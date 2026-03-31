31 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Paso Pehuenche

Proponen innovaciones para optimizar el cruce por Paso Pehuenche

Se trata del Sistema Capricornio que apuntan a facilitar el tránsito por la ruta internacional ubicada al suroeste de Malargüe.

Complejo aduanero de Paso Pehuenche en Las Loicas.

Complejo aduanero de Paso Pehuenche en Las Loicas.

 Por Claudio Altamirano

Luego de una reunión clave en la capital mendocina, organismos públicos y privados de Argentina y Chile avanzan en la elaboración de un documento para el próximo comité binacional de Paso Pehuenche. El eje es mejorar la operatividad del corredor y sumar herramientas de integración fronteriza.

Tras el encuentro que reunió a referentes de Mendoza y la Región del Maule, con participación también de entidades nacionales, comenzaron a definirse nuevos lineamientos para fortalecer el funcionamiento del corredor internacional. Desde la Cámara de Comercio de Malargüe destacaron que se incorporan propuestas estratégicas que buscan optimizar la conectividad y agilizar el tránsito entre ambos países.

Lee además
Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 31 de marzo
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 30 de marzo.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 30 de marzo
Embed - Malargüe- Innovación para Paso Pehuenche

Futuras innovaciones para Paso Pehuenche

En ese contexto, Oscar González, presidente de la Específica de Transporte, señaló que se analiza la posibilidad de implementar el denominado Sistema Capricornio en el Paso Pehuenche a partir del próximo año. Se trata de un esquema orientado a mejorar la coordinación binacional en infraestructura, controles fronterizos y políticas de transporte, con el objetivo de reducir tiempos en trámites migratorios y aduaneros.

El Sistema Capricornio se presenta como una herramienta clave para la integración territorial y económica entre Argentina y Chile, posicionando a los pasos internacionales como nodos estratégicos con proyección continental. Según explicó González, la intención es que esta iniciativa quede plasmada como modelo piloto en el acta final que elaboran ambos países.

El proyecto, que continúa en desarrollo con aportes de la Universidad de Valparaíso y la Universidad Nacional de Cuyo, podría ser incorporado formalmente en 2027. En ese sentido, González consideró que el Paso Pehuenche resulta ideal para su implementación debido a su menor volumen de tránsito, lo que permitiría ajustar el sistema y corregir posibles falencias en una etapa inicial.

Fecha para el próximo Comité de Integración Paso Pehuenche

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Malargüe, Lisandro Jaeggi, confirmó que el próximo Comité de Integración Paso Pehuenche se desarrollará en septiembre y tendrá como sede la ciudad de Malargüe, en línea con acuerdos alcanzados entre autoridades provinciales y chilenas.

El Comité de Integración del Paso Pehuenche es un ámbito clave de articulación binacional que reúne a organismos vinculados a aduanas, migraciones, seguridad e infraestructura. Su objetivo central es mejorar la operatividad del paso, especialmente en temporada alta, y consolidar este corredor como una alternativa estratégica para el comercio y el turismo entre ambos países.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 29 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 28 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 27 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 26 de marzo

Mendoza y Chile apuestan fuerte al Paso Pehuenche como corredor clave: qué evalúan

Malargüe se llenó de turistas y hay datos que no pasan desapercibidos

Paso Pehuenche, el secreto mejor guardado que hoy conquista a turistas de dos países

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 25 de marzo

LO QUE SE LEE AHORA
tunuyan refuerza el manzano historico para una semana santa con alta demanda

Tunuyán refuerza el Manzano Histórico para una Semana Santa con alta demanda

Las Más Leídas

Un cierre que duele: dejó de funcionar el único hospital para niños desnutridos y apelan a la ayuda urgente

Un cierre que duele: dejó de funcionar el único hospital para niños desnutridos y apelan a la ayuda urgente

Escándalo, celos y multas: el caótico paso de la China Suárez y Mauro Icardi por Argentina

Escándalo, celos y multas: el caótico paso de la China Suárez y Mauro Icardi por Argentina

Ian Cabrera cursaba el primer año del nivel secundario

Quién era el chico de 13 años que fue asesinado en una escuela de Santa Fe

El ejecutivo provincial hará un nuevo intento para modificar la Carta Magna.

El Gobierno confirmó que buscará reformar la Constitución de Mendoza: qué aspecto modificaría

Hallaron un cuerpo en Alta Montaña: investigan si es el andinista perdido.

El peor final para el andinista buscado en Alta Montaña