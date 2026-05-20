Ulpiano Suarez y Mario Abed participaron de una jornada para fortalecer la industria textil

Con la participación de emprendedoras textiles de distintos puntos de Mendoza , este miércoles se realizó en Junín el Encuentro de Talleres de Producción Textil , una iniciativa orientada a fortalecer la capacitación, el empleo y el desarrollo productivo . La jornada contó con la presencia de los intendentes Ulpiano Suarez y Mario Abed , junto a referentes provinciales y trabajadoras del sector.

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La Ciudad de Mendoza formó parte de esta propuesta a través del taller textil “ La Máquina de Volar ”, que funciona en el NIDO ubicado entre los barrios Flores y Olivares . Las costureras capitalinas estuvieron acompañadas por el intendente Ulpiano Suarez , quien compartió las actividades junto al jefe comunal de Junín , Mario Abed , y la subsecretaria de Empleo y Capacitación de la provincia , Emilce Vega .

El encuentro se desarrolló en el marco del Programa Pre Enlace Plus , impulsado por la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción , y tuvo como objetivo generar espacios de intercambio entre talleres textiles de diferentes departamentos mendocinos. La iniciativa buscó fortalecer las capacidades productivas y comerciales de los emprendimientos, además de promover nuevas oportunidades laborales y de crecimiento para quienes integran el sector.

Durante la jornada participaron talleres provenientes de Capital, Uspallata, Tupungato, General Alvear y Junín. Además de compartir experiencias y metodologías de trabajo, las asistentes pudieron acceder a herramientas vinculadas al marketing, el trabajo en equipo y la construcción de marca personal, en una agenda que también incluyó espacios de networking e intercambio de producciones.

Ulpiano Suárez - Mario Abed - 20 MAYO 2026 (4) Suarez valoró el proyecto y la posibilidad de independencia económica para las mujeres. Foto: Prensa Capital

En ese marco, Suarez destacó el impacto social y económico de este tipo de iniciativas. “Este encuentro nos permite compartir experiencias muy valiosas y ver cómo, a partir de iniciativas concretas, muchas mujeres están encontrando oportunidades de crecimiento, empleo e independencia económica ”, expresó el intendente capitalino.

Asimismo, remarcó el valor del trabajo articulado entre municipios y el fortalecimiento de políticas vinculadas a la formación y el empleo. “Quiero agradecerle a Mario Abed por recibirnos y compartir esta experiencia junto a los equipos de Ciudad, Tupungato y Las Heras. Cuando los municipios intercambiamos ideas y replicamos experiencias positivas, ganamos todos los mendocinos ”, sostuvo.

También subrayó la importancia de continuar generando herramientas concretas para el desarrollo de jóvenes y emprendedores. “Estos espacios hablan de formación, educación y oportunidades reales para que más personas puedan proyectar un futuro mejor ”, agregó.

Por su parte, Mario Abed celebró la articulación entre departamentos y la posibilidad de construir políticas conjuntas orientadas al crecimiento productivo. “Estamos muy felices de que cuatro departamentos puedan unirse para trabajar en conjunto, compartir experiencias y aprender unos de otros”, señaló.

El intendente de Junín también valoró el intercambio de experiencias entre municipios mendocinos y destacó el trabajo sostenido que mantienen desde hace años. “Siempre existe una sana admiración por muchas de las cosas que se hacen en la Ciudad y de las que nos sentimos orgullosos los mendocinos. Por eso seguimos fortaleciendo estos encuentros que generan oportunidades y crecimiento para toda la provincia”, afirmó.

Ulpiano Suárez - Mario Abed - 20 MAYO 2026 (2) Costureras, empleo y producción: Junín abre nuevas oportunidades para el sector textil. Foto: Prensa Capital

La agenda incluyó un recorrido por espacios de producción textil, presentaciones institucionales y actividades enfocadas en potenciar el desarrollo de cada emprendimiento. La propuesta puso en valor no sólo el trabajo productivo de los talleres, sino también la identidad, la organización y la proyección comercial de quienes forman parte del sector.

Con su participación en este encuentro, la Ciudad de Mendoza ratificó su línea de trabajo vinculada al fortalecimiento de la economía social, el empleo y el acompañamiento a unidades productivas locales, mediante acciones articuladas junto a otros municipios y organismos provinciales.