online
Folclore y jineteada

Dónde ver el Festival de Jesús María 2026 en vivo: canales de TV y streaming online

Cruce a Chile: largas filas de vehículos tras la reapertura del paso.
Alta montaña

Cruce a Chile: largas filas de vehículos tras la reapertura del paso

Nutrición: EE.UU. invirtió la pirámide alimentaria y Argentina se sumó al cambio de paradigma.
Salud

Nutrición: EE.UU. invirtió la pirámide alimentaria y Argentina se sumó al cambio de paradigma