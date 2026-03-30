Un camión volcó dentro de un zanjón en Ciudad y generó demoras en el tránsito

Como consecuencia del impacto, el camionero sufrió diversas heridas y fue asistido en el lugar

Por Sitio Andino Policiales







Durante la tarde de este lunes, un camión que transportaba un contenedor volcó y terminó dentro del zanjón Frías, en un hecho que generó sorpresa entre los transeúntes que circulaban por la zona.

Cómo ocurrió el vuelco El siniestro se produjo alrededor de las 14.20, en la intersección de calle San Martín y Morón, donde varios testigos se detuvieron para observar lo ocurrido e intentar comprender cómo el vehículo de gran porte terminó dentro del cauce.

Según informaron fuentes oficiales, un llamado al 911 alertó sobre el accidente, lo que motivó la rápida intervención de los servicios de emergencia. Por el momento, se desconocen las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del rodado.

Embed #Policiales | Un camión cayó a un zanjón en pleno centro de Mendoza tras un accidente vial.



El hecho ocurrió cerca de las 14:23 en la intersección de San Martín y Morón.



Más información en https://t.co/BzDwDmKX4E pic.twitter.com/LWLm3iWE9Q — Sitio Andino (@sitioandinomza) March 30, 2026 Como consecuencia del impacto, el camionero sufrió diversas heridas y fue asistido en el lugar por personal médico. No trascendió, hasta el momento, la gravedad de las lesiones.

En paralelo, agentes de tránsito desplegaron un intenso operativo para ordenar la circulación, debido a que se trata de un sector con alto flujo vehicular, lo que generó demoras y complicaciones en el tránsito.

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