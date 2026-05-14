14 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Mendoza

La Ciudad de Mendoza fue distinguida a nivel nacional por su transformación

La Ciudad de Mendoza fue reconocida en Rosario por sus políticas ambientales y de gestión. Ulpiano Suarez recibió tres distinciones nacionales.

Las iniciativas de la Ciudad de Mendoza que fueron destacadas por la Red de Innovación Local.
Las iniciativas de la Ciudad de Mendoza que fueron destacadas por la Red de Innovación Local.
Foto: Prensa Ciudad de Mendoza.
Por Sitio Andino Departamentales

La Ciudad de Mendoza fue distinguida a nivel nacional durante “La Noche de los Intendentes”, el encuentro organizado por la Red de Innovación Local en Rosario (RIL). El intendente Ulpiano Suarez recibió tres reconocimientos vinculados a eficiencia estatal, emprendedurismo y sostenibilidad ambiental.

Qué es “La Noche de los Intendentes”, el evento donde premiaron a Ulpiano Suarez

El encuentro fue organizado por la RIL y reunió en el Teatro El Círculo de la ciudad santafesina a más de 300 jefes comunales de distintas provincias y espacios políticos. El objetivo de la iniciativa es “potenciar el desarrollo de las ciudades y fortalecer sus ecosistemas de innovación”, según explican en su página oficial.

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En ese marco, la capital mendocina fue distinguida en tres categorías: Gestión Eficiente, Ciudad Emprendedora y Naturaleza y Espacio Público, premios que reconocen distintas políticas impulsadas por el municipio en los últimos años.

Al recibir las distinciones, Suarez destacó el trabajo conjunto entre el equipo municipal y los vecinos de la ciudad. “Agradezco a RIL, más por las distinciones, por todo el trabajo realizado. También un agradecimiento al equipo de gestión de la Municipalidad de Mendoza y también a los vecinos y vecinas de la Ciudad, por la paciencia y el acompañamiento en todo este tiempo en el que se implementaron estos cambios y transformaciones que tuvieron como objetivo a cada vecino”, expresó.

El jefe comunal también aprovechó el encuentro para reivindicar el rol de los gobiernos locales y el esfuerzo cotidiano de los municipios. “Hay muchas ciudades que gestionan muy bien, gestionan con orden, con equilibrio fiscal, con eficiencia, con sensibilidad social generando oportunidades para los sectores más vulnerables y también con mucho compromiso ambiental”, sostuvo.

Además, en un claro mensaje a Nación, agregó: “Hay muchos otros intendentes e intendentas que se desloman laburando por sus pueblos y ciudades que no tienen reconocimiento ni son escuchados. No pido que los que tienen la más alta responsabilidad de gobernar en nuestro país nos reconozcan, solo pido que nos escuchen, que sean empáticos, porque desde abajo hacia arriba estoy seguro que una Argentina mejor es posible”.

Las políticas ambientales de Mendoza que fueron reconocidas a nivel nacional

Uno de los reconocimientos obtenidos por la Ciudad de Mendoza fue el Sello RIL en Ciudades por la Naturaleza y el Espacio Público, una distinción que destaca políticas vinculadas a la sostenibilidad ambiental y la preservación de la biodiversidad urbana. Entre las iniciativas valoradas se mencionaron el Fondo Verde para la Sostenibilidad Ambiental, las Islas de Biodiversidad y diferentes acciones de ciencia ciudadana.

La comuna también recibió el Sello Ciudades Emprendedoras, que reconoce el desarrollo de estrategias orientadas al fortalecimiento del ecosistema emprendedor y la generación de oportunidades económicas. En este punto, fueron destacadas propuestas como el Club de Emprendedores, el Torneo de Emprendedores y el programa Kit Emprendedores, desarrollado junto a Banco Galicia.

El municipio también obtuvo la certificación en Gestión Eficiente, una distinción que pone en valor la administración estratégica, innovadora y sostenible de los recursos públicos, con foco en mejorar la calidad de vida de los vecinos.

“La noche de los intendentes” llegará a la provincia en 2027

Anoche también tuvo lugar un importante anuncio para la provincia. Según confirmaron desde gobierno, Mendoza será la anfitriona de la edición 2027 de “La noche de los intendentes”.

Las intendencias locales tuvieron una gran presencia en las actividades del miércoles y, así, Mendoza se posiciona como referente en materia de modernización y transformación del Estado.

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