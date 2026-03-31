Proponen innovaciones para optimizar el cruce por Paso Pehuenche

Luego de una reunión clave en la capital mendocina, organismos públicos y privados de Argentina y Chile avanzan en la elaboración de un documento para el próximo comité binacional de Paso Pehuenche . El eje es mejorar la operatividad del corredor y sumar herramientas de integración fronteriza.

Tras el encuentro que reunió a referentes de Mendoza y la Región del Maule, con participación también de entidades nacionales, comenzaron a definirse nuevos lineamientos para fortalecer el funcionamiento del corredor internacional. Desde la Cámara de Comercio de Malargüe destacaron que se incorporan propuestas estratégicas que buscan optimizar la conectividad y agilizar el tránsito entre ambos países.

En ese contexto, Oscar González, presidente de la Específica de Transporte, señaló que se analiza la posibilidad de implementar el denominado Sistema Capricornio en el Paso Pehuenche a partir del próximo año . Se trata de un esquema orientado a mejorar la coordinación binacional en infraestructura, controles fronterizos y políticas de transporte, con el objetivo de reducir tiempos en trámites migratorios y aduaneros.

El Sistema Capricornio se presenta como una herramienta clave para la integración territorial y económica entre Argentina y Chile, posicionando a los pasos internacionales como nodos estratégicos con proyección continental. Según explicó González, la intención es que esta iniciativa quede plasmada como modelo piloto en el acta final que elaboran ambos países.

El proyecto, que continúa en desarrollo con aportes de la Universidad de Valparaíso y la Universidad Nacional de Cuyo, podría ser incorporado formalmente en 2027. En ese sentido, González consideró que el Paso Pehuenche resulta ideal para su implementación debido a su menor volumen de tránsito, lo que permitiría ajustar el sistema y corregir posibles falencias en una etapa inicial.

Fecha para el próximo Comité de Integración Paso Pehuenche

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Malargüe, Lisandro Jaeggi, confirmó que el próximo Comité de Integración Paso Pehuenche se desarrollará en septiembre y tendrá como sede la ciudad de Malargüe, en línea con acuerdos alcanzados entre autoridades provinciales y chilenas.

El Comité de Integración del Paso Pehuenche es un ámbito clave de articulación binacional que reúne a organismos vinculados a aduanas, migraciones, seguridad e infraestructura. Su objetivo central es mejorar la operatividad del paso, especialmente en temporada alta, y consolidar este corredor como una alternativa estratégica para el comercio y el turismo entre ambos países.